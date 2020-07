Adrián Suar habló sobre el difícil momento de Polka, de sus relaciones con el Grupo Clarín, con Marcelo Tinelli y con Araceli González

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 16:03

A raíz de la crisis económica que atraviesa Polka agravada por la situación que provocó la pandemia de coronavirus -que congeló todas las grabaciones de las ficciones-, Adrián Suar no sabe cuándo volverá a abrir las puertas de su productora. "Es el momento más difícil de mi carrera, al menos desde el punto de vista emocional", dijo el productor y programador de eltrece en una charla con Intrusos.

"Venimos arrastrando problemas desde hace algunos años. Tiene costos muy altos hacer ficción en nuestro país. La gente me pregunta qué le pasó a Polka y cómo es que cerró en dos o tres meses. Y yo lo vengo arrastrando desde 2015 el problema. Tenemos más de 280 empleados y la ecuación es inviable porque hay menos horas de ficción. Yo sabía perfectamente de este problema, pero hay un punto emocional del amor hacia mi oficio. Es un grupo de gente con el que armé un sentido de pertenencia y eso le pasa a cualquiera que tenga un negocio. Cuando no tenés tantas horas de ficción tenés que pilotearla. Podría haber hecho otra cosa, quizá. A los productores de televisión siempre nos pasa que empezamos a mirar qué hacer. Lo que pasó con Polka me sacó de juego y me quitó el sueño durante años", expresó, sobre la crisis que atraviesa la productora.

Adrián Suar es dueño del 27% de Polka, pero la mayor parte de las acciones pertenecen al Grupo Clarín. Entonces, Jorge Rial quiso saber si consideraba que el grupo le había soltado la mano. "Sé que Polka fue una isla en estos años, respecto de lo que es la verdad. Siempre me tocó jugar con el caballo del comisario. Cuando Clarín compró parte de Polka la realidad era otra y la torta publicitaria era de 400 millones cuando hoy es de 100. Polka se transformó en una productora industrial y en 23 años hice 77 ficciones y yo, además, 14 películas y 17 obras de teatro. Es una locura. Las horas de ficción empezaron a ser muchas menos. Clarín no me soltó la mano sino que la torta publicitaria se achicó. También quiero decir que muchas veces fracasé. Un año le erré con las tres novelas. (...) Me gritaban 'burro' en la calle. Con eltrece venimos hablando de esto hace 5 años", aseguró.

Conmovido por la situación que atraviesa la productora, Suar reflexionó sobre el futuro: "No sé qué va a pasar. Hoy Polka está cerrada. Lo único que no quiero es quebrar, que la realidad me gane y la situación no me tape. Sé que ya no voy a tener nunca más 230 horas de ficción. Las tiras eran mi caballito de batalla y eso sé que no vuelve más. Hay que entender también que la ficción no es solamente ganancia. Es difícil de explicar, pero tengo vocación y amor por este oficio. Primero es el amor y después lo económico. Nunca me pasó al revés y las veces que hice algo por plata, me fue mal".

Hoy Polka está cerrada, lo único que no quiero es quebrar

Sobre las críticas recibidas por parte de algunos de sus colegas, aseguró: "Me entristecen las críticas de los actores que trabajaron en Polka. Sé quién soy y lo que hice. Además hay mucha gente que vende humo y queda bien pegarle al productor. Odio que me digan que le di trabajo a mucha gente, es falso. ¿Por qué? Porque empecé a producir por mí, por un sueño personal. A los años me di cuenta de que esto había generado puestos de trabajo y seguí para adelante y después me conecté con la felicidad. Lo que me pasó ahora con Polka me sacó de juego. Quiero ver cómo termina esto y ver con qué Polka me encuentro. Estoy tocando fondo".

Contó además que invirtió mucho en la última tira. "Me gasté todo en ATAV, pero no en sueldos de actores porque no es verdad que los actores sean caros". Y respondió a los rumores que aseguran que podría alejarse de la gerencia artística de eltrece. "Seguramente algún día me voy a ir de la gerencia, pero me voy a quedar dos o tres años más".

De Marcelo Tinelli dijo: "Quiero que el 'Bailando' vuelva en septiembre. Mi relación con Marcelo sigue siendo buena y el canal y el grupo lo quieren porque es un gran animador. Es verdad que se le termina el contrato en diciembre, pero estoy seguro de que se va a quedar en el canal uno o dos años más". Entonces, le propuso al conductor que lo desmienta en vivo si eso no era cierto. Rial, de hecho, le envió un mensaje de audio al titular de Laflia, pero no tuvo respuesta.

Con respecto a su vínculo con Araceli González y el reclamo de la actriz por la división de bienes, indicó: "Con Araceli no tengo relación. "De todo lo que le entregué me queda darle un 5% de las acciones. La jueza dijo que si no las vendo, se las tengo que dar para que disponga de ellas".