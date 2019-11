La protagonista de Inconvivencia reveló aspectos desconocidos de su relación con Nicolás Cabré Crédito: Instagram

En 2019, Laurita Fernández hizo un cambio radical. Abandonó ShowMatch, el programa que la vio nacer y crecer profesionalmente y encaró su relación con Nicolás Cabré desde un lugar muy distinto al de sus romances anteriores: con un perfil muy bajo y guardando estricto silencio sobre su intimidad. Sin embargo, a propósito de su flamante protagónico en la miniserie Inconvivencia, la actriz y bailarina reveló este sábado algunos aspectos desconocidos de su historia de amor con el galán.

"En la relación con Nicolás se fue dando todo tan natural... Vivimos en el mismo barrio y fue más fácil presentarme con sus amigos. Con las familias también fue todo normal, todo me hacía acordar a mi casa. Tenía nervios, pero me sentí re cómoda, su hermana y su mamá son lo más, me recibieron de manera maravillosa. Pasamos Navidad y Año Nuevo con las familias", contó Laurita en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Con respecto a su relación con la China Suárez, expareja de Cabré y madre de la hija del actor, Rufina, indicó: "Nos llevamos muy bien y me parece divino que Nicolás y la China también se lleven bien. Está buenísimo para la nena. Yo soy hija de padres separados y es genial que haya una buena relación. La China y su familia fueron divinos conmigo". Además, Laurita se refirió a las imágenes que circularon en las que se la podía ver junto a la mamá de Rufina el día en que la nena fue intervenida quirúrgicamente por una hernia. "El día de la operación, mi rol era acompañar en lo que se necesite", aseguró.

Sin embargo, cuando se le preguntó si eran ciertos los rumores de crisis entre la China y su actual pareja, Benjamín Vicuña, Laurita eligió ser cauta: "No tengo idea qué pasa en casas ajenas, pero les deseo que todo sea para bien y que nadie sufra. Realmente no tengo idea qué sucede ahí, son personas recontra expuestas y se va a hablar un montón. No opino por respeto, es la vida de cada uno. Que cada uno haga lo que pueda y le haga bien. Me pasó de estar en un momento antes donde todo el mundo opinaba de mí y no la pasé muy bien", recordó.

En cuanto a su relación con Cabré, reveló: "Nicolás es de cocinar, si alguien cocina es él. Igual, ahora volvemos tarde del teatro y nos da fiaca. Ojalá seamos compañeros de acá al fin de las vidas".

Además, contó que fue él quien la ayudó a prepararse para las escenas más calientes de la nueva miniserie de Telefe. "Nicolás me dijo cómo se hacen generalmente las escenas más osadas, porque yo no había hecho nunca. Él me acompañó desde el momento cero. Tomás Fonzi -su compañero en la tira- y todo el elenco me hicieron sentir muy cómoda, me fueron contando cómo querían hacer la escena y no me sentí rara, ni pedí doble", reveló, en referencia al comentario que hizo Cabré hace algún tiempo, cuando admitió que ya no accede a filmar escenas de sexo.