Laura Laprida: de Millennials a su nueva vida en España: “Siempre supe lo que quise”

Llega a Netflix con la nueva temporada de Millennials y filma en España, país donde decidió radicarse con su marido, Eugenio Levis; la actriz habla de la fiesta de casamiento que aún no pudo hacer, de su relación con su familia y de sus proyectos laborales

Liliana Podestá PARA LA NACION

Se fue a España con ganas de vivir nuevas oportunidades y le está yendo muy bien: Laura Laprida está filmando una serie y acaba de estrenar otra en Netflix, la tercera temporada de Millennials. En diálogo con LA NACION, cuenta cómo es grabar con protocolos, habla de su experiencia en España, su vida de casada con Eugenio Levis, su salud, sus proyectos y sus sueños.

-¿Cómo fue grabar en plena pandemia?

-Grabamos durante dos meses, de fines de octubre a principios de diciembre del año pasado, con todos los protocolos, y fue muy diferente porque lo hacíamos por locación: se liquidaba una y listo, no volvíamos más. Entonces, quizá grababa dos semanas muy intensas y otras dos menos, porque era una locación de otro personaje. Estuvo muy bien organizado.

"Pasan muchas cosas en esta temporada de Millennials, con conflictos muy actuales", señala Laura Laprida Instagram

-En Millennials hay muchas escenas de contacto estrecho, ¿había cuidados especiales?

-Nos testeaban cada tres días. Me pasa hasta hoy en día, que tenés que usar el barbijo hasta un momento antes de grabar, y cuando termina la escena, te lo volvés a poner. Eso es sumamente incómodo. También tenemos que cambiarnos de a uno, todo de a poco, para que no se acumule mucha gente. Los fines de semana volvía a Pilar para a visitar a mis padres (la trilliza María Eugenia y Horacio Laprida), hermanos, abuelos y estaba con un poco de miedo, y si grababa toda la semana no iba a verlos o los veía menos. Quizá exageraba pero me re cuido. Y ya para noviembre y diciembre se hacían algunas fiestas, hasta casamientos, y si éramos muchos y estábamos adentro, prefería irme. Estaba en modo burbuja. Fue una pena también porque eran mis últimos meses en Argentina y me alejaba un poco de mis amigas para no estar en grupo, porque grababa. No las aproveché tanto. Después viajé a España pensando que volvía en abril y no volví.

-¿Te identificás con tu personaje? En esta temporada Ariana espera un hijo y está en una búsqueda personal.

-Pasan muchas cosas en esta temporada de Millennials, con conflictos muy actuales. Pero yo no me siento identificada con los personajes. Ariana no tiene nada que ver conmigo y no suelo sentirme identificada con los roles que me tocan. Todo es trabajo, desafíos y aprender. Ariana está completamente confundida, perdida y con el embarazo se planta y dice basta. Yo siempre supe lo que quise.

Una chica familiera: Laura Laprida con su mamá y sus tías, las Trillizas de Oro Instagran: @lulilaprida

-¿Qué se viene ahora?

-Estoy en Girona, a las afueras de Barcelona, filmando una serie para una plataforma española, Movistar Plus. Mi personaje es el de una villana y me divierte. Estoy feliz, las locaciones son espectaculares: Valencia, Barcelona, Madrid. Estamos activos hasta agosto. Por ahora acá está todo más tranquilo. Hace tres semanas sacaron el toque de queda y de alarma. Pero la verdad que filmar con Covid-19 es terrible, es muy estresante. Me cuido mucho la piel y entre el barbijo, el maquillaje y la espera, es difícil.

La salud, lo primero

-Tuviste un carcinoma de piel, ¿cómo estás ahora?

-Me operé en diciembre y me tengo que cuidar del sol de por vida. No me expongo en cualquier horario, uso gorra y protector. Cuando me dijeron, la palabra me asustó, pero también me dijeron que tenía solución, que se operaba y después tenía que cuidarme. Y en eso estoy.

