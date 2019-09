Las románticas vacaciones de Úrsula Corberó y el Chino Darín en Bariloche

La pareja estuvo esquiando en la Patagonia argentina

5 de septiembre de 2019 • 13:09

Entre nieve y amor, el Chino Darín y su novia Úrsula Corberó pasaron unos días de vacaciones en Bariloche.

Como siempre suele pasar cuando la feliz pareja está de viaje, la actriz española reconocida por su papel de Tokio en La casa de papel se convirtió en una fotógrafa destinada a sacarle fotos a su novio y mostrar su increíble estado físico. Desde el interior de su cuarto, como también esquiando, el Instagram de la actriz se transformó en un lindo reflejo de estas románticas vacaciones en la Patagonia argentina.

Así retrató la actriz a su novio con la nieve de fondo

Hace unas semanas, el "Chino" había realizado una polémica confesión relacionada al trabajo de su novia: "No terminé de ver La casa de papel. Estoy con mucho laburo, no me da el tiempo para nada. Ella quiere que hablemos del tema, que hablemos de lo que fue la temporada. Necesito verla".

En agosto, el hijo de Ricardo le dedicó palabras de amor a la española con motivo de su cumpleaños. "Hoy cumple años esta bomba atómica a la que amo tanto. Feliz cumpleaños @ursulolita", escribió, muy enamorado. Úrsula no tardó en conmoverse cuando se enteró del regalo virtual de su novio, y le escribió: "No... ¡bebé! Te quiero a mi lado. Gracias, precioso".

Dados sus proyectos personales de trabajo esta vez no estuvieron juntos festejando el gran día. En varias oportunidades el actor contó que vive la mitad del año en la Argentina, y la otra mitad en España, intentando pasar la mayor cantidad de tiempo con su pareja; y que considera la posibilidad de radicarse en Madrid para apostar a la convivencia en el futuro.