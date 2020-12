La participante de MasterChef Celebrity confesó que sueña con ser madre junto a su novia Crédito: Instagram @letisiciliani

16 de diciembre de 2020 • 19:22

Leticia Siciliani está en un gran momento profesional: compite contra otros famosos en MasterChef Celebrity y a pesar de todos los obstáculos que enfrenta en cada desafío culinario, consiguió brillar con sus platos en más de una ocasión. En el marco de su éxito laboral también vive un momento feliz a nivel sentimental: la actriz sueña con ser madre en un futuro junto a su novia.

Recordemos que la hermana de Griselda está en pareja con una joven de bajo perfil a quien prefiere resguardar de sus redes sociales. En diálogo con Ciudad Magazine, la concursante del reality de cocina reveló que está muy enamorada: "Estoy de novia, muy bien y en pareja".

"Con el tiempo aprendí a separar las cosas y entender que tengo una profesión y mi pareja otra. Y que no le interesa mostrarse. Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos, estamos bien y ella no tiene ganas de que la muestre", explicó, dejando en claro porqué no comparte fotos junto a la misteriosa mujer que la conquistó en su cuenta de Instagram.

MasterChef Argentina 2020: la durísima devolución para Leti Siciliani - Fuente: Telefe 04:13

Video

Con humor, la actriz comentó que se convirtió en "una persona que no habla de su vida privada", ya que eligió junto a su novia que fuese de esa manera. "Ella se siente más cómoda y yo la respeto porque la amo", sentenció.

Sobre el final reveló que desde pequeña sueña con formar una familia, y gracias a su feliz presente puede vislumbrar que su proyecto se haga realidad en el futuro: "Pienso que voy a querer tener hijos con ella porque desde que soy chica tengo el deseo de ser madre".

"No es que tengo el deseo de quedar embarazada, porque no sé siquiera cómo quiero ser madre. Pero sin dudas quiero ser madre y obvio que lo voy a ser", cerró.