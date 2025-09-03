Laurita Fernández compartió una foto con Fede Bal y desató todo tipo de especulaciones: “Cuando fuimos”

Una de las parejas más recordadas del espectáculo argentino fue la formada por Laurita Fernández y Fede Bal, cuyo romance se confirmó públicamente en 2017. La relación tuvo su cierre oficial en 2018, cuando la propia bailarina anunció su separación tras varias versiones que hablaban de posibles infidelidades. Ahora, en medio del revuelo mediático por la supuesta nueva relación del actor con Evelyn Botto, Laurita sorprendió a todos al recordar su vínculo con el conductor a través de las redes sociales.

Mediante una historia de Instagram, Fernández compartió una foto retro junto a Fede Bal con la que recordó el momento en que fueron tapa de Clarín tras consagrarse campeones del Bailando 2015. “Cuando fuimos tapa de diario”, escribió y acompañó su frase con emojis sonrientes. “El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal fue el elegido de la gente y se consagró con el 52% de los votos. Lo llamaron más de 1.600.000 espectadores”, se lee en el texto de aquel entonces.

El recuerdo que compartió Laurita Fernández con Fede Bal que revolucionó las redes (Captura: Instagram @holasoylaurita)

En ese momento, Fede Bal estaba de novio con Barbie Vélez, mientras que Laurita Fernández lo acompañaba como su bailarina en el certamen. La final del Bailando 2015 los enfrentó a Ailén Bechara y Fernando Bertona, y al año siguiente comenzaron a circular rumores de infidelidad hacia Barbie, y se señaló a Laurita como la tercera en discordia. Finalmente, en marzo de 2017, Bal confirmó públicamente su relación con la bailarina en la tapa de una revista.

Fede Bal y Laurita Fernández estuvieron en pareja entre 2017 y 2018

Como era de esperarse, esta publicación generó un gran revuelo mediático. Aunque su separación ocurrió hace tiempo y se creía que no mantenían ningún vínculo, el gesto reavivó la atención del público y despertó nuevas sospechas sobre la relación entre ambos.

Cómo salió a la luz la relación de Fede Bal y Evelyn Botto

Qué se sabe sobre la relación entre Fede Bal y Evelyn Botto (Foto: Instagram @balfederico / @evelynbotto)

Una vez más, Fede Bal se posicionó en el centro de los rumores amorosos y, en las últimas horas, se conoció el nombre de la famosa con quien tiene un nuevo vínculo. Fue Yanina Latorre quien lo reveló en la emisión del pasado viernes de Sálvese quien pueda (América TV), y contó que su nueva conquista es Evelyn Botto. Luego del revuelo que se generó en relación con el tema, la actriz y panelista decidió romper el silencio.

Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal

La especulación sobre un posible romance surgió luego de que Latorre comentara que ambos habrían retomado un vínculo previo. Además, la conductora destacó que los actores asistieron juntos a la obra Rocky, en el teatro Lola Membrives, lo que avivó aún más los rumores y volvió a colocarlos en el centro de la atención mediática.

Consultada en su programa Tapados de Laburo, transmitido por el canal de streaming Olga, Evelyn se sinceró sobre el tema. “Somos personas adultas responsables. Nunca pensé que ir al teatro iba a generar esto”, comenzó.

Con cierto tono tímido, explicó cómo se dio la salida: consiguió dos buenos lugares para la función y le propuso a Fede que la acompañara. Además, detalló la velada: “Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”.