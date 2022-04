Le echó la culpa al diablo: Denzel Washington y su polémica versión sobre el escándalo que protagonizó Will Smith en los Oscar

La última ceremonia de entrega de los premios Oscar parecía condenada al olvido. Sin embargo, en los minutos finales Will Smith sacudió la modorra de los televidentes y la cara de Chris Rock con un potente cachetazo en pleno escenario. La escena, que dejó perplejos a todos los presentes en el Dolby Theatre de Los Ángeles y los millones de televidentes que seguían la ceremonia alrededor del mundo, se convirtió inmediatamente en meme y en el tema más comentado en las redes y en los medios hasta varios días después. Ahora, Denzel Washington, el encargado de calmar a Smith tras el violento episodio, dio su versión de lo ocurrido y reveló qué fue lo que ocurrió durante el corte publicitario .

Un chiste agresivo sobre los problemas de alopecia de Jada Pinkett-Smith despertó la ira del marido de la actriz, que no dudó en caminar tranquilo, desde su privilegiada ubicación en el recinto, y propinarle una fuerte cachetada al anfitrión. La escena fue vista por millones de personas, pero poco se sabía sobre lo que ocurrió inmediatamente después. Apenas unas pocas imágenes captadas por un teléfono celular mostraban al actor de Hombres de negro hablando a un costado del escenario con Washington durante un corte, al tiempo que otro captó la curiosa reacción de Pinkett-Smith mientras se sucedía el enfrentamiento. Ahora, el veterano actor rompió el silencio y reveló cuál fue su estrategia para calmar a su colega.

chris rock estaba presentando un premio y will smith se paro y le pegó

Siempre cultor del perfil bajo -algunos señalan que no siempre se muestra muy amigable con la prensa- el protagonista de El Informe Pelícano no realizó esas declaraciones a los medios, sino que su revelación se dio en el marco de una cumbre de liderazgo liderada por el obispo TD Jakes, quien le pidió que diera detalles sobre lo ocurrido.

Ese contexto religioso funcionaría como anillo al dedo para la anécdota. Es que, minutos después del altercado, Smith volvía a subir al escenario para recibir el premio a mejor actor por su labor en Rey Richard: una familia ganadora. Allí, en su entreverado discurso de agradecimiento, contó que Washintgon le había dicho: “En tu momento más alto, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti”. Este sábado, consultado por Jakes, Washington confirmó los dichos de su colega y amplió el concepto: “Bueno, hay un dicho: ‘Cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal’. El diablo dice: ‘Oh no, déjalo en paz, es mi favorito’. Por el contrario, cuando el diablo viene a ti, tal vez sea porque estás tratando de hacer algo bien. Y por alguna razón, el diablo se apoderó de esa circunstancia esa noche ”.

La publicista de Will Smith habló con él tras el incómodo momento

“ Afortunadamente había gente allí. No solo yo, sino otros, como Tyler Perry, que vino inmediatamente conmigo y dijo unas oraciones. No quiero contar de lo que hablamos (...). ¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los pormenores de la situación, pero sé que la única solución era la oración ”, amplió.

Estas declaraciones de uno de los testigos clave del escándalo llegaron días después de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos iniciara una investigación sobre lo ocurrido y, horas más tarde, Smith presentara su renuncia a la entidad que entrega los premios Oscar.

“Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y el arte en el cine. El cambio lleva tiempo y estoy comprometido a hacer el trabajo para garantizar que nunca más permita que la violencia supere a la razón”, señaló el actor en el comunicado en el que dio a conocer su decisión de dar un paso al costado de la Academia. Tras el episodio que protagonizó el pasado domingo, Smith atraviesa el momento más complicado de su carrera, con su futuro personal y profesional envuelto en una gran incertidumbre.

Poco después, la Academia confirmó la aceptación de la renuncia de Smith a través de un comunicado firmado por su presidente, David Rubin. Pero, al mismo tiempo, informó que el procedimiento disciplinario abierto en contra del actor por violaciones a los códigos de conducta de la entidad continuará. Según trascendió, el resultado de esta investigación estaría disponible el 18 de abril.

Rock, en tanto, se refirió por primera vez en público a lo ocurrido en un show de stand-up que brindó en la ciudad de Boston. Allí, aseguró que todavía está “procesando lo que pasó” y que brindará su versión de los hechos más adelante, cuando esté preparado para hacerlo.