Millennials estrena nueva temporada en Netflix

El año pasado, Laura contó en sus redes sociales que padecía de un tipo de cáncer de piel. “Ustedes saben que soy muy blanquita, tengo muchos lunares y la piel muy sensible. De chica no me cuidaba mucho del sol. Por ende, me salieron unas lesiones basocelulares que se llaman carcinomas, vendrían a ser unos tumorcitos de piel. Quería decirles que se cuiden mucho de la piel porque es muy importante, la gente no sé si sabe lo importante que es cuidarse del sol”, posteó entonces. En diciembre se operó y es consciente de que va a tener que seguir cuidándose.

-¿Volverías a trabajar como radióloga?

-Quería vivir de la actuación pero se me hacía difícil y tenía que trabajar así que decidí hacer radiología porque me gusta la medicina. Dejé de trabajar un año antes de la pandemia, porque tenía trabajo como actriz.

Laura Laprida se recibió de radióloga e hizo sus prácticas en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires Instagran: @lulilaprida

En búsqueda de sus propios sueños

-¿Cómo fue tomar la decisión de mudarte a España con tu marido?

-Muy difícil pero soy de las personas que piensan que hay que hacer sacrificios para que las cosas sucedan. Llegamos a Madrid con una mano adelante y otra atrás, pero pensé: que no tengo hijos y no es el momento para hacerlo tampoco, que mis sobrinos están bien, que era mi mayor apego. Mi hermana menor está embarazada y sabía que esas cosas podían pasar pero tengo la suerte de que toda mi familia tiene ciudadanía europea y ante cualquier hecho, se toman un avión y vienen. Mis padres viajan ahora, mi hermana en junio, mis sobrinos en julio y está todo bien. Hacemos videollamadas, estamos en contacto todo el tiempo. La voy llevando bien porque estoy bien acompañada por mi marido, tengo primas y amigas y una comunidad armada, no es que llegué y estoy sola. Pero hablo todo el tiempo con mi familia. Y ahora que estoy en Girona y Eugenio en Madrid, desayunamos todos los días con videollamada, porque lo extraño.

-¿Está trabajando?

-Iba a venir pero con la Covid-19 y los protocolos la producción prefirió que no. Me quedan pocas semanas de estar lejos así que pronto lo voy a ver. Tiene proyectos, reuniones, estudia fotografía y sigue con su empresa de muebles en Argentina. Nuestro objetivo es poder viajar y trabajar donde se pueda.

Laura Laprida y Eugenio Levis se casaron en Visp, Suiza HOLA

-Tu mamá te debe llamar todos los días...

-¡Sí! (Ríe). A veces no se da cuenta de la diferencia horaria y me llama cuando está haciendo la cena, pero acá son las 2 de la mañana y me despierto asustada.

-Se casaron en Suiza hace un año pero les queda la boda en Buenos Aires, ¿siguen con esos planes?

-Nos casamos por Civil cinco días antes de la pandemia, el 5 de marzo, en Suiza. Llegamos a la Argentina, tuvimos que hacer dos semanas de aislamiento y cuando estábamos terminando se declaró la cuarentena obligatoria. Así que pasamos la luna de miel encerrados, en la casa de mis padres con hermanos, tíos, primos, abuelos, perros, todos.

Laura Laprida en Millennials

-¿Por qué se casaron en Suiza?

-Habíamos organizado el viaje con un año de anticipación para ver a nuestros amigos que viven en Suiza, y un mes antes decidimos casarnos. Todo eso implicó tramites importantes, me peleé con todos los suizos, pero a último momento pudimos casarnos.

-Queda la fiesta en Buenos Aires, ¿no?

-Iba a ser a nuestro regreso, en abril de 2020. Después en noviembre y tampoco se pudo. Lo pasamos a abril de este año y ahora pusimos nueva fecha que es diciembre de este año, a ver si tenemos suerte. Va a ser lo más parecido a un casamiento normal posible.

-¿Les gustaría ser padres?

-Ser mamá no está en mis planes a corto plazo. Después se verá. Este año llega otro bebé a la familia y mis padres van a tener un nieto después de ocho años y está bueno.