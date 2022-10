Cine en casa: qué ver durante octubre, en Amazon, Star +, Paramount+ y Apple TV

Cuáles son las películas estreno del mes, que no hay que dejar pasar, incluida Argentina 1985

escuchar

La llegada de un nuevo mes, marca el debut de numerosos largometrajes que se incorporan a las principales plataformas de streaming. Un título protagonizado por Ewan McGregor y Ethan Hawke, la nueva pieza de Lena Dunham, un dramático relato con Leonardo Sbaraglia, y el desembarco de una de las películas argentinas más importantes de los últimos tiempos son parte del menú de octubre.

Catherine, Called Birdy

La serie Girls le permitió a su creadora y protagonista, Lena Dunham, confirmarse como una de las voces más talentosas de su generación. A través de su mirada, la directora es capaz de brindarle una capa de honestidad a sus relatos y mucho de eso es lo que sucede en esta película, Catherine, Called Birdy. Aquí la acción se ubica a finales del siglo XIII, en un pequeño pueblo inglés. Lady Catherine (Bella Ramsey), mejor conocida como Birdy, es una joven de una familia humilde, cuyo padre (interpretado por el gran Andrew Scott) desea obtener grandes fortunas mediante un matrimonio arreglado, con algún príncipe de buena posición.

Por su parte, la protagonista no piensa obedecer ese mandato y siempre se las ingenia para rechazar a cualquier candidato que su padre intenta imponerle. Por ese motivo, Birdy choca una y otra vez con su familia, aunque la aparición de un nuevo pretendiente con malvadas intenciones terminará por hacer que el padre de la joven se lo piense dos veces antes de casar a su hija con cualquiera. Gracias a un tono de humor que roza el absurdo y al carisma todo terreno de la actriz Bella Ramsey, Catherine, Called Birdy se revela como un ingenioso relato sobre la importancia de rebelarse ante algunos (oxidados) mandatos familiares.

Ya disponible en Amazon Prime Video.

The sound of 007

Esta es una cita ineludible para los amantes de James Bond en el cine. Desde el estreno de Dr. No en 1962 y hasta la actualidad, hubo más de veinte largometrajes protagonizados por el espía más famoso del mundo. Y en este documental, el realizador Mat Whitecross estudia en profundidad la música de esta saga, que abarca seis décadas en la pantalla grande. A lo largo de una hora y media, The Sound of 007 presenta testimonios con la palabra de figuras clave de la franquicia y personalidades autorizadas de la música . De este modo por el film se pasean artistas de la talla de Daniel Craig, Paul McCartney, Nancy Sinatra, Michael Caine, Naomie Harris, Hans Zimmer, Tina Turner, Reggie Watts y Barbara Broccoli, entre muchísimos otros.

The sound of 007 ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

Rosalina

Fueron muchas las películas que adaptaron la historia de Romeo y Julieta, pero ninguna se animó a correr el foco de la acción, para retratar a Rosalina, una de las figuras satelitales de esa obra. Ella es la exnovia de Romeo, quien en la pieza original es mencionada brevemente, pero que aquí se convierte en la gran estrella. Cuando Rosalina (Kaitlyn Dever) descubre que su amado Romeo (Kyle Allen) está enamorado de otra mujer (una tal Julieta -Isabela Merced-), ella hará lo imposible por boicotear esa relación. Sin ningún tipo de miramiento, la joven no dudará en utilizar cualquier tipo de estrategia con la intención de cumplir su objetivo, que es recuperar a Romeo.

Rosalina es un acercamiento disruptivo a la reconocida pieza de William Shakespeare, con una propuesta divertida que convierte a un personaje históricamente menor, en la gran figura de la historia. Minnie Driver, Bradley Whitford y Sean Teale completan el elenco de esta relectura del clásico shakesperiano.

Disponible desde el 14 de octubre por Star+.

