En un año inusual y complejo, los balances de fin de año se tiñen de lo vivido y aún transitado, la pandemia de coronavirus. El Covid-19 llevó a confinamientos, cierres de cine y salas de música y teatro y demás avatares que marcaron a fuego la industria de la cultura y el entretenimiento.

Aun así es tiempo de empezar a despedir del año y el repaso de los críticos de LA NACION de las mejores obras, películas, series y canciones es un clásico que reproducimos a continuación.

Parasite, con siete, resultó la película más votada por nuestros críticos, seguida por Diamantes en bruto, con seis y Mujercitas, con cuatro. En materia de series, I May Destroy You se alzó con el primer premio, con seis votos, seguida por los cinco de Normal People y The Crown. Con cuatro quedaron The Mandalorian y Gambito de dama.

En música y en materia de canciones, los top ten estuvieron muy atomizados. Los vencedores fueron Fiona Apple, con tres votos por tres canciones distintas: ("I Want You to Love Me", "For Her" y "Ladies") y Bob Dylan, con cuatro, también por tres canciones distintas: "Murder Most Fool", "I Contain Multitudes" y "False Prophet".

Por último, en la escena teatral, las más elegidas fueron Muy bodas de sangre, del ciclo Modo híbridos del Complejo Teatral de Buenos Aires (llamativo que sea un streaming); las comedias musicales Kinky Boots y Hello, Dolly!; los trabajos del FIBA El público y Fuck Me; Monólogos de la peste; Civilización, de Mariano Saba y dirigida por Lorena Vega, y El año de Ricardo, de Angélica Liddell, dirigida por Mariano Stolkiner.

CINE

DIEGO BATLLE

El traidor de la mafia (Il traditore/2019), de Marco Bellocchio

El faro (The Lighthouse/2019), de Robert Eggers

Nunca, rara vez, a veces, siempre (Never Rarely Sometimes Always/2020), de Eliza Hittman (Apple TV+)

El sol que abrasa (A Sun, Taiwán/2019), de Chung Mong-Hong (Netflix)

Parasite (Corea del Sur/2019), de Bong Joon-ho

The Vast of Night (Estados Unidos/2019), de Andrew Patterson (Amazon Prime Video)

Diamantes en bruto (Uncut Gems, Estados Unidos/2019), de Benny y Josh Safdie (Netflix)

De repente, el paraíso (It Must Be Heaven, Palestina/2019), de Elia Suleiman

Mank (Estados Unidos/2020), de David Fincher (Netflix)

Beastie Boys Story (Estados Unidos/2020), de Spike Jonze (Apple TV+)

Mujercitas

MARCELO STILETANO

El caso de Richard Jewell (Estados Unidos/2019), de Clint Eastwood

Mujercitas (Estados Unidos/2019), de Greta Gerwig

Family Romance LLC (Estados Unidos/2019), de Werner Herzog (Mubi)

De repente, el paraíso (Palestina/2019), de Elia Suleiman

Parasite (Corea del Sur/2019), de Bong Joon Ho

Diamantes en bruto (Estados Unidos/2019), de Benny y Josh Safdie (Netflix)

Mala educación (Estados Unidos/2019), de Cory Finley (HBO Go)

Hillbilly, una elegía rural (Estados Unidos/2020), de Ron Howard (Netflix)

En las rocas (Estados Unidos/2020), de Sofia Coppola (Apple TV+)

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (Estados Unidos/2020) de David Dobkin (Netflix)

Diamantes en bruto

NATALIA TRZENKO

Mujercitas (Estados Unidos/2019, de Greta Gerwig

Diamantes en bruto (Uncut Gems, Estados Unidos/2019), de Josh y Bennie Safdie (Netflix)

Parasite (Corea del Sur/ 2019), de Bong Joon-ho

El juicio de los 7 de Chicago (Estados Unidos/2020), de Aaron Sorkin (Netflix)

Ficción privada (Argentina/2019), de Andrés Di Tella

El robo del siglo (Argentina/2020) de Ariel Winograd

Nunca, rara vez, a veces, siempre (Estados Unidos/2020) de Eliza Hittman

Dick Johnson está muerto (Estados Unidos/2020), de Kirsten Johnson (Netflix)

