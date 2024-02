escuchar

Mientras duró la historia de amor entre Jason Momoa y Lisa Bonet, el protagonista se mostró muy unido al exesposo de la actriz, Lenny Kravitz. Era muy común ver en las redes sociales fotografías que los mostraban juntos en situaciones familiares cotidianas o incluso disfrutando de una de las pasiones que los une: el motociclismo. Esta semana, el músico brindó una entrevista en la que dio detalles de cómo se encuentra su vínculo con el actor tras su divorcio, después de cinco años de matrimonio.

“Somos familia y vamos a seguir siéndolo”, indicó, sin rodeos en una entrevista publicada por People. Y disparó: “Estoy muy orgulloso de que sus hijos me llamen tío Lenny”, en referencia a los hijos de Bonet y Momoa, Lola Lolani y Nakoa-Wolf . “Todos somos muy unidos y compartimos la vida con mucho amor”, indicó.

Aunque en algunos casos, un divorcio puede resultar fatal para vínculos colaterales, Kravitz dejó en claro que este no es el caso. “Está todo bien. Seguiremos, la vida seguirá, el amor seguirá”, aseguró. Exactamente, eso fue lo que ocurrió luego de su propio divorcio con Bonet, la madre de su famosa hija Zoë Kravitz, en 1993. “El amor no te abandona, pero tiene que encontrar una nueva manera de canalizarse hacia una nueva vida”, explicó el cantante.

Momoa, Bonet y Kravitz en la boda de Zoë con Karl Glusman Rohma - @zoeisabellakravitz

Y, refiriéndose a su propia historia con Bonet, señaló: “Queríamos hacerlo conscientemente. Tomó tiempo, pero ella es parte de mi vida y nunca saldrá de mi corazón, de mi alma ni de mi espíritu. Soy lo que soy por nuestra experiencia, por todo lo que yo fui, todo lo que ella fue y todo lo que fuimos y somos juntos”.

El músico y la actriz se conocieron por primera vez detrás del escenario en un concierto de New Edition en 1985. La atracción fue inmediata y desde ese mismo momento, la actriz se convirtió en su compañera, pero también en su musa: fue ella quien inspiró su aclamado álbum debut Let Love Rule y responsable del estilo bohemio que Kravitz adoptó por esos tiempos.

El cantante reveló que se lleva muy bien con el actor de Game of Thrones y Aquaman

“Me mudé con Lisa, llevé mis instrumentos y mis cosas, pero de alguna manera olvidé mi peine. Nunca planeé tener miedo, pero después de unos meses mi cabello se estaba enredando”, reveló el músico en la entrevista, sobre los inicios de su relación y la influencia de su exesposa en su estética. “Entonces, Lisa me dijo: ‘Dejátelo así. Se ve bien’ “.

“Bella por dentro y por fuera”

En aquel momento, la actriz era mucho más famosa que él, y durante un tiempo la prensa lo llamó “Señor Bonet”. Sin embargo, el contundente éxito de su primer álbum lo catapultó inmediatamente al estrellato y lo convirtió, además, en un símbolo sexual. “En ese momento no pensaba en eso. No decía: ‘Oh, esto es sexy’. Simplemente estaba viviendo y haciendo lo que me parecía bien”, reflexionó. “Estaba casado con la mujer más bella del planeta, increíble por dentro y por fuera, y no le prestaba atención a eso. Estaba prestando atención a la música”, agregó.

Zoë nació en 1988. “Éramos toda una familia. Teníamos nuestro propio ritmo, expresión y moda. Era una época hermosa . El mundo que la mamá de Zoë y yo estábamos creando, nuestra familia, se trataba de paz, amor y espíritu”, rememoró. Y adelantó que esas son las premisas de su próximo álbum, Blue Electric Light, que será lanzado en mayo. “Otra vez, energía positiva, Dios, espíritu, luz. Este álbum es eso”, indicó.

LA NACION