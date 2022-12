Lisa Kudrow habló de las inseguridades que le provocaba compartir escenas con Jennifer Aniston y Courteney Cox en Friends

escuchar

Durante los diez años que duró Friends, Lisa Kudrow compartió sus días junto a Jennifer Aniston y Courteney Cox. Más allá del cariño que se tenían, y de la estrecha amistad que formaron, en algunas oportunidades la actriz no pudo evitar comparar su cuerpo con el de sus colegas.

Hace unas semanas, durante su aparición en el podcast Podcrushed, la actriz habló de cómo se sintió después de ver a sus compañeras de elenco “con la ropa que les daban” mientras protagonizaban la popular sitcom Friends. “Cuando estaba en el colegio secundario pensaba que estaba muy delgada. Sentía que podía hacer cualquier cosa, miraba las fotos que me sacaba y me decía: ‘Wow, las fotos distorsionan mucho la realidad’”, expresó. “ No fue hasta Friends cuando me di cuenta que no tenía el aspecto que yo creía. Eso me sacudió porque de repente pensaba: ‘¿Tengo que perder peso de verdad? ¿Tengo que hacer dieta?” , continuó Kudrow, de 59 años.

Cuando el conductor le preguntó qué desencadenó esos pensamientos, la actriz explicó: “ Fue simplemente verme a mí misma en el programa, verme con ropa y ver a Courteney y a Jennifer con ropa”, recordó. “Al principio pensé: ‘Ellas lucen así porque saben de moda, por lo cual pueden discutirlo con el diseñador de vestuario y ver dónde exactamente, tienen que ajustar las cosas’ ”, prosiguió.

Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow en Friends

Con este pensamiento en mente, Kudrow le pidió a una de sus amigas que la acompañe a la prueba de vestuario, ya que tenía una confianza de hermanas. “Fue entonces cuando me di cuenta que no se trata sólo de saber de moda y sastrería. Ojo, no estoy intentando insinuar que yo tenía sobrepeso, porque no lo tenía. Simplemente no sabía nada sobre la forma real de mi cuerpo ”.

Con el paso del tiempo, la percepción que la actriz tenía de su imagen corporal fue cambiando. “Me di cuenta de que no pasaba nada raro. Soy así como soy, y no debería haber problema con eso. Uno tiene que hacer lo que debe para estar sano, pero más allá de eso el resto no importa, el que tienes es tu cuerpo y está bien ”, explicó.

Esta no es la primera vez que la estrella habla de lo que sentía cada vez que se veía al lado de sus compañeras. “Soy más grande que Courteney y Jennifer. Soy más alta que ellas, mis huesos se sentían más grandes. Me sentía como una montaña de mujer al lado de ellas”, dijo hace unos años durante una charla con el podcast “WTF With Marc Maron”.

Entonces la actriz contó que se sometió a dietas extremas para poder “estar a la altura” pero que repercutieron de manera negativa en su salud. “Desafortunadamente, para una mujer, si estás bajo peso, luces bien. Y eso fue lo único que conseguí. Cuando estaba muy delgada, me enfermaba todo el tiempo. Me daba catarro, infecciones... Siempre estaba enferma”, agregó.

Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow Instagram

En otra entrevista, esta vez en el podcast de Jess Cagle con Julia Cunningham, Kudrow confesó que fue la única de los seis protagonistas que estuvo muy cerca de perder su papel y que, a diferencia de sus compañeros, debió pasar por más pruebas para conseguirlo. “Fui elegida por error. No lo sabía en ese momento”, explicó. “Sabía que Jim Burrow notó que estaba equivocado en el momento en el que nos juntamos todos los actores a leer el guion. Así que pensé: ‘Oh, no le gusto yo ni lo que hago’” .

Si bien el director fue uno de los que pensó que Lisa podría funcionar en el rol de Phoebe Buffay, la tarea para conseguir ese primer protagónico no fue sencilla. “Tuve que hacer una audición especial para él. Generalmente, tenés que hacer audiciones para productores y para el estudio, pero en este caso, también tuve que entrar y leer para Burrows”, explicó Kudrow.

Orgullosa de la popular sitcom, hace un tiempo, la actriz que interpretó a Phoebe Buffay reconoció que no se ve volviendo a interpretar el personaje, pero propuso otro escenario para volver a ver la serie en la pantalla chica. “No creo que vaya a suceder un reboot de Friends”, le dijo al sitio Where Is the Buzz. “Digo, no con nosotros en él”, agregó haciendo referencia a sus compañeros de elenco.

“¿Pero un reboot en donde contratan a otros actores? Me gustaría ver eso”, admitió, dándole un giro a la típica respuesta que dieron todos los miembros de la sitcom durante los últimos años. “Me gustaría ver como sería una versión actual y moderna”, sumó.

