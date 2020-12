Tras la devolución del jurado, la actriz se fue llorando de la gala de eliminación

En la "Gala de eliminación" de Masterchef Celebrity, Leticia Siciliani se angustió con la devolución del jurado. Si bien sigue en carrera, la actriz confesó que se fue a su casa llorando y habló de la presión que siente por participar en uno de los realities más exitosos de la TV.

"Me hincharon (...). Me fui re angustiada a mi casa", comentó Siciliani, sin filtro, este mediodía en Flor de equipo. Mientras asegura que suele irse llorando después de cada gala fallida, advirtió: "No es que tengo carácter fuerte es que soy muy sensible. Estoy súper feliz y agradecida, pero es fuerte estar ahí".

Luego de advertir que estar en un reality es muy diferente a una ficción, la hermana de Griselda Siciliani contó cómo hace para manejar la adrenalina. "El reality es otro mundo. Al principio decía que no me iba a enganchar ni a llorar, pero me duró dos programas. Es re estresante. A veces digo: 'Hoy voy tranquila, relajada y boludeo, total es lunes'. Y no, a los 15 minutos ya estoy llorando", señaló, entre risas.

"Es algo que trato mucho en terapia. Cada vez que me tengo que plantar me sale el llanto. Encima es con congoja, el que me ve piensa que me pasa algo grave", agregó la menor de seis hermanos que asegura ser muy sensible desde pequeña. Mientras todo el panel intentaba hacerla llorar en vivo, Leticia superó la prueba y se animó a jugar al detector de mentiras.

