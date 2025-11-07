Lo detalles de la supuesta separación de Eva De Dominici y Eduardo Cruz

A un año de los rumores del supuesto affaire entre Eva De Dominici y Lenny Kravitz, Ángel de Brito comentó este jueves en LAM (América TV) que la actriz y Eduardo Cruz se habrían separado tras siete años juntos y un hijo en común.

Eva De Dominici y Eduardo Cruz se conocieron en 2018 Gentileza Grupo Mass

Antes de dar a conocer quiénes eran los protagonistas de la noticia, el conductor pidió que pasaran al aire la entrevista que daban cuenta de quién se trataban. “¿Cómo van tus días acá en Buenos Aires?", le preguntó el cronista a la joven de 30 años con respecto a su visita a su país de origen, dado que reside en Estados Unidos.

Eva De Dominici evitó dar detalles de su vínculo con Eduardo Cruz (Foto: Captura TV)

“Bien, llegué ayer, me tengo que ir creo que mañana”, dijo entre risas y explicó que “se le adelantó un trabajo allá”. Sobre cuál era el proyecto que la llevaba a regresar de inmediato, señaló: “De este justo no puedo hablar, pero estoy muy contenta”. “¿Serie o peli?“, indagó el periodista y ella respondió: ”Serie". Sin embargo, al momento de indicar la plataforma, se negó: “Ay, no puedo decir”.

Al ser consultada sobre cómo está con su pareja, padre de Cairo, Eva se mostró incómoda y esquivó la pregunta. “Ay, estoy en un evento de Decathlon, no quiero hablar de mi familia, no quiero hablar de eso ahora, perdoná”, aseveró.

Pese a que no confirmó su separación, el movilero le dijo: “Van a ser familia toda la vida... y ¿en quiénes te apoyás?“. ”Ay, perdón, perdón. Sabés que después me veo hablando una bo****, o sea, soy muy mala en estas cosas. Te lo juro. Les mando un beso a todos", cerró.

Eva De Dominici y Eduardo Cruz son padres de Cairo, de seis años (Foto: Instagram @dedominicieva)

La ex Patito Feo conoció a Eduardo Cruz en el 2018 y, según explicó en varias oportunidades, la conexión fue inmediata. Incluso, él le admitió al mes de conocerla que estaba seguro de que ella sería la madre de sus hijos. Así fue que a seis meses del inicio de la relación, ya estaban en la dulce espera.

Ni bien comenzó el vínculo, De Dominici forjó una carrera ascendente y sólida en Estados Unidos, donde consolidó su perfil con trabajos junto a figuras como Bruce Willis y Pedro Pascal, además de un rol protagónico en la aclamada serie The Cleaning Lady.

Sin embargo, a finales de 2024 surgieron los primeros rumores de crisis, avivados por las especulaciones de un encuentro entre Eva y Lenny Kravitz en Buenos Aires. Si bien esta versión nunca fue confirmada por los protagonistas, habría sido el detonante de una profunda tensión en la relación.

Eva de Dominici y Lenny Kravitz habrían pasado la noche juntos Captura Instagram

Fue tal la repercusión, que la agencia de prensa que representa a la actriz se vio obligada a emitir un comunicado para esclarecer los verdaderos motivos del encuentro y desmentir “conjeturas infundadas”.

“Lamentamos tener que salir a dar explicaciones sobre la vida ‘personal’ de nuestra representada Eva De Dominici, pero nos vemos en la obligación de hacerles saber que Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz, dada la estrecha relación personal que tiene su novio Eduardo Cruz con el cantante”, decía el inicio del mensaje.

“Eva se encuentra por unos días filmando en Argentina una película de Cohn/Duprat, protagonizada por Guillermo Francella”, añadió, en referencia al film Homo Argentum. Y completó: “Si bien no pudo acompañar a Lenny en su concierto por estar con jornadas nocturnas de grabación, fue invitada el martes a la casa del promotor de Lenny Kravitz y luego al hotel en el que se aloja la banda, para celebrar el cumpleaños de la hija de Craig Cross, guitarrista de la banda”.