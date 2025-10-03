El desgarrador llanto de Gladys, la Bomba Tucumana, al hablar de la muerte de su pareja: “Vivimos una película”

Hace cuatro meses, Gladys, la Bomba Tucumana, perdió al gran amor de su vida: Luciano Ojeda, su última pareja, murió como consecuencia de un cáncer a los 38 años. Con el corazón roto, la sensación de haber vivido una profunda injusticia y los recuerdos aún muy frescos, la cantante rompió en llanto al recordar los últimos días que compartió con él. “Hay tantas cosas que hoy veo que él sí sabía, pero que yo no me daba cuenta”, confesó en medio de una profunda angustia.

En una charla íntima con Ángel de Brito para LAM, la cantante recordó el día que lo acompañó a lo que resultó ser su última internación y aseguró que en todo momento pensó que volverían juntos a su casa. “Es más, me acuerdo de algo que me resuena y me duele en el alma. Cuando estábamos llegando a Fleming, él me dice: ‘Mamita, te pido una última cosa. Te juro, no te pido más nada. ¿Me podés comprar unas papitas y una gaseosa?’. Porque le bajaba la presión muchísimo. Y yo le digo: ‘Ay, amor, dejá de decir así por favor’. Y las tengo a las papitas guardadas”, reveló en medio del llanto. “Las papitas que habrá comido dos, porque ni bien llegamos lo internaron. Tenía creo que cinco o seis de presión. Ya se estaba muriendo”, continuó.

En ese momento, Gladys recordó que fue en ese momento que decidió llamar a su hijo y a su hermano para que la acompañaran. “Tenía mucho miedo porque entendí que ya de verdad no íbamos a volver a casa. Hay tantas cosas que ahora veo que él sí sabía, pero que yo no me daba cuenta”, sumó.

Cuando De Brito le preguntó qué cosas vio en Luciano diferentes a las parejas anteriores para asegurar que con él conoció el amor, la cantante no dudó. “Todo. Yo nunca, real de mi corazón, presenté a un hombre como novio. Por eso fue una noticia cuando empecé a salir con él, porque ¿qué tenía de distinto? Absolutamente todo. Era honesto, era desinteresado, me daba todo, lo poco que tenía era para mí, para compartirlo conmigo. Me cuidaba. Era mi compañero”, resaltó.

En su enumeración, Gladys recordó uno de sus últimos momentos con él. “Un día antes de que lo internen quería ir sí o sí al súper. Él subió una historia a sus redes destruido que yo ahora lloro cuando lo veo con el carrito”, compartió. “Yo por darle el gusto fui y sin saber le hice su comida preferida. A él le encantaba comer puchero, pollo con verduras. Cocinábamos, veíamos películas y teníamos un montón de proyectos”, agregó, con la voz tomada por la nostalgia. “Si él podía sacaba un pasaje y me daba la sorpresa. Me decía: ´Mamita, nos vamos a Bariloche. Por si me muero, quiero conocer’”, recordó sin pausa y rememoró aquellas vacaciones juntos. “Él sabía que se estaba muriendo. Yo no lo veía. Fue un gran amor. Una cosa tan hermosa. Todo lo que nosotros vivimos fue una película”, resumió sobre su historia de amor.

Tres años de felicidad

La relación de la Bomba y Ojeda duró tres años y fue un amor a primera vista que debió superar varias tormentas. La diferencia de edad fue una preocupación para la popular cantante. Sin embargo, para Luciano no significaba ningún contratiempo, y después de todo, el amor fue más fuerte.

La pareja se conoció en Carlos Paz, en el verano del 2022. “Yo estaba haciendo la temporada y él fue con un grupo de amigos y con mi abogado. Después de la función fuimos a cenar todos y fue un flechazo. Esa noche no paramos de mirarnos. Hacía mil que no estaba en pareja yo y ni se me pasaba por la cabeza, ni tenía ganas tampoco. Estaba en mi mejor momento, pero se dio. Quizá tenía que acompañarlo en esto que está transitando”, le confesó ella a LA NACION.

Gladys, La Bomba Tucumana, acompañaba a su novio en el tratamiento (Foto: Instagram/@luciano.arturo.ojeda)

Cuando lo conoció, Luciano ya estaba enfermo: “Tiene un tumor y está con quimio. Es muy joven, tiene 38 años y es licenciado en higiene y seguridad. Se enteró en pandemia que estaba enfermo, lo operaron tres veces, pero tiene un tumor que vuelve a salir. En diciembre le sacaron todo y ahora los estudios no salieron bien y está haciendo quimio otra vez. También está con diálisis. Y yo lo acompaño. Cuando lo conocí se acababa de operar por primera vez y estaba bien. Me contó qué le pasaba recién cuando volvió a hacerse los estudios y el tumor estaba otra vez. Ya no lo pueden operar”, explicaba la Bomba.

Recién el año pasado, la intérprete de “La pollera amarilla” se sinceró sobre sus sentimientos. “Tuvimos una historia de amor como nunca en mi vida. Es la primera vez que amo de verdad a alguien, y tuve la desgracia, y él también, de que se enfermara y quisiera atravesar su enfermedad solo. Él está enfermo y no quiere que nadie lo acompañe, y yo estoy quebradísima, muerta en vida”, dijo en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima.