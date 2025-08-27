Sonia Zavaleta anunció que espera un bebé, el nieto número 21 de las Trillizas de Oro: “Este clan es el cuento de nunca acabar”

El círculo íntimo de Las Trillizas de Oro no para de agrandarse. A una semana de la llegada de Otto, hijo de Laura Laprida -y nieto de María Eugenia-, las hermanas anunciaron la pronta llegada del nieto número 21 y lo hicieron nada más ni nada menos que en las redes sociales y frente a la presencia de Chichita, la bisabuela.

Las trillizas de oro comunicaron la feliz noticia a través de Instagram (Foto: Captura Instagram/@lastrillizasoro)

“¿Cuántos bisnietos tenés ya?“, le consultó una de sus tres hijas a la matriarca en el video en que todo parece ser alegría y una complicidad única entre ellas. “21, ya son 21″, respondió la mujer, como quien tiene en su memoria cada una de las fechas especiales de la numerosa familia. En cuestión de segundos, apareció en escena Sonia Zavaleta, hija de María Emilia y el polista Clemente Zavaleta, con una panza que la delató.

La llegada de Sonia causó emoción en las mujeres, quienes entre cánticos y abrazos lanzaron: “Hay que poblar el mundo” y “Se viene, se viene”.

“Te recibimos así Coca, confirmando que este clan es el cuento de nunca acabar, jaja. Meme está feliz”, escribieron este miércoles junto al reel desde la cuenta de Instagram de Las Trillizas, en la que acumulan poco más de 320.000 seguidores. En cuestión de segundos, recibieron miles de reproducciones y mensajes de los usuarios, quienes celebraron la buena nueva.

“Necesitamos la serie de las trillizas porfi!!!!! ¡Los Montaner un poroto al lado de ustedes, amo sus familias numerosas”; “Más que tías abuelas, yo diría que son abuelas las tres de todos”; “Felicitaciones! Y que llegue con toda la alegría y la salud. ¡21 nietos entre las tres!” y “Menos mal que están bajando los nacimientos! Por allá no se estaría notando”, fueron solo algunos de ellos.

El bebé en camino se trata del segundo hijo de Sonia y su esposo, Isidro Escalante, quienes en noviembre de 2023 se convirtieron en padres de Enero. La cantautora y el director de cine se casaron el 17 de diciembre de 2022, con una ceremonia ambientada en Alicia en el País de las Maravillas. “Todo el proceso, hasta llegar a ese día, fue muy mágico. No esperábamos tanto amor y tanta alegría junta en una noche, que al día siguiente siguió con los festejos del Mundial”, le contó en aquel entonces ella a la revista ¡HOLA! Argentina.

Sonia e Isidro ya son padres de Enero (Foto: Captura Instagram/@soniazavaleta)

Sobre el lugar que eligieron para aquel día especial, la hija menor de la trilliza María Emilia Fernández Rousse y el polista Clemente Zavaleta contó: “Es un libro que usamos mucho de referencia, muy simbólico. Vi la película de chica, pero de grande lo leí para la facultad y me pareció increíble la cantidad de mundos que abre”.

Así fue la boda de Sonia Zavaleta foto: Antú Martín

La noticia del nuevo integrante de la familia llegó tan solo días después del nacimiento del hijo de Laura Laprida y su marido, Eugenio Levis, quienes fueron padres por primera vez el 12 de agosto. Una semana después del parto, que tuvo lugar en Madrid, España, los flamantes padres presentaron a su hijo.

Levis y Laprida momentos antes del parto (Foto: Instagram @lulilapri)

“12/08 Bienvenido Otto. Muchas gracias a todos por sus mensajes de amor, estamos muy bien y contentos, disfrutando y aprendiendo de este bebuchi”, comentó la actriz en un posteo que hizo en Instagram.

Laura Laprida presentó a su hijo Otto y recibió cientos de mensajes (Foto: Instagram @lulilapri)

Rápidamente, sus seguidores los felicitaron y le dieron la bienvenida al recién nacido. “Dios, los amo”, comentó Yoyi Francella y Santiago Talledo agregó: “Cosita hermosa”. Celeste Cid, por su parte, escribió: “Bebito, ¡hola Otto!“. Y Luz Cipriota sumó: “Ay qué cosita. ¡Bienvenido!“.