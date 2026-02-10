La increíble caracterización de Lizy Tagliani para protagonizar el famoso musical Annie

La cartelera teatral de Buenos Aires para este 2026 contará con una amplia selección de títulos para los fanáticos del teatro musical. Mientras Company, dirigida y protagonizada por Fernando Dente, y la adaptación inmersiva de Casi Normales ya están en carrera, varios musicales de Broadway llegarán a las tablas en los próximos meses, desde Charlie y la fábrica de chocolates hasta Billy Elliot, pasando por Hairspray y Anastasia. Asimismo, uno de los regresos más esperados es el de Annie, un clásico de los clásicos que contará con la producción artística de Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez. Esta semana se conocieron las primeras imágenes del musical que tendrá en su elenco protagónico a Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo y se confirmó la fecha de estreno.

Annie cuenta la historia de una adorable y sensible niña que vive en un orfanato y cuya vida cambia radicalmente cuando es invitada a vivir con el multimillonario y malhumorado Oliver Warbucks. El musical, escrito por Thomas Meehan con música de Charles Strouse y letra de Martin Charnin, y basado en el cómic Anita, la huerfanita de Harold Gray, se estrenó en Broadway en 1977 y ganó el premio Tony al mejor musical. Se convirtió en un clásico, no solo por su historia, sino por sus memorables canciones, como “Tomorrow”, “Maybe” y “It’s the Hard Knock Life”.

El musical Annie, con producción artística de Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez, llega al Teatro Broadway el 19 de marzo de 2026 (Foto: Instagram @annieteatroarg)

La historia tuvo adaptaciones tanto en cine como en teatro. En 1982 desembarcó en el Lola Membrives de Buenos Aires y ahora, 44 años después, regresa con una nueva apuesta con producción de RGB Entertainment, Preludio y Carlos Spadone, producción artística de Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez, dirección de Mariano Demaria y versión y adaptación de Fernando Masllorens y Federico González del Pino.

“El musical que emociona al mundo llega al Teatro Broadway. Annie llega a Buenos Aires para hacerte reír, cantar y emocionarte”, expresaron desde la cuenta oficial de Instagram del musical y confirmaron que el gran estreno será el jueves 19 de marzo. Asimismo, compartieron un video del backstage de la producción de fotos que realizó el elenco.

La nueva adaptación del musical Annie se estrena el 19 de marzo (Foto: Instagram @annieteatroarg)

Lizy Tagliani se animó a un nuevo desafío profesional y aceptó interpretar a Miss Hannigan, la temible y exigente encargada del orfanato en el que vive Annie. En las imágenes se pudo ver un poco del estilo que llevará para este personaje: peluca marrón con rulos, vestido largo de cuadrillé amarillo y rosado y joyería dorada.

Lizy Tagliani será Miss Hannigan; Emma García Torrecilla será Annie y alternará el personaje con Paloma Leila Coso Ferro y Loana Murie (Foto: Instagram @annieteatroarg)

Al resto del elenco protagónico adulto lo integran Miguel Ángel Rodríguez, quien será Oliver Warbucks, el multimillonario que recibe en su casa a la niña, y Julieta Nair Calvo, que, tras su protagónico en Tootsie, regresará a las tablas para ser la querida y amorosa secretaria Grace Farrell.

Miguel Ángel Rodríguez será el millonario Oliver Warbucks (Foto: Instagram @annieteatroarg)

Para el personaje de Annie, que en la versión que se realizó en Buenos Aires en 1982 estuvo interpretado por Noelia Noto, se eligió a Emma García Torrecilla, quien viene de formar parte de los elencos de Navidad en las películas y Derechos torcidos. Si bien su elección se conoció en diciembre, no será la única niña de cabello colorado, puesto que intercalará el papel con Paloma Leila Coso Ferro y Loana Muriel.

Al resto del elenco lo integran Gustavo Monje, Ivana Rossi, Silvina Tordente, Mica Romano, Emiliano Pi Álvarez, Joaquín Catarineu, Leandro Bassano y Pedro Frias.

Tras protagonizar Tootsie, Julieta Nair Calvo vuelve al teatro para interpretar a la querida secretaria Grace Farrell (Foto: Instagram @annieteatroarg)

Annie se estrena el 19 de marzo en el Teatro Broadway (Avenida Corrientes 1155). Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de Plateanet.