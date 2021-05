Laura Laprida habló sobre su cáncer de piel: “Tengo que cuidarme de por vida”

Laura Laprida se refirió al cáncer de piel con el que tuvo que luchar. Desde España, la actriz habló sobre el duro momento en el que recibió el diagnóstico, sus operaciones y enumeró los cuidados que deberá tener “de por vida” para evitar que vuelva a aparecer la enfermedad.

La hija de María Eugenia Fernández Rousse, una de las “Trillizas de Oro”, habló con La Once Diez y reveló: “Yo siempre tuve problemas con mi piel. Me sale dermatitis, se me irrita con los alimentos, con el sol, depende de la ropa que me pongo. Soy muy blanquita y tengo mis problemitas con la piel. Cuando me encontré una marquita medio rara en la frente yo tenía 25 años y me dijeron que no era para preocuparse, que la palabra le quedaba grande a la condición, pero que no dejaba de ser un cáncer de piel”.

De acuerdo con el testimonio de la artista, de 31 años, en el momento en el que se enteró del diagnóstico, su hermana Eugenia Geñi Laprida estaba luchando contra el cáncer de mama, por el cual murió en 2018. “Te asusta un poco la palabra”, señaló, y agregó: “Me dijeron que tiene solución, que se opera y que tengo que cuidarme de por vida por el sol”.

La actriz Laura Laprida habló con sus seguidores sobre el cáncer de piel y les pidió que se cuiden Instagran: @lulilaprida

Pese a que vive cerca de la playa, Laura señaló que debe tomar una serie de recaudos para cuidar su piel. “Tengo un día divino, tengo la playa, tengo la pileta, pero tengo que esperar cierto horario para salir, para estar al sol”, confió, y sostuvo: “Ya no me tiro como un lagarto a tomar sol, eso ya no lo hago”.

Al momento de filmar, la actriz indicó que usa gorra y que cuando la maquillan pide que le pongan protector solar.

En diciembre pasado, Laura habló de su enfermedad en un video que compartió en Instagram y le pidió a sus seguidores que se cuiden. “Ustedes saben que soy muy blanquita, tengo muchos lunares y la piel muy sensible. De chica no me cuidaba mucho del sol. Por ende, me salieron unas lesiones basocelulares que se llaman carcinomas, vendrían a ser unos tumorcitos de piel”, comenzó explicando la actriz en sus historias.

Y pidió: “Quería decirles que se cuiden mucho de la piel porque es muy importante, la gente no sé si sabe lo importante que es cuidarse del sol”. En aquel momento, también destacó la importancia de cuidarse de los rayos que generan las pantallas de los dispositivos electrónicos. “La gente que estudia y trabaja con la computadora se tiene que cuidar de los rayos porque dañan mucho la piel, también el teléfono y la televisión. Yo cuando grabo me pongo protector porque las luces que hay en el set me dañan la piel”, sostuvo.

Consultada por este mensaje, la actriz respondió: “Cuando tuve que sacarme el último carcinoma, sentí que le debía una explicación a mis seguidores, porque yo hago historias constantemente y, de repente, tengo una curita en la frente, y la tengo que tener durante tres o cuatro meses”.

Anécdota familiar

Laura también contó una broma que le hacían su mamá y sus tías a ella y sus primos cuando eran chicos. Y, ahora, a sus nietos. Según reveló, las Trillizas de Oro tenían la costumbre de jugar a confundirlos. “No pisábamos el palito, yo sé perfectamente quién es mi mamá desde chica y sé quiénes eran mis tías. Si por ahí me agarraban desprevenida de atrás con el pelo largo… pero ‘che, má’ y yo ya me daba cuenta quién era mi mamá”.

Laura Laprida es hija de María Eugenia, una de las Trillizas de Oro Instagran: @lulilaprida

Y reveló: “¡Y lo siguen haciendo! Son guachas, porque lo siguen haciendo con los nietos hoy en día. Con dos añitos los marean. ‘Vení con la abuela’ y está la otra del otro lado: ‘Vení con la abuela’. Pero, en general, saben”.

Además de actriz, Laura es radióloga e hizo sus prácticas en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Según contó hace un tiempo, decidió estudiar esta carrera en un momento en el cual se presentaba en los casting y no quedaba.

Laura Laprida se recibió de radióloga e hizo sus prácticas en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires Instagran: @lulilaprida

“En mi cabeza estaba esa idea de que si no podía vivir de la actuación tenía que hacer otra cosa. Primero me quise meter en instrumentación quirúrgica, pero cuando me fui a anotar vi que estaba la carrera de radiología y me metí ahí, me llamó más la atención”, contó la actriz.

La hija de María Eugenia dejó de trabajar en el hospital un año antes de la llegada del coronavirus. Y, el año pasado, pensó en regresar. “Con el inicio de la pandemia estuve a punto de volver, lo pensé por todo lo que estaba pasando, pero después dije que no. Aparte en pandemia estaba viviendo con papá y mamá y pensé que podía contagiarlos, entonces no”, firmó Laprida.

