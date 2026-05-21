El polémico recuerdo de Hayden Panettiere: “Tenía 18 años y quisieron meterme en la cama con un hombre muy famoso desnudo”

En sus nuevas memorias This Is Me: A Reckoning, Hayden Panettiere retoma una de las experiencias más perturbadoras de su juventud con una precisión que evita el sensacionalismo, pero no el impacto. La actriz, conocida por su trabajo en series como Heroes y Nashville, revela que cuando tenía 18 años fue llevada a una situación sexual no consentida con un hombre “muy famoso”, “desnudo” y, según detalla ahora, reconocido cantautor británico que tenía por entonces “unos treinta y tantos años”.

Hayden Panettiere relató el complejo episodio que vivió en un yate, pero evitó brindar los nombres de los involucrados Captura de pantalla

La escena, tal como la reconstruye Panettiere, no ocurre en cualquier contexto, sino en uno de esos escenarios donde el lujo y el aislamiento suelen confundirse con libertad: un superyate en el sur de Francia, repleto de celebridades. Allí viajaba junto a una amiga íntima a la que en el libro llama “Stella McAmis”, una figura que en un principio aparece como protectora y cercana, pero que terminará siendo clave en el giro más oscuro del episodio.

Según el relato, todo comenzó de forma aparentemente trivial durante una cena. McAmis se le acercó a Panettiere y le pidió que la acompañara a la parte de abajo del yate para “ver a alguien”. Lo que parecía una invitación sin importancia se transforma en una situación cuidadosamente dirigida: la conduce por un pasillo estrecho hasta una cabina privada donde la actriz encuentra a un hombre famoso en la cama, sin camisa y oculto bajo las sábanas. La sorpresa inicial se convierte rápidamente en incomodidad cuando entiende que no se trata de un encuentro casual.

La tensión, sin embargo, no proviene solo de la presencia del hombre, sino de la intervención directa de su amiga. Antes de dejarlos solos, McAmis le habría susurrado una frase que Panettiere recuerda con precisión: “Quiero que te metas en la cama con él. Tiene una… grande”, reduciendo la situación a una mezcla de presión, sexualización y expectativa externa. Es en ese momento cuando el relato deja de ser una anécdota de exceso de estelaridad para convertirse en algo más inquietante: una escena de coerción social dentro de un entorno donde la jerarquía, la fama y la obediencia implícita parecen difuminar los límites del consentimiento.

La actriz de Héroes y Nashville contó en más de una oportunidad que su adolescencia y primera juventud estuvieron atravesadas por la depresión y el consumo de sustancias Reuters

Panettiere admite que, en un primer momento, su reacción fue de confusión. No era solo el miedo inmediato, sino también una forma de automatismo aprendido. La actriz venía de una carrera iniciada en la infancia, donde —según describe— estaba acostumbrada a ser “gestionada” por adultos. Esa dinámica, internalizada desde muy joven, la llevó inicialmente a seguir la indicación sin procesar del todo lo que estaba ocurriendo.

Pero el punto de quiebre llega cuando se encuentra a solas con el hombre en la habitación. Allí, lejos de la presión del entorno inmediato, la situación se vuelve clara. No hay ambigüedad posible. Panettiere decide detener el encuentro y salir de la cabina. Su reacción es directa: le dice al hombre que no sabe qué le han dicho, pero que “no va a suceder”, y abandona el lugar rápidamente para organizar su salida del yate.

Lo que queda después no es solo el episodio en sí, sino la forma en que la actriz lo procesa retrospectivamente. En sus memorias, describe la sensación no como un miedo clásico, sino como una especie de golpe emocional: “Me sentí como si me hubieran dado una patada en la cara”. La traición, en este caso, no proviene únicamente de la situación sexualizada, sino de quien la había llevado hasta allí bajo la apariencia de amistad.

Ese vínculo con su amiga es uno de los puntos más duros del relato. Panettiere señala que McAmis la había “mimado” y tratado como una mejor amiga, para luego exponerla a una situación en la que, en sus palabras, fue tratada “como una prostituta”. La ambivalencia del afecto previo y la violencia del acto posterior construyen un contraste que atraviesa toda la narración.

La identidad del músico, aunque parcialmente revelada como un “cantautor británico famoso”, permanece deliberadamente sin explicitarse. Panettiere explica que su decisión de no identificarlo por completo responde a un temor concreto: la posibilidad de demandas legales por parte de figuras poderosas dentro de la industria. Esa precaución, lejos de debilitar el relato, refuerza otra dimensión del problema: la asimetría de poder que rodea este tipo de acusaciones, incluso décadas después de los hechos.

En entrevistas posteriores, la actriz ha insistido en ese punto. No solo teme las consecuencias legales, sino también el impacto profesional de exponer a personas con las que podría volver a cruzarse. En sus palabras, no quería “ponerse en esa situación” ni abrir un frente de conflicto dentro de un medio que, inevitablemente, sigue siendo su entorno.

El episodio del yate no aparece aislado en sus memorias, sino enmarcado dentro de una vida marcada por la exposición temprana a la industria del entretenimiento, con sus dinámicas de control, fama y vulnerabilidad. Panettiere conecta ese momento con una etapa más amplia de su vida atravesada por la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias, lo que complejiza aún más la lectura del pasado: no como un evento puntual, sino como parte de una estructura emocional y profesional que la empujó a situaciones donde el consentimiento se vuelve difuso bajo la presión del entorno.

Mientras el libro genera repercusión, también reabre debates clásicos sobre Hollywood mientras el caso Epstein sigue revelándose como una Caja de Pandora que aún no dejó al descubierto todas sus implicancias: el rol de los acompañantes, la influencia de figuras intermedias, la cultura de los yates como espacios cerrados donde la celebridad opera sin supervisión, y la dificultad de nombrar a los responsables cuando estos pertenecen al mismo ecosistema de poder.