La increíble caracterización de Lizy Tagliani para protagonizar el famoso musical Annie
La nueva adaptación del clásico se prepara para desembarcar en el Teatro Broadway con dirección de Mariano Demaría y producción artística de Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázuqez
- 4 minutos de lectura'
La cartelera teatral de Buenos Aires para este 2026 contará con una amplia selección de títulos para los fanáticos del teatro musical. Mientras Company, dirigida y protagonizada por Fernando Dente, y la adaptación inmersiva de Casi Normales ya están en carrera, varios musicales de Broadway llegarán a las tablas en los próximos meses, desde Charlie y la fábrica de chocolates hasta Billy Elliot, pasando por Hairspray y Anastasia. Asimismo, uno de los regresos más esperados es el de Annie, un clásico de los clásicos que contará con la producción artística de Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez. Esta semana se conocieron las primeras imágenes del musical que tendrá en su elenco protagónico a Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo y se confirmó la fecha de estreno.
Annie cuenta la historia de una adorable y sensible niña que vive en un orfanato y cuya vida cambia radicalmente cuando es invitada a vivir con el multimillonario y malhumorado Oliver Warbucks. El musical, escrito por Thomas Meehan con música de Charles Strouse y letra de Martin Charnin, y basado en el cómic Anita, la huerfanita de Harold Gray, se estrenó en Broadway en 1977 y ganó el premio Tony al mejor musical. Se convirtió en un clásico, no solo por su historia, sino por sus memorables canciones, como “Tomorrow”, “Maybe” y “It’s the Hard Knock Life”.
La historia tuvo adaptaciones tanto en cine como en teatro. En 1982 desembarcó en el Lola Membrives de Buenos Aires y ahora, 44 años después, regresa con una nueva apuesta con producción de RGB Entertainment, Preludio y Carlos Spadone, producción artística de Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez, dirección de Mariano Demaria y versión y adaptación de Fernando Masllorens y Federico González del Pino.
“El musical que emociona al mundo llega al Teatro Broadway. Annie llega a Buenos Aires para hacerte reír, cantar y emocionarte”, expresaron desde la cuenta oficial de Instagram del musical y confirmaron que el gran estreno será el jueves 19 de marzo. Asimismo, compartieron un video del backstage de la producción de fotos que realizó el elenco.
Lizy Tagliani se animó a un nuevo desafío profesional y aceptó interpretar a Miss Hannigan, la temible y exigente encargada del orfanato en el que vive Annie. En las imágenes se pudo ver un poco del estilo que llevará para este personaje: peluca marrón con rulos, vestido largo de cuadrillé amarillo y rosado y joyería dorada.
Al resto del elenco protagónico adulto lo integran Miguel Ángel Rodríguez, quien será Oliver Warbucks, el multimillonario que recibe en su casa a la niña, y Julieta Nair Calvo, que, tras su protagónico en Tootsie, regresará a las tablas para ser la querida y amorosa secretaria Grace Farrell.
Para el personaje de Annie, que en la versión que se realizó en Buenos Aires en 1982 estuvo interpretado por Noelia Noto, se eligió a Emma García Torrecilla, quien viene de formar parte de los elencos de Navidad en las películas y Derechos torcidos. Si bien su elección se conoció en diciembre, no será la única niña de cabello colorado, puesto que intercalará el papel con Paloma Leila Coso Ferro y Loana Muriel.
Al resto del elenco lo integran Gustavo Monje, Ivana Rossi, Silvina Tordente, Mica Romano, Emiliano Pi Álvarez, Joaquín Catarineu, Leandro Bassano y Pedro Frias.
Annie se estrena el 19 de marzo en el Teatro Broadway (Avenida Corrientes 1155). Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de Plateanet.
- 1
De mesero a estrella: Hudson Williams, el actor de Más que rivales, la serie del momento
- 2
Edith Hermida habló tras la contestación de la Oficina de Respuesta Oficial a sus cuestionamientos en lo de Mirtha
- 3
Sin Icardi, la China Suárez le festejó el cumpleaños a Magnolia en “la casa de los sueños” y mostró todo
- 4
En fotos: de Pedro Pascal y Sofía Vergara a Jon Hamm y Adam Sandler, los famosos que alentaron a Bad Bunny en el Super Bowl