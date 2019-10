Tras una intervención programada, la pequeña de 6 años ya fue dada de alta Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019 • 16:20

Este mediodía Intrusos arrancó con una noticia inesperada: "Habrían operado a Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré", lanzó Adrián Pallares, quién está a cargo de la conducción del programa mientras Jorge Rial disfruta de sus vacaciones.

Desde un móvil instalado en la puerta del Cemic de Saavedra, Martín Rojas dio más detalles al respecto. "Está mañana, más precisamente a las 9, la China y Cabré trajeron a Rufina porque comenzó con un dolor muy fuerte. La información es que la habrían intervenido quirúrgicamente de una hernia", relató el cronista.

Mientras mostraban imágenes del interior de la recepción de la clínica, donde se la podía ver a Suárez, el movilero aclaró que la actriz estaba acompañada por su mamá [Benjamín Vicuña se encuentra en Chile, grabando una serie] y también por Laurita Fernández, actual pareja de Cabré, quién tiene una excelente relación con la pequeña de 6 años.

Lo que llamó la atención es que la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza hoy tenía pactado no ir a las grabaciones en Polka, por lo cual las especulaciones de que se trataba de una intervención programada empezaron a sonar fuerte. "Me dicen que se trata de una intervención menor que habría sido pactada, por eso la China hoy no iba a grabar", señaló el panelista Guido Záffora. Y con intenciones de llevar tranquilidad a la audiencia, agregó: "Ya la operaron, salió todo bien y era algo programado. La operaron de una hernia de ingle".

Sin embargo, minutos después hubo un nuevo contacto con el móvil para informar que Rufina ya había recibido el alta médico. Al tiempo que mostraban imágenes de la nena retirándose en los brazos de su papá -mientras la China y Laurita pagaban el estacionamiento- el movilero relató: "Salieron los tres juntos. Se dirigieron al estacionamiento. Los tres vinieron cada uno en su auto y la nena se fue con la China".