Emma (Gran Bretaña/2020), de Autumn de Wilde

Ya no estoy aquí (México-Estados Unidos/2019), de Fernando Díaz de la Parra (Netflix)

MARÍA FERNANDA MUGICA

Mujercitas (EE.UU. / 2019), de Greta Gerwig

Diamantes en bruto (EE.UU. / 2019), de Josh y Bennie Safdie (Netflix)

Parasite (Corea del Sur / 2019), de Bong Joon-ho

Ya no estoy aquí (México / 2019), de Fernando Frías de la Parra (Netflix)

Emma (Reino Unido / 2019), de Autumn de Wilde

El faro (EE.UU. / 2019), de Robert Eggers

Beastie Boys Story (EE.UU./2020), de Spike Jonze (Apple TV+)

Waves (EE.UU./2019), de Trey Edward Shults

In Fabric (Reino Unido / 2019), de Peter Strickland (Mubi)

Ficción privada (Argentina / 2019), de Andrés Di Tella

Under The Silver Lake, de David Robert Mitchell

ALEJANDRO LINGENTI

Under the Silver Lake (Estados Unidos/2018), de David Robert Mitchell

Diamantes en bruto (Estados Unidos/2019) de Josh Safdie y Ben Safdie (Netflix)

Nunca, casi nunca, a veces, siempre (Estados Unidos, 2020) de Eliza Hittman

Vampiros vs. el Bronx (Estados Unidos/2020), de Osmany Rodríguez (Netflix)

Parasite (Corea del Sur/2019), de Bong Joon-ho

De repente, el paraíso (Palestina/2019), de Elia Suleiman

Bacurau (Brasil/2019), de Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

The Vast of Night (Estados Unidos/2019), de Andrew Anderson (Amazon Prime Video)

Pienso en el final (Estados Unidos/2020), de Charlie Kaufman (Netflix)

El elemento enigmático (Argentina/2020), de Alejandro Fadel

Sonia Braga, en Bacurau Crédito: MACO Cine

HERNÁN FERREIRÓS

Bacurau (Brasil, 2019) de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles

Parasite (Corea del Sur, 2019) de Bong Joon ho

The Vast of Night (EEUU, 2019) de Andrew Patterson (Amazon Prime Video)

Diamantes en bruto (EEUU, 2019) de Josh y Benny Safdie (Netflix)

Color Out of Space (EEUU, 2019) de Richard Stanley

El faro (EEUU, 2019) de Robert Eggers

Mank (Estados Unidos/2020), de David Fincher (Netflix)

El juicio de los 7 de Chicago (EEUU, 2020) de Aaron Sorkin (Netflix)

El precio de la verdad (EEUU, 2019) de Todd Haynes

Las mil y una (Argentina, 2020) de Clarisa Navas (Cine. Ar)

Mi maestro, el pulpo (Sudáfrica/2020) de Pippa Ehrlich y James Reed Crédito: Netflix

PABLO DE VITA

Parasite (Corea del Sur/2019) de Bong Joon-ho

Los miserables (Francia/2019) de Ladj Ly

Mi maestro, el pulpo (Sudáfrica/2020) de Pippa Ehrlich y James Reed

El caso Richard Jewell (Estados Unidos/2019) de Clint Eastwood

La trinchera infinita (España/2019), de Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga (Netflix)

Hater (Polonia/2020) de Jan Komasa (Netflix)

Mujercitas (Estados Unidos/2019) de Greta Gerwig

Mystify: Michael Hutchence (Australia-Reino Unido/2019) de Richard Lowenstein (Netflix)

Crímenes de familia (Argentina/2020) de Sebastián Schindel (Netflix)

La vida ante sí (Italia/2020) de Edoardo Ponti (Netflix)

PAULA VÁZQUEZ PRIETO

Mujercitas (Estados Unidos, 2019), de Greta Gerwig.

