Gran Hermano: qué dijo Laura Ubfal luego de que Marisa Brel amenazara con llevarla a la Justicia

Marisa Brel y Laura Ubfal se cruzaron muy fuerte el jueves pasado, durante el envío de Gran Hermano: el debate. La maternidad, el feminismo y las subjetividades de cada una de las panelistas fueron algunos de los tópicos que atravesaron sus discursos al hablar de Romina Uhrig, una participante que es madre de tres niñas pequeñas y decidió entrar al reality para cumplir un sueño.

En medio del acalorado debate, Brel aseguró que “no acepta” que la exdiputada haya dejado a sus hijas para entrar al programa, mientras que Ubfal la acusó de tener una mirada que perjudicó a las mujeres “a lo largo de toda la humanidad”. El conflicto no terminó ahí: al día siguiente, durante su segmento en Intrusos en el Espectáculo, Florencia de la V charló con Ubfal sobre lo sucedido y avaló sus dichos, algo que a Brel la enfureció. Así lo hizo saber a través de sus redes sociales.

“ No voy a permitir que la señora Laura Ubfal mienta sobre mis dichos. Nunca dije que las mujeres no pueden trabajar. Yo trabajo desde los 15 años y doy trabajo a más de 1000 mujeres. Dije que yo no podría estar dos meses sin saber nada de mis hijos. Exijo disculpas públicas ”, escribió Brel en su cuenta de Twitter.

“Yo amo que las mujeres sean independientes. A mí nunca me mantuvo un hombre. Nunca. Me hice de abajo y tengo todo lo que tengo gracias a mi trabajo. Enseño a las mujeres de Argentina y toda América y España a ser emprendedoras. Soy libre e independiente”, agregó. “ Cada mujer es libre de elegir sus elecciones. Si alguien elige separarse de su bebé y no saber de él por 4 meses, es su decisión. Yo no lo haría. Ese es el punto ”, señaló, y completó su descargo con un duro ultimátum. “Mi imagen pública es parte de mi trabajo y no voy a permitir que Laura Ubfal me injurie e instale en la sociedad que critico a las mujeres que trabajan. Espero sus disculpas por haber mentido sobre mí. Si no, a la Justicia. En 30 años de periodista, nunca una compañera hizo algo así”, cerró, furiosa.

Nada personal

Involucrada en la pelea por la misma Brel, Florencia de la V decidió preguntarle en su programa a Ubfal qué pensaba del descargo de su colega y de su furia por lo sucedido. Antes, explicó que Marisa le mandó mensajes durante el fin de semana y que tuvieron la oportunidad de aclarar el tema. “Ella se sintió muy dolida por lo que hablamos el viernes”, explicó, y resaltó que la quiere mucho y que son amigas.

“ En Gran Hermano hay que hablar de los participantes y del juego. Yo no hablo de mí. Es una compañera. Creo que no hay que hablar de nada personal ”, expresó entonces Ubfal, con total temple. “Creo que estamos analizando un juego. Hablo del juego y de los participantes. Eso es todo”, cerró, y desplegó una amplia sonrisa.

“¿Y hoy cómo van? Con la peor de las ondas”, intervino Marcela Tauro para ponerle un poco de picante a las declaraciones de la exconductora de Gossip. “No”, se atajó Ubfal, “Los lunes no va Marisa. Y ninguna ´peor de las ondas´. Es una compañera como todos. Yo no tengo problemas con nadie”, completó. Florencia, por su parte, explicó que nunca hubo nada personal contra Brel, que la quiere mucho, que simplemente son distintas opiniones y que nunca se la juzgó en Intrusos. “Nada más lejano a eso”, cerró.

El conflicto

Todo comenzó el jueves pasado durante el debate de Gran Hermano que conduce Santiago del Moro. “Romina la está pasando mal. Es mamá de tres hijitas hermosas, pero una es chiquitita, y Romina está triste”, presentó el conductor uno de los clips preparados para el programa. Luego de compartir las imágenes, donde se la pudo ver a la exdiputada llorando y lamentándose por no poder estar con sus pequeñas niñas, en el piso se armó un fuerte debate por la maternidad que terminó con el enfrentamiento de las dos periodistas .

Las lágrimas de Romina conmovieron a todos en el estudio, y una de las que rompió en llanto fue Marisa Brel. “ Yo creo que ella todavía no expresó públicamente cuán importante es el dinero para su vida, porque realmente el estar ausente en la vida de sus hijas, por ejemplo, en la fiesta de egresados de su hija… A mí me parece que es algo que puede repercutir en su vida, con sus hijas, muy mal. Y la beba de un año que tiene pañales, que no sabe cómo está, si la extraña, si duerme, si no duerme, a mí, perdón, me parece que es muy cruel ”, analizó.

“Yo también la admiro”, le respondió a Del Moro cuando le recordó que Juliana también le señaló dentro de la casa cómo había podido dejar a sus hijas. “Yo no la juzgo. Yo la admiro. No sé cómo puede estar ahí adentro. Yo estoy acá con mi nene y estoy mirando a ver dónde está”, explicó entonces, utilizándose como referencia para la discusión.

“ Yo creo que es una decisión de vida. Creo que si fuera un hombre no habría tantos cuestionamientos, que es ella la que más se cuestiona este tema. Hay mujeres astronautas, hay mujeres que viajan, que trabajan. Ha cambiado el mundo ”, aseguró por su parte Laura Ubfal, y sentenció: “Se merece lo que está haciendo”. Del Moro, en ese momento, intervino y explicó que es decisión personal de cada uno, que casa quien hace lo que puede y que Romina aseguró que entrar a Gran Hermano es el sueño de su vida. “No creo que sea por una cuestión económica, creo que tiene que ver con una cuestión de realización personal”, aseguró.

En ese momento Brel intervino contundente: “Entonces, la verdad es que no lo acepto”. “A Juan no se lo decías y tiene un hijo chiquito”, la apuró entonces Sol Pérez y Brel, con gestos grandilocuentes, le respondió: “Cuando seas mamá lo vas a entender”. “Para mí la mamá es la mamá, el papá puede faltar, pero la mamá es la mamá”, continuó muy efusiva Brel y el resto del panel, salvo Ceferino Reato, desaprobó sus dichos. “No la estoy juzgando, yo no acepto eso, no me gusta. Me hace mal pensar en sus tres hijas” , siguió la periodista.

“Bueno, Marisa, no entres a la casa de Gran Hermano, quedate tranquila”, expresó Laura Ubfal para comenzar ella también a debatir el tema. “ Tenés una mirada que lamentablemente ha perjudicado a las mujeres en toda la historia de la humanidad. Lo único que haces es arruinarnos la vida con ese pensamiento ”, sentenció. “Ay, por favor, ¿Arruinarnos la vida?”, repitió Brel con algo de exageración, y Ubfal continuó: “Sí. A todas las mujeres que tienen que salir a laburar las llenás de culpa”.

