Lissa Vera reemplaza a "La Bomba Tucumana" y canta con su hijo Tyago

Lissa Vera y Tyagon Griffo, juntos en Cantando 2020

5 de enero de 2021 • 21:07

Con la Bomba Tucumana con covid positivo, Tyago Griffo cantará mañana con Lissa Vera, en el Cantando 2020. En Hay que ver, en Canal 9, Tyago dijo: "me dio negativo el test. Estaba preocupado, después del positivo de mami. Por suerte está bien, muy cansada y con dolor de cabeza pero no más".

¿Qué opina sobre el reemplazo de su mamá? "Claro que me gusta que la reemplace Lissa, que es una gran cantante. Y obviamente me gustaría cantar con ella. Pero ojala no tuviera ningún reemplazo mamá, pobrecita".

Pero Tyago debe cantar mañana y no hay otra posibilidad más que un reemplazo. Lissa, encantada, aceptó en vivo: "por supuesto me gustaría cantar con Tyago".

¿Qué pasa si llegan a la final? ¿Se reincorpora la Bomba o se quedará Lissa? "Si llegan a la final se quedará Lissa porque la Bomba no va a poder ensayar", dijo Gaby Fernández, panelista del programa y productor del Cantando 2020.

"Faltan diez días para la final y veremos qué pasa", señaló Tyago y agregó: "Si se recupera y está en condiciones, quisiera cantar con mi mamá. Pero también está la posibilidad de que quedemos eliminados antes y no lleguemos a la final. Me gustó cómo cantaron anoche Lissa y Mariano Zitto (que reemplazaron a la Bomba y a Tyago que estaba aislado en ese momento, antes de obtener el resultado negativo de su test). Salieron sin ensayar casi nada y eso no lo hace cualquiera. Nosotros también vamos a tener apenas un día de ensayo".

