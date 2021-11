Reapareció Lindsay Lohan y anunció su compromiso con un enigmático hombre de negocios

Instalada desde hace años en la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes, la actriz Lindsay Lohan anunció su compromiso con su novio Bader Shammas. Lo hizo a través de una publicación en Instagram donde compartió una serie de fotos de la pareja con el tradicional anillo usado en estas ocasiones. Lohan, además, escribió: “Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro”.

La estrella de la película Mean girls, que ahora tiene 35 años, estuvo radicada en la ciudad de Dubai durante un tiempo. Se trata de uno de los refugios favoritos de las celebrities de Hollywood para cuando quieren escapar del centro de atención debido a que en la isla artificial no hay paparazzis que los persigan.

Poco se sabe sobre Bader Shamas, un residente de Dubai cuya página de LinkedIn menciona que es el vicepresidente asistente de gestión de patrimonio internacional en el Credit Suisse. Antes de unirse al banco suizo que atiende a algunas de las personas más ricas del mundo, trabajó en BNP Paribas, uno de los bancos franceses más grandes, en Kuwait y Bahrein.

Desde que se mudó a Dubai, Lohan mantuvo un perfil bajo y dijo que sus días de fiesta quedaron atrás. En diciembre, aparecerá en una comedia romántica navideña lanzada por Netflix, coprotagonizada por el cantautor Chord Overstreet. En Instagram, también contó que está por lanzar un nuevo podcast para compartir “conversaciones íntimas con líderes de opinión y amigos”.

ARCHIVO – La actriz Lindsay Lohan en la apertura del club nocturno Lohan en Atenas, Grecia, el 16 de octubre de 2016. Lohan, quien actualmente vive en Dubai, anunció en Instagram que está comprometida con su novio Bader Shammas. (Foto AP/Yorgos Karahalis, archivo)

Lejos de Hollywood

Tras años de ser perseguida por los fotógrafos y de figurar en las portadas de los tabloides debido a sus problemas personales -que durante un período desalentaron a las empresas aseguradoras a respaldarla, por sus ausencias crónicas de los sets de grabación, volviéndola virtualmente incontratable-, incluidos cinco ingresos a clínicas de rehabilitación por adicciones, Lohan se distanció progresivamente de la actuación a partir del comienzo de la década anterior.

Su alejamiento de Hollywood la llevó a mudarse fuera de los Estados Unidos, principalmente se instaló en Europa y en Dubai. Desde entonces figuró en escasos proyectos, entre ellos el film independiente de Paul Schrader The Canyons (2013), la producción londinense de la obra teatral de David Mamet, Speed the Plow (2014) y un rol recurrente en la comedia televisiva británica Sick Note (2018). En 2019 protagonizó un reality de MTV titulado Lindsay Lohan’s Beach Club e integró el jurado de la versión australiana del concurso The Masked Singer, del que eventualmente fue despedida.

Sin embargo, hacia fines de 2019, apenas unos meses antes de que la pandemia de coronavirus pusiera en pausa al planeta, la actriz le confesó a los presentadores de CNN Anderson Cooper y Andy Cohen que quería “regresar a los Estados Unidos y volver a actuar en cámara” y así “recuperar la vida para la que trabajó tanto y compartirla con su familia y con la audiencia”.