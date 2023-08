escuchar

Linda Hamilton y James Cameron formaron una de las duplas creativas más importantes de los 80 y comienzos de los 90. La actriz y el realizador se conocieron en el rodaje de Terminator en 1984, largometraje de culto en el que la intérprete se ponía en la piel de uno de los personajes femeninos de acción más icónicos del cine: la inolvidable Sarah Connor.

En ese momento, Hamilton estaba casada con el actor Bruce Abbott, con quien tuvo un hijo en 1989. Al poco tiempo, cuando se reencontró con el cineasta canadiense para la filmación de Terminator 2: el juicio final, la chispa se reavivó y la actriz y el director de Mentiras verdaderas se mudaron juntos en 1991, año del estreno de la película. En 1993, nació su primera hija, Josephine, pero el panorama se empezó a complicar cuando el director se abocó al rodaje de Titanic.

En el rodaje de la ambiciosa y taquillera producción Cameron conoció a la actriz Suzy Amis. De acuerdo a trascendidos de la época, el realizador habría tenido un romance con quien sería su segunda esposa en un impasse de su matrimonio con Hamilton. Al terminar la filmación, la pareja recompuso su relación por unos años hasta que en 1999 firmaron los papeles de divorcio . Meses más tarde, Cameron pasó por el altar nuevamente con Amis, su actual mujer.

Como consecuencia de ese vínculo un tanto voluble, Hamilton suele brindar, aunque de manera esporádica, declaraciones a la prensa sobre episodios vividos durante su relación con Cameron. La crítica más reciente que arrojó la actriz se produjo en el marco de la Comic Con de Dublín, ciudad donde tuvo lugar su luna de miel con el director. Como no puede promocionar ninguna producción debido a la huelga de actores que tiene en vilo a Hollywood, a Hamilton se le preguntó acerca de su paso por la capital irlandesa. “Me encanta Dublín”, afirmó y contó que le gustaría regresar “solo como turista”.

En ese momento, lanzó un dardo contra su exmarido, en declaraciones recogidas por el periódico Express. “Más o menos esto es lo que siento acerca de Irlanda en general: ni siquiera una luna de miel con James Cameron podría arruinar Irlanda para mí. Amo Irlanda”, concluyó. Si bien nunca trascendió qué sucedió en esa malograda luna de miel, Hamilton no parece tener buenos recuerdos de la misma.

Sarah Connor, el icónico personaje de Linda Hamilton

Esta no es la primera vez que la actriz alude a su vínculo con el cineasta. “Esa relación era un misterio para todos nosotros, incluso para Jim y para mí, porque somos terriblemente diferentes. Creo que lo que pasó es que realmente se enamoró de Sarah Connor”, había manifestado Hamilton en diálogo con The New York Times. En esa misma charla, confesó sentirse “contenta de estar libre de eso” y que “nunca volvería a poner tanta energía en algo que no funciona”. Por otro lado, en una entrevista con The Daily Mail fue mucho más dura al asegurar que, para el director, “el trabajo y las mujeres van de la mano”, en clara alusión a cómo se enamoró de ella en el set y luego de Amis.

El presente Hamilton, entre Stranger Things y el anhelo de escribir

En junio, Netflix realizaba un importante anuncio en su evento global, TUDUM: la exTerminator se incorporaba al elenco de la última temporada de la popular serie Stranger Things . Si bien no se brindaron detalles sobre su participación, se trata de otro certero golpe a la nostalgia de los creadores de la serie, los hermanos Matt y Ross Duffer.

“Estoy muy entusiasmada de sumarme a la quinta temporada”, expresó Hamilton a través de un video en el que confesó ser una seguidora de la ficción. “No sé cómo voy a ser actriz y fanática al mismo tiempo, voy a tener que trabajar en eso”, bromeó. Asimismo, la actriz le agradeció a su colega y partenaire en la saga de Terminator, Arnold Schwarzenegger, por haber presentado el clip en el que la definió como “una mujer de armas tomar”.

Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, colegas y amigos

Este regreso es muy significativo no solo para los fans de la actriz sino también para la propia Hamilton, cuyo último rol relevante fue precisamente el de Sarah Connor en Terminator: destino oculto, el largometraje de Tim Miller estrenado en 2019, producido por James Cameron, quien responsabilizó a la actriz del pobre desempeño del film. “Tim quería a Linda”, recordó el director. “Y lo que pasó es que la película podría haber sobrevivido el tener a Linda en ella, creo que podría haber sobrevivido el tener a Arnold en ella, pero cuando ponés a Linda y a Arnold... Ella está en sus 60, él en sus 70, y de repente no era tu película de Terminator, ni siquiera era la película Terminator de tu papá, era la película Terminator de tu abuelo”, disparó sin vueltas.

Linda Hamilton regresa a las pantallas con Stranger Things AFP

Linda, en tanto, está focalizada en su vuelta a la pantalla, luego de años muy duros tras la muerte de su hermana gemela, Leslie. Cuando le consultaron sobre la posibilidad de escribir sus memorias, Hamilton aseguró que no está en los planes, pero que sí le gustaría concebir una novela. “No me gustaría escribir sobre mí, no me parece interesante, pero sí me atrae la posibilidad de escribir una obra de ficción, además de convertirme en oradora y concientizar sobre problemáticas de salud mental , eso se me despertó desde que me diagnosticaron trastorno bipolar, y me gustaría ayudar a la gente al naturalizar esas conversaciones”, declaró la actriz a quien veremos en una serie que seguramente le rendirá el tributo que merece.

