Hayden Panettiere: quién es Brian Hickerson, el exnovio al que denunció y que viajó con ella antes de su muerte

La muerte de Hayden Panettiere dejó en shock a Hollywood. La actriz fue encontrada sin vida el domingo por la tarde en su casa de Carolina del Sur y, mientras la investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento avanza y comienzan a conocerse detalles de sus últimos días, trascendió que Brian Hickerson, el exnovio al que denunció por violencia de género, había viajado con ella desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur el sábado, un día antes de su trágico final.

Según publicó la revista People, la policía confirmó que fue un amigo de Panettiere quien realizó el llamado al 911, aunque la identidad de esa persona no fue difundida de manera pública. El dato cobra especial relevancia porque Hickerson estuvo con la actriz horas antes de su muerte.

Hayden Panettiere Jordan Strauss - Invision

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 13.51 del domingo por una mujer que se encontraba en paro cardíaco. Los paramédicos intentaron reanimarla con RCP y soporte cardíaco avanzado, pero la actriz fue declarada muerta a las 14.32. Si bien la causa oficial de muerte todavía no fue determinada y se espera el resultado de la autopsia, en el llamado se hizo referencia a una aparente “sobredosis”.

Una relación tortuosa que marcó la vida de Panettiere

En 2018, Hayden Panettiere conoció a Brian Hickerson, un agente inmobiliario y aspirante a actor. En ese momento, la actriz se había separado recientemente de Wladimir Klitschko, el exboxeador ucraniano con quien tuvo a Kaya, su única hija, a finales de 2014. El vínculo, que se extendió por cuatro años, estuvo marcado por episodios de violencia, varias rupturas y una denuncia. Fue la propia actriz quien repasó el vínculo con Hickerson y sus consecuencias en su autobiografía, This Is Me: A Reckoning, publicada en mayo de 2026.

El primer conflicto que tomó estado público sucedió en mayo de 2019, cuando Hickerson fue detenido en Los Ángeles luego de un episodio de violencia doméstica y Panettiere obtuvo una orden de restricción. Aunque esos primeros cargos fueron retirados, la relación continuó y los episodios de violencia volvieron a repetirse.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson en una postal de 2019 gotpap/Bauer-Griffin - GC Images

En 2020, la situación llegó otra vez a los tribunales. Después de otro episodio de violencia, Hickerson fue arrestado y acusado de varios delitos vinculados con agresiones contra Panettiere. Tras ese episodio, la actriz ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento y comenzó a concentrarse en su recuperación y en su salud mental.

En 2021, Hickerson fue condenado a 45 días de prisión por violencia doméstica, además de cuatro años de libertad condicional y una orden de protección por cinco años. Sin embargo, la historia entre ellos no terminó en ese momento: después de su salida de prisión volvieron a encontrarse y retomaron el contacto. La relación, que había comenzado en 2018, se prolongó de manera intermitente hasta 2022.

A partir de entonces, Panettiere comenzó a hablar públicamente de lo que había vivido. En varias entrevistas describió aquella relación como uno de los períodos más traumáticos de su vida y contó que decidió hacer pública su experiencia con la esperanza de ayudar a otras personas que atravesaban situaciones de violencia.

“Las cachetadas se convirtieron en golpes”

Hayden Penettiere en la serie Héroes

Cuando comenzó su relación con Hickerson, Panettiere atravesaba además una profunda crisis personal. La actriz tenía problemas de consumo de alcohol y opioides, una adicción que, según contó años después, afectó distintos aspectos de su vida y la llevó hacia un ciclo de autodestrucción. “Quería irme de fiesta, quería hacer todo lo que no debía”, le dijo a la revista People en 2022. “Actuar era mi vida, pero me sentía tan mal conmigo misma que perdí la confianza en mí. Y eso es muy perjudicial. La idea de no tener responsabilidades me resultaba muy atractiva en aquel momento”, agregó.

En esa misma conversación, Panettiere explicó que los excesos se habían convertido en una forma de buscar alivio momentáneo. “Con los opiáceos y el alcohol hacía cualquier cosa para sentirme feliz por un momento. Después me sentía peor que antes. Estaba en un ciclo de autodestrucción”, relató.

A ese contexto emocional se sumó luego la violencia que sufrió por parte de Hickerson. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, Panettiere reconstruyó cómo las primeras agresiones fueron escalando con el tiempo. Las cachetadas se convirtieron en golpes y, en uno de los episodios que más detalló, el agente llegó a pegarle con tanta brutalidad que pasó semanas sin salir de su casa.

Pese a los golpes, Panettiere se quedó junto a Hickerson. ¿El motivo? Ella misma explicó que estaba convencida de que él podía cambiar. Y fue esa esperanza la que hizo que el vínculo se convirtiera en una sucesión de separaciones y reconciliaciones, incluso después de las denuncias y de la condena judicial.

Luego del arresto de Hickerson en 2020, la actriz decidió ingresar voluntariamente a un centro de tratamiento. Allí comenzó un proceso de recuperación que, según contó posteriormente, también le permitió recuperar de a poco la confianza en sí misma. En sus memorias escribió que, después de dos semanas de tratamiento, pudo volver a mirarse con otros ojos.

En 2022, al hablar públicamente sobre lo ocurrido con la revista People, Panettiere explicó por qué había decidido contar su experiencia. “Estoy contando la verdad sobre lo que me pasó con la esperanza de que mi historia ayude a otras personas que están en relaciones abusivas a recibir la ayuda que necesitan y merecen”, dijo después del arresto de Hickerson. También aseguró que quería hacer su parte para evitar que él volviera a lastimar a alguien.

La palabra de Brian Hickerson

En mayo de 2026, pocos días antes de la publicación de This Is Me: A Reckoning, Hickerson habló públicamente sobre las revelaciones de Panettiere y reconoció haber sido abusivo con ella. “Nunca hay que ponerle las manos encima a una mujer. Punto”, dijo en una entrevista con TMZ, en la que también admitió que había sido detenido por agredirla.

Al referirse a uno de los episodios ocurridos durante la relación, Hickerson sorprendió al describir lo que sucedió. “Había tomado mucho y me puse físico con ella. Me arrestaron y pasé la noche en prisión”, contó. “Eso es lo que pasa cuando le ponés las manos encima a una mujer”, agregó.

Durante esa charla, también confesó que le pidió a la actriz que no incluyera en sus memorias un episodio en particular que, finalmente, quedó en el libro. Según su relato, él estaba borracho, tenía un teléfono en la mano y le dijo: “Te doy diez segundos para que corras lo más rápido que puedas antes de tirártelo”.

Pese a todo lo que sucedió, Hickerson contó que había hablado con Panettiere apenas un día antes de esa entrevista, justamente sobre el libro. “Nuestra relación ahora es de respeto mutuo”, explicó. “Ella siempre va a ocupar un lugar especial en mi corazón y espero que yo también ocupe ese lugar en el suyo. Pero sí, somos buenos amigos”.

También reconoció que todavía tenía sentimientos por ella. “Uno nunca sabe qué puede pasar”, dijo. Luego, en otra nota, admitió que todavía soñaba con casarse con la actriz. Cuando le consultaron a Panettiere por esa declaración, fue categórica: “No creo que eso vaya a pasar”.

En marzo de este año, apenas dos meses antes de que Hickerson hablara públicamente sobre las memorias de Panettiere, fueron fotografiados juntos en un aeropuerto. La imagen volvió a poner de manifiesto que, pese a los años transcurridos desde su separación y a la violencia que había atravesado la relación, seguían en contacto.