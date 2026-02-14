Laurita Fernández compartió la primera foto oficial con su nuevo novio

El 14 de febrero fue la fecha elegida por Laurita Fernández para dar un paso muy importante relacionado con su vida sentimental. A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió la primera foto oficial junto a su nuevo novio, el polista Matías Busquet.

En la imagen se los ve sonrientes, abrazados y relajados, en una postal que confirma el buen momento que atraviesan. Sin necesidad de grandes declaraciones, la foto selló públicamente un vínculo que ya despertaba rumores desde fines del año pasado.

Laurita Fernández junto a su nuevo novio, Matías Busquet (Foto: Instagram @holasoylauritafernandez)

¿Cómo surgió el romance entre Laurita Fernández y Matías Busquet?

Las primeras versiones surgieron en diciembre, cuando ambos fueron vistos juntos en el show de Shakira en Buenos Aires. Más tarde, durante la temporada de verano en Mar del Plata, compartieron una salida nocturna en un restaurante, donde fueron fotografiados junto a un grupo de amigos.

Semanas después, Laurita decidió hablar abiertamente sobre esta nueva etapa de su vida, al ser invitada al programa de Juana Viale. “Lo estoy conociendo… Estamos hace un par de meses. Él vino a verme a una función, fue culpa de (Benjamín) Vicuña. Se ve que habían jugado juntos y lo invitó a ver una obra que estábamos haciendo juntos, El método Grönholm. Me había mandado un mensaje que desestimé, me hice la linda, y después nos volvimos a cruzar en una carrera solidaria el año pasado”, reveló y explicó que el actor chileno fue quien se convirtió en su cupido.

Laurita Fernández habló de su relación con Matías Busquet

“Me volvió a mandar un mensaje y le contesté. Fue la primera vez que salí a conocer a alguien de quien no tenía referencias de ningún lado, de nada. Me pareció interesante que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo… Entonces, estoy en esa etapa de conocerlo", reconoció sobre cómo surgió el momento para darse una nueva oportunidad para el amor, a un año de su separación de Claudio “Peluca” Brusca.

¿Quién es Matías Busquet, el polista que conquistó a Laurita?

Matías Busquet es polista profesional y desarrolla su carrera entre entrenamientos, torneos y viajes. Su vida transcurre lejos de los estudios de televisión y del ruido mediático, un detalle que, según la propia Laurita, le resultó muy atractivo.

Antes de comenzar el vínculo, Fernández prefirió buscar referencias sobre el deportista con una líder del ambiente: María Vázquez, esposa de Adolfo Cambiaso, una de las figuras más importantes del polo mundial.

Laurita Fernández y Matías Busquet ya no se ocultan

En diálogo con La mañana de Moria (eltrece), Fernández explicó: “Yo a María la adoro. Tengo una historia muy linda con ella porque cuando entré en el Bailando yo era bailarina número 100 (era la ‘soñadora’ de Fede Bal) y muchas ni te saludaban, ni te registraban. Y María siempre fue de las que se sentaba, te saludaba, te preguntaba cómo estabas o te tiraba flores. Siempre fue muy amorosa”.

Luego contó cómo fue ese “chequeo” previo: “Cuando Matías me escribe dije: ‘¿A quién le puedo preguntar y pedir referencias?’. Y fue a ella. Me dijo todo. Hice el preocupacional, todo el cuestionario que uno hace cuando conoce a alguien de cero”, bromeó. Y, según contó, le dio un consejo que no dudó en poner en práctica: “Andá para adelante”.