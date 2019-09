Lizy Tagliani presentó en TV a su hermana, que conoció este año

Crédito: DIEGO SPIVACOW / AFV

12 de septiembre de 2019 • 17:09

En enero Lizy Tagliani compartió con el mundo una feliz noticia: tenía una hermana, Matilde, por parte de su papá y aunque no había tenido una relación con ella en el pasado ahora estaba muy contenta de sumar a un miembro a su familia. En ese momento reveló que la mujer tenía su misma edad y vivía en Chaco.

"Me pasó algo muy lindo. Mi mamá se vino de Chaco a Buenos Aires cuando yo era bebé. Yo siempre fui una mariquita muy chusma y cuando jugaba con los autitos, la escuchaba que les contaba a las vecinas sus historias, como que mi papá había tenido una hija. Yo no le pregunté nunca nada, no la quería lastimar", recordó sobre su infancia.

Cuando su madre murió, Lizy se propuso encontrar a esa hermana de las historias. "Esto es hermoso. Es a lo que jugué siempre, a tener una hermana, a tener sobrinos, a tener una familia, que la tengo. Es muy movilizante, lindo. Hay una conexión mágica. Yo siempre jugué a eso, inventaba historias de que tenía una hermana", dijo en Intrusos al revelar este secreto.

En el día de su cumpleaños número 49, Tagliani decidió mostrar públicamente por primera vez a su hermana durante la emisión de El tiempo justo. "Parte de mi historia está en Adrogué, pero hace poco conocí otra parte de mi historia que hoy me vino a conocer y se las quiero mostrar, porque para mí es un orgullo: mi hermana Matilde", dijo emocionada.

"Ella es mi hermana. Yo no conocí a mi papá, sabía de mi papá por las historias que me contaba mi mamá y un día, de grande, nos enteramos también por unas fotos que me hicieron llegar mis tías, que éramos hermanas", explicó sobre cómo se enteró de la noticia. Y agregó: "Nacimos el mismo año con una semana de diferencia, yo el 12 de septiembre y ella el 19 de septiembre. Pareciera que nuestros padres nos dejaron como consigna empezar a armar nuestra historia, que es lo más lindo que tenemos. Nos estamos conociendo y amándonos".

A su lado, Matilde tímidamente se animó a emitir unas pocas palabras. "Me encanta, gracias", dijo sobre la posibilidad de conocer a su hermana. "No le gusta hablar. Gracias por aparecer en mi vida", culminó la conductora dándole un fuerte abrazo antes de continuar con el programa.