Cyrano

Aunque inicialmente estaba pautada para ser estrenada en cines de la Argentina, su lanzamiento fue levantado. Y ante ese panorama, el streaming se convirtió en el único refugio posible para Cyrano, el último film del gran Joe Wright ( director de Orgullo y prejuicio, y Expiación, deseo y pecado). Peter Dinklage se pone en la piel del protagonista del título, quien a través de su prosa prodigiosa decide ayudar a Christian (Kelvin Harrison Jr.) a obtener el amor de Roxanne (Haley Bennett) sin rebelarle que él también ama a la misma mujer. Haciendo de este relato un musical, Wright asegura que la obra original “es uno de los más famosos triángulos amorosos jamás escritos, aunque con esta película quería crear algo completamente nuevo”, y concluye: “Esta pieza tiene una atmósfera muy romántica y extravagante. Después de verla, espero que el público salga del cine con un renovado sentido del amor y la belleza”.

Cyrano estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 14 de octubre.

El gerente

El director Ariel Winograd, responsable de populares títulos como Mamá se fue de viaje o El robo del siglo, presenta un nuevo largometraje con el protagónico de Leonardo Sbaraglia. En El gerente, la historia gira alrededor de Álvaro, un gerente de marketing caído en desgracia, que busca la idea del millón que le permita recuperar una gloria perdida. Y ante el pedido de sus superiores por dirigir una atractiva campaña de venta de televisores, a él se le ocurre una estrategia atractiva pero riesgosa: muy cerca del Mundial de Rusia, la premisa consistía en devolverle a los clientes el dinero de la compra de un televisor, en caso de que la Argentina no quedara clasificada. Eso lleva al personaje a un verdadero caos de pronósticos y probabilidades, en donde coquetea con el éxito, pero también con la posible caída de la empresa para la que trabaja.

Sobre este proyecto, Winograd expresó: “Después de El robo del siglo vuelvo a encontrarme con la oportunidad de contar en el cine otra curiosa historia real de los argentinos. Esta vez, un famoso caso publicitario que seguí día a día en su momento y que ahora voy a reconstruir desde adentro, sacando a la luz los detalles más sorprendentes y simpáticos de esta saga que todos vimos por televisión”. El elenco del film lo completan Cecilia Dopazo, Carla Peterson, Martín Piroyanski, Luis Luque, Marco Antonio Caponi, Nacho Saralegui y Marina Bellati. Por otra parte, cabe destacar que El gerente es la primera producción original de Paramount+ para la Argentina.

Disponible a partir del 20 de octubre por Paramount+.

Raymond & Ray

Rodrigo García es un realizador vinculado mayormente a la televisión y en su carrera se ocupó de dirigir episodios para importantes series como In Treatment, The Affair e incluso la reciente Santa Evita. Durante este mes llega su nueva película, Raymond & Ray. Escrita por el propio García, aquí la trama versa alrededor de dos medio hermanos, que se reencuentran para asistir al funeral de su padre. Ray (Ethan Hawke) y Raymond (Ewan McGregor) no tienen mucho en común, a excepción de un pésimo vínculo con una figura paterna, que nunca supo establecer un lazo afectivo sólido con ninguno de los dos. Por ese motivo, la muerte de ese padre los ubica ante el dolor de un pasado poco feliz, con el que deberán hacer las paces. Pero lejos de la solemnidad, la historia se presenta de forma descontracturada apelando al humor y apoyándose en la enorme química que muestran Hawke y McGregor en pantalla. Raymond & Ray es una de las propuestas más atractivas del mes, y junto a los actores protagonistas, también se encuentra Maribel Verdú, Vondie Curtis-Hall y Sophie Okonedo.

Disponible por Apple TV a partir del 21 de octubre.

Argentina 1985

Aunque por estos días goza de un merecido protagonismo en las salas de cine, el debut de Argentina 1985 en el streaming no deja de ser una de las grandes noticias del mes. Amazon Prime Video, que participó de la producción de este film, se aseguró la llegada de este título a su catálogo, apenas tres semanas luego de su estreno en salas (una decisión que suscitó una polémica en la cartelera local).

Ricardo Darín y Peter Lanzani encarnan a Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo respectivamente, quienes se enfrentaron al inmenso desafío que significó llevar adelante el juicio a las juntas. Desde su estreno el pasado 3 de septiembre en el Festival de cine de Venecia, este largometraje de Santiago Mitre no dejó de recibir numerosos elogios y reconocimientos, que lo posicionaron como uno de los films más importantes de 2022, en el mercado local e internacional.

Argentina 1985 estará disponible en Amazon Prime Video, a partir del 21 de octubre.