The Souvenir (Reino Unido/Estados Unidos, 2019), de Joanna Hogg (Cablevisión Flow)

Nunca, rara vez, a veces, siempre (Estados Unidos, 2020), de Eliza Hittman (Cablevisión Flow)

De repente, el paraíso (Palestina, 2019), de Elia Suleiman.

Beanpole (Rusia, 2019), de Kantemir Balagov (Mubi)

Las mil y una (Argentina, 2020), de Clarisa Navas (Cine Ar)

Parásitos (Corea del Sur, 2019), de Bong Joon-ho.

Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra (México, 2019).

Swallow (Estados Unidos/Francia, 2019), de Carlo Mirabella-Davis (Mubi)

Prometo volver (Francia/Alemania, 2019), de Alice Winocour (Cablevisión Flow)

I May Destroy You

SERIES

PAULA VÁZQUEZ PRIETO

Normal People (miniserie, StarzPlay)

Mrs. America (miniserie, Fox Premium)

We Are Who We Are (miniserie, HBO Go)

Gambito de dama (miniserie, Netflix).

Homeland (Fox Premium)

I May Destroy You (miniserie, HBO Go)

The Crown (Netflix)

Tales from the Loop (Amazon Prime Video)

P-Valley (StarzPlay)

ZeroZeroZero (Amazon Prime Video)

The Crown

NATALIA TRZENKO

Ted Lasso (Apple TV+)

Normal People (miniserie, Starzplay)

I May Destroy You (miniserie, HBO Go)

The Mandalorian (Disney+)

Mrs America (miniserie, Fox Premium)

The Crown (Netflix)

The Great (Starzplay)

Yo, nunca (Netflix)

El presidente (Amazon Prime Video)

Pasillos de hospital (Netflix)

Gambito de dama

DIEGO BATLLE

Better Call Saul (Netflix)

El último baile (serie documental, Netflix)

Curb Your Enthusiasm (HBO GO)

We Are Who We Are (HBO GO)

I May Destroy You (miniserie, HBO)

Normal People (miniserie, Starzplay)

Mrs. America (miniserie, Fox Premium)

Gambito de dama (miniserie, Netflix)

High Fidelity (miniserie, Starzplay)

Ted Lasso (Apple TV+)

Mescal junto a Daisy Edgar Jones en la extraordinaria miniserie británica, Normal People, basada en la novela de Sally Rooney Crédito: StarzPlay

MILAGROS AMONDARAY

Better Call Saul (Netflix)

I May Destroy You (miniserie, HBO)

Normal People (miniserie, StarzPlay)

Gambito de dama (miniserie, Netflix)

The Good Place (Netflix)

Tiger King (miniserie documental, Netflix)

The Crown (Netflix)

La maldición de Bly Manor (miniserie, Netflix)

Casi feliz (Netflix)

Carmel, ¿quién mató a María Marta? (miniserie documental, Netflix)

The Mandalorian

MARCELO STILETANO

Curb Your Enthusiasm (HBO Go)

El último baile (miniserie documental, Netflix)

The New Pope (Fox Premium)

The Crown (Netflix)

Modern Family (Fox Premium)

Patria (miniserie, HBO Go)

Gambito de dama (miniserie, Netflix)

I May Destroy You (miniserie, HBO Go)

Cobra Kai (Netflix)

The Eddy (miniserie, Netflix)

HERNAN FERREIRÓS

Devs (miniserie, Fox)

The Mandalorian (Disney+)

I May Destroy You (miniserie, HBO Go)

Normal People (miniserie, StarzPlay)

What We Do in the Shadows (Fox Premium Series)

Carmel: ¿quién mató a María Marta? (miniserie documental, Netflix)

Ted Lasso (Apple TV+)

The Plot Against America (miniserie, HBO Go)

The Boys (Amazon Prime Video)

Upload (Amazon Prime Video)

The Crown detalla el detrás de escena del reinado de Isabel II, intepretada por Olivia Colman

MARIA FERNANDA MUGICA

Ted Lasso (AppleTV+)

Country Music (miniserie documental, Film & )

Schitt's Creek (Comedy Central)

Formula 1: Drive to Survive (miniserie documental, Netflix)

