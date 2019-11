Laura Fernández contó un difícil momento de su vida: "Sentí que colapsaba"

La actriz y bailarina confesó que sufrió un ataque de pánico por estrés Crédito: Instagram

Laura Fernández confesó que atravesó un difícil momento en su vida hace algún tiempo cuando sufrió un ataque de pánico por estrés. La bailarina y actriz fue entrevistada por el periodista Javier Ponzone y allí narró cómo fue el día en que sintió que colapsaba. "Mi cuerpo mi pasó factura", señaló.

La actriz, actualmente de novia con Nicolás Cabré, está de estreno: el 21 de noviembre se verá por la pantalla de Telefe la nueva serie que la tiene como protagonista junto a Tomás Fonzi, Inconvivencia . Y a raíz de esta ficción, Fernández contó que al leer el guion de la serie no podía creer las similitudes que tenía con Carolina, su personaje en la ficción: "Me llamó mucho la atención porque hay un momento en que ella se siente sobrepasada y tiene un ataque de pánico, porque a mí me pasó lo mismo y no hace tanto".

La protagonista de Departamento de Soltero ahondó más sobre el tema: "Estaba en mi casa un día y empecé a llorar sin parar, no sabía de dónde venía toda esa angustia y tampoco cómo calmarme. Fue por un desborde de trabajo, porque yo pensaba que podía abarcar todo y mi cuerpo me pasó factura".

Luego comentó que para ella fue "un antes y un después", ya que le permitió elegir más conscientemente sus proyectos laborales, para no volver a sufrir un pico de estrés. "Consulté a un médico porque tenía miedo de que me vuelva a pasar y me dijo que si bajaba un cambio y priorizaba tener momentos de ocio y disfrute, no me tenía por qué volver a suceder", expresó.

A su vez, dijo que cuando todo esto le ocurrió tenía otra pareja que la supo contener, porque el joven ya había enfrentado episodios similares en su familia [su noviazgo anterior a Cabré fue con Federico Bal, pero la bailarina prefirió no dar nombres sobre quién fue su contención en ese momento]. "Hasta ahora nunca lo había contado, pero recuerdo tan vivamente esas sensaciones, todo eso que tenía adentro y yo evitaba darle bola. Por eso este año, por suerte, me pude permitir ser más selectiva con qué hacer: teatro y esta serie, principalmente, que me hacen muy feliz y representan un desafío por ser la protagonista".