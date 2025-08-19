Laura Laprida fue mamá por primera vez y presentó a su hijo Otto

Las Trillizas de Oro sumaron a un nuevo integrante a su gran familia. Laura Laprida, la hija de María Eugenia Fernández Rousse y el expolista Horario Laprida, fue madre por primera vez. El martes 12 de agosto la actriz y su marido Eugenio Levis fueron padres de Otto. Ahora, una semana después del parto que tuvo lugar en Madrid, España, los flamantes padres presentaron a su hijo.

“12/08 Bienvenido Otto. Muchas gracias a todos por sus mensajes de amor, estamos muy bien y contentos, disfrutando y aprendiendo de este bebuchi”, comentó Laprida en un posteo que hizo en Instagram este martes 19 de agosto. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos. La primera fue una imagen en blanco y negro de madre e hijo, la cual fue tomada por Levis que es fotógrafo. Las siguientes fueron de cuando estaban yendo al hospital y del momento previo a dar a luz.

Laura Laprida compartió imágenes del nacimiento de su hijo (Foto: Instagram @lulilapri)

Levis y Laprida momentos antes del parto (Foto: Instagram @lulilapri)

La actriz también compartió una imagen dándole el pecho a su bebé recién nacido. “Lactancia, lo más lindo y desafiante del mundo”, comentó. También subió una foto de Eugenio Levis con su hijo y expresó: “Todo lo que está bien”. La última foto del carrete fue de los tres mientras abandonaban el hospital y se dirigían a su casa para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas.

Laura Laprida presentó a su hijo Otto y recibió cientos de mensajes (Foto: Instagram @lulilapri)

Rápidamente, sus seguidores los felicitaron y le dieron la bienvenida a Otto. “Dios, los amo”, comentó Yoyi Francella y Santiago Talledo agregó: “Cosita hermosa”. Celeste Cid escribió: “Bebito, ¡hola Otto!" y Luz Cipriota sumó: “Ay qué cosita. ¡Bienvenido!“. Mery del Cerro, Bárbara Lombardo, Benjamín Rojas, Emilia Attias, Eleonora Wexler, Verónica Lozano, Manuela Pal y Clara Alonso también dejaron sus comentarios.

Por otro lado, quienes también compartieron su emoción por la llegada del bebé fueron Las Trillizas de Oro. “Hola Otto. Te estábamos esperando… Bienvenido al clan”, comentaron desde la cuenta de Instagram de las hermanas junto a un dulce video de María Eugenia hablándole a su nieto. “Hola bebito, bienvenido a este mundo. ¿Cómo estás? Dormidito. Yo soy Coqui, tu abu. Sabés la cantidad de primos que tenés y hay uno que nació hace poquito, así que van a ser re compañeros", expresó en referencia al nacimiento de Romeo, el hijo de Pilar Laprida y su pareja Jerónimo Bas, que nació en enero.

Laura Laprida compartió las primeras imágenes de su bebé (Foto: Instagram @lulilapri)

Padre e hijo (Foto: Instagram @lulilapri)

Los flamantes padres junto a su hijo dejando el hospital (Foto: Instagram @lulilapri)

“Te cuento, que Coqui tiene dos hermanas muy iguales. Primero te vas a confundir, pero no te preocupes porque yo me voy a encargar de que me encuentres siempre. Bebito te hiciste rogar pero ya está. Te amo bebé“, sentenció la abuela orgullosa, que viajó a España para acompañar a su hija.

El tierno encuentro entre la trilliza María Eugenia y su nieto Otto

En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, en abril, Laprida reveló cómo fue el momento en el que se enteró de que estaba embarazada. Fue dos semanas después de estrenar El jefe del jefe, su primera obra de teatro en Madrid. “Me enteré porque estaba con seis días de atraso y yo soy muy regular. Al principio pensé que eran los nervios por el estreno, pero cuando llegué a la semana llamé a mi hermana Pilar y me dijo ‘hacete ya un test de embarazo’”, contó. Se lo hizo recién al día siguiente. “Cuando vi el resultado no entendí nada. Me puse muy nerviosa, me largué a llorar, pero no pude distinguir qué emoción se estaba manifestando. Estuve veinte minutos hasta que salí y le conté a Eugenio. Me dijo ‘algún día iba a caer’ y sonriendo me abrazó. Eso fue todo. El deseo de ser madre no lo tengo instalado como otras mujeres, yo analizo todo, y en la balanza me generaba dudas y miedos, que por supuesto sigo teniendo y mis seguidores me preguntan cómo los superé. Ahí están, pero si dejaba que me frenaran me iba a arrepentir siempre”, concluyó.