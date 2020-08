Leticia Brédice habló de la actualidad de los actores en Los ángeles de la mañana Fuente: HOLA - Crédito: Juan I Roncoroni / archivo

"Hubiese disfrutado estar en el Cantando por un sueño, mucho más que bailar. Y además me gusta el jurado. Me convocaron pero no llegué a reunirme y no terminamos de arreglar. Me gusta cantar y no soy vergonzosa, hubiese estado buenísimo. Es interesante también porque es un lugar de trabajo", contó esta mañana Leticia Brédice en Los ángeles de la mañana, que conduce Ángel De Brito por eltrece.

La actriz opinó sobre la participación de Laura Novoa en el certamen: "Hay que tener mucho humor porque debe ser difícil a veces. Creo que tiene que meterle caño a la voz. No sé por qué eligieron "Zamba para olvidar". Me gusta mucho que esté Laura, porque la adoro. Charlamos mucho cuando la convocaron y tenía miedo porque se mete en un lugar totalmente distinto al del teatro. A mí me pasó en el Bailando".

Cuando arrancó la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Leticia estaba haciendo Incorrectas, en América. "Me encantaba ir porque con Moria (Casán) la pasé muy bien, porque es muy canchera y éramos cómplices. Es un gran personaje, es especial. Iba a divertirme con ella y a veces ni me acuerdo quién estaba conmigo en la mesa, aunque a todas las chicas las respeto y me divierten mucho las griegas (por Stefy y Vicky Xipolitakis)".

Preocupada porque los actores no son esenciales y no pueden trabajar, la Bredice contó que habló con colegas y "muchos no tienen un peso", afirmó para luego agregar: "La balanza está bastante injusta porque los periodistas y locutores trabajan y en muchos lugares ya se está filmando, como en España. Me parece que los actores somos imprescindibles. Todos miramos series, novelas. Es importante la cultura y además necesitamos trabajar. El arte es imprescindible. Es muy angustiante lo que pasa. De Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) llaman siempre para saber cómo estás y si necesitás comida. Alguna vez vamos a tener que volver a abrazarnos. La salud mental también es importante y sería bueno empezar a trabajar con protocolo y haciéndose responsable cada uno de su salud. Vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia. Alguna vez vamos a volver a un gimnasio, a un club, con responsabilidad. La gente está triste. Hay una gran hipocresía sobre el asunto. El ser humano es social, necesitamos del otro", se explayó.

Luego, Brédice contó que tiene muchos proyectos de trabajo. "Estaba a punto de arrancar a filmar una serie. Tengo también una película para hacer con el hijo de Eliseo Subiela, que es director de cine. Por suerte tengo trabajo pero quiero hablar por otros compañeros que no se animan. Creemos que tenemos que ser los últimos en volver a trabajar pero algunos ya están pidiendo comida. Tenemos que poder vivir una pandemia sabiéndonos cuidar. Hay enfermedades que son más graves, por ejemplo aprendimos a vivir con HIV. Por suerte tengo una vida llena de herramientas y paso mucho tiempo sin trabajar a veces. La cuarentena es algo habitual en mi vida. Me gusta estar en casa, pintar, conversar. Creo que estamos deshumanizando al humano. Tengo a mi hijo Indio de 15 años y es difícil para los adolescentes volver a conectarse con el afuera. No pueden ver a los amigos, están sobre informados. No pudo creer que alguien no salga a decir: salgamos a trabajar. Esto es parte de lo que nos toca. Me partió el alma escuchar a Adrián Suar decir que tal vez cierre Pol-ka".