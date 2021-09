Lena Dunham se casó en secreto con el músico británico-peruano Attawalpa

Lena Dunham siempre fue desconfiada en cuestiones de amor. “¿Quién va a querer salir conmigo? Tengo trastorno de estrés postraumático y no tengo útero”, se lamentaba la guionista, directora y actriz en una entrevista con The Cut en 2018, tras someterse a una extirpación de útero a causa de los graves dolores que le causaba la endometriosis. Los años han demostrado que se equivocaba. La creadora de la serie Girls, de 35 años, dijo “sí, quiero” este fin de semana con su novio, el músico Luis Felber. La boda tuvo lugar en secreto y después de casi un año de relación, según ha confirmado la revista People a través de personas cercanas a la actriz.

Felber dejó ver su entusiasmo en la madrugada del domingo, al publicar una versión propia de la canción “This Will Be Our Year” de The Zombies en una historia de Instagram con un corazón, un gesto dedicado a la que hoy es su esposa. Sin embargo, recién ahora se confirma el enlace.

La actriz anunció por primera vez que estaba saliendo con el músico peruano-inglés, conocido profesionalmente como Attawalpa, durante una entrevista con The New York Times publicada el pasado abril. “Han pasado unos meses [desde el comienzo de la relación]. Me siento muy afortunada”, había contado, antes de referirse a su novio como “la mejor persona” que había conocido. En junio, compartió en sus redes sociales una serie de fotos de la pareja en cuyo pie felicitaba a Felber por su cumpleaños: “Cuando era una bebé de tres semanas y estaba en el centro de Manhattan, no tenía ni idea de que iba a nacer un bebé en Inglaterra (¡en Winchester, nada menos!) que entraría como un cohete en mi vida y desafiaría muchas de mis creencias sobre mí y el mundo”.

Dunham, que también dedicó la ya mencionada canción de The Zombies a su actual marido, también tuvo con él unas emotivas palabras, y dejó claro que Attawalpa había llegado para quedarse: “Todos los que entran en contacto contigo, de manera creativa, emocional, accidental, tienen suerte. Pero yo soy la más afortunada de todos porque ese pañuelo está ahora en nuestra cómoda compartida. Feliz cumpleaños, Lulu”.

Más allá del descanso laboral que se tomó Dunham, siempre ha mantenido sus redes sociales activas (tiene casi tres millones de seguidores en Instagram) con datos sobre su pareja, a pesar de haberse mostrado escéptica anteriormente acerca de su relación con los hombres. “Cuando estoy enferma, mi novio hace una pasta deliciosa, pasea al perro e inventa canciones sobre él”, escribió en Twitter unos meses atrás. “En enero, todo lo que tuiteé fue sobre cómo los hombres son básicamente frijoles refritos con forma humana. Lo que estoy diciendo ahora es que nunca dejen de esperar a que ocurra el milagro, chicos”.

La pareja se presentó en sociedad en la alfombra roja del Festival de Cine de Sundance, en Londres, que tuvo lugar en agosto pasado. Felber posó junto a Dunham en un evento en el que no dudaron en mostrar el cariño que se tienen. Esta fue la primera vez que la estadounidense apareció públicamente con alguien tras su última relación, con el productor musical y compositor Jack Antonoff. En este caso, todo terminó por romperse en enero de 2018, después de compartir más de cinco años juntos.

La última vez que Dunham trabajó como actriz fue en la gran pantalla. Quentin Tarantino contó con ella en 2019 para su galardonada Había una vez en... Hollywood. Después volvió a apartarse de los focos para entregarse a su vida personal. Ella relató en la revista Harper’s Magazine que estaba luchando por tener un hijo biológico en diciembre de 2020. Admitió que hubo un momento en que se obsesionó con ser madre, y buscó alternativas como la adopción, pero que todos sus intentos hasta la fecha fueron fallidos.

La influencia de Lena

Lena Dunham, en una escena de Girls Archivo

Desde que su primera película, Tiny Furniture, ganó el premio mayor del festival South by Southwest, Duham se convirtió en uno de los talentos jóvenes que más llamaron la atención. Esto creció exponencialmente cuando la guionista y actriz creó junto con Jenni Konner la serie Girls, que protagonizó junto con Jemima Kirke, Alison Williams y Zosia Mamet. Dunham aspiró, como era el deseo de su personaje Hannah, a convertirse en la “voz de una generación”, presentando la vida de cuatro chicas recién graduadas de la universidad que vivían en una Nueva York distinta a la glamorosa representación de Sex and the City.

Fue entonces cuando Dunham, que tenía 26 años al comienzo de la serie, se convirtió en un personaje que generaba tanta admiración como rechazo. Algunos festejaban su costumbre de mostrarse casi desnuda en la serie; otros no podían soportar que los personajes no fueran “agradables”. En resumen, Dunham era una mujer muy joven con poder, al mando de una serie de HBO, coproducida por Judd Apatow, algo muy difícil de digerir para muchos y un triunfo absoluto para otros.

Pero no todo fue maravilloso y la costumbre de Dunham de decir cualquier cosa que se le ocurriera la convirtió en blanco de muchas críticas y se vio obligada varias veces a pedir disculpas por sus dichos. Uno de los momentos más complicados fue cuando junto con Konner defendieron públicamente a uno de los guionistas de Girls, Murray Miller, que fue acusado de abuso sexual por una actriz. Ante las críticas, las creadoras de la serie pidieron disculpas. También tuvo que pedir perdón por sus comentarios sobre el deportista afroamericano Odell Beckham Jr., con quien compartió una mesa en una Met Gala y la actriz inventó un monólogo interior de lo que el hombre estaría pensando sobre no estar interesado en tener sexo con ella, entre muchas otras situaciones, de distinto calibre, que enojaron a la opinión pública.

En la revista Vanity Fair, el periodista James Wolcott analizó con mucha dureza el problema al que se enfrenta la directora y guionista: “Lena Dunham se encuentra ahora a ella misma en un embrollo, uno del cual es casi imposible liberarse. Sus marcas creativa y personal dependen en parte de su forma impulsiva de actuar, sin filtro e irreprimible (vivir a todo volumen), pero su estatus cultural como una figura aspiracional, defensora del feminismo, progresista imperturbable y sexóloga franca requiere de una dosis de responsabilidad (saber cuándo callarse). No puede ser leal a una sin despelotar a la otra. Son sus viejos aliados los que ahora son sus potenciales némesis”.

Detrás de todas las polémicas y de su innegable creatividad se puede entrever a una mujer joven que carga con mucho dolor, físico y psíquico. En el podcast Armchair Expert, del actor Dax Shepard, Dunham reveló que hace seis meses que abandonó las drogas para la ansiedad a las que se había hecho adicta. También se refirió a haber sido diagnosticada con síndrome de estrés postraumático por haber sufrido un abuso sexual cuando estaba en la universidad.

Tras el final de Girls en 2017, Dunham se dedicó a cuidar de su salud, afectada por el dolor crónico relacionado con la endometriosis. Trabajó como actriz en American Horror Story y mantuvo junto a Konner el newsletter Lenny Letter, inaugurado en 2015, que se concentraba en temas relacionados con el feminismo y contó con textos de figuras como Jennifer Lawrence y Alicia Keys, entre otras. Un año después y separada de su colaboradora creativa, Lena estrenó la serie Camping que no fue tan bien recibida por la crítica y hace poco dirigió un capítulo de Industry, una ficción que trata las asimetrías de género y poder en la Bolsa de Londres.