Yo nunca (Netflix)

The Mandalorian (Disney+)

BoJack Horseman (Netflix)

Mrs America (miniserie, Fox Premium)

The Crown (Netflix)

P-Valley (StarzPlay)

Larry David interpreta a una versión algo más cáustica de sí mismo en Curb Your Enthusiasm, que lleva 20 años en la pantalla de HBO Crédito: HBO

MARTIN FERNÁNDEZ CRUZ

Curb Your Enthusiasm (HBO Go)

Hunters (Amazon Prime Video)

The Mandalorian (Disney+)

The Plot Against America (miniserie, HBO Go)

We Are Who We Are (miniserie, HBO Go)

High Fidelity (miniserie, StarzPlay)

The Boys (Amazon Prime Video)

Famoso (Flow)

Haikyuu (Crunchyroll)

Truth Seekers (Amazon Prime Video)

The Walking Dead (Fox Premium Series)

MÚSICA: LAS CANCIONES DEL AÑO

Bob Dylan

MAURO APICELLA

"Love Goes", Sam Smith

"Murder Most Fool", Bob Dylan

"La lavandera", Silvia Iriondo

"Song For Our Daughter", Laura Marling

"Only the Strong", Laura Marling

"Apricots", May-A

"Las reliquias", So Abra

"Octubre", Benjamín Walker feat. Perota Chingó

"Shame Shame", Foo Fighters

"La Nada", Lorena Astudillo

Fiona Apple

SILVINA MARINO

"Juro que", Rosalía

"Heart of Glass", Miley Cirus

"Mensajes en el mar", Loli Molina & Las Migas

"August", Taylor Swift

"People, I´ve Been Sad", Christine and the Queens

"WAP", Cardi B feat. Megan Thee Stallion

"I Want You to Love Me", Fiona Apple

"Te quiero y nada más", Natalie Pérez

"Don´t Start Now", Dua Lipa

"Pizarnik y la Red de Pesca", Panza

Nicki Nicole

SEBASTIÁN CHAVES

"Mala vida", Nicki Nicole

"Safaera", Bad Bunny

"Deja vu", Duki

"Dear April", Frank Ocean

"Roy", Ambrose Akinmusire

"Llueve adentro", Chita

"On and on", Ja'king The Divine

"Stupkid", Chynna

"End od Daze", Spillage Village

"Hand of God", Sa-Roc

Tigre Ulli Crédito: Flopa Bonfigli / Tigre Ulli

JOAQUÍN VISMARA

"Fotos y videos", Tigre Ulli

"Un documental sobre mí", Bestia Bebé

"Pasadizos", Vicerboy

"Blue Moon Rising", Noel Gallagher's High Flying Birds

"For Her", Fiona Apple

"Love Comes in Waves", Andy Bell

"Loop", Lisandro Aristimuño

"Si supieras", Daniel Melero & Diego Tuñón

"I Contain Multitudes", Bob Dylan

"Ode to the Mets", The Strokes

Bruce Springteen

DIEGO MANCUSI

"Ladies", Fiona Apple

"The Power of Prayer", Bruce Springsteen

"Bailando lentos", Daniela Spalla y Bandalos Chinos

"Good News", Mac Miller

"Mala vida", Nicki Nicole

"Slow Down", Cee Lo Green

"Shot in the Dark", AC/DC

"One More Second", Matt Berninger

"Berlín", Fenne Lily

"Lick the Bag", Viagra Boys

El eterno Luis Alberto Spinetta

MANUELA PARAJUÁ

"Ya no mires atrás", Luis Alberto Spinetta

"René", Residente

"Blinding Lights", The Weekend

"Don't Start Now", Dua Lipa

"Mi Religión", Natalia Lafourcade

"Cardigan", Taylor Swift

"High (Remix)", María Becerra feat Tini y Lola Indigo

"Tu encanto", Fito Páez y Conociendo Rusia

"Dynamite", BTS

"Bohemio", Andrés Calamaro y Julio Iglesias

Fontaines DC: Toda la alegría y la desesperación de la juventud en diez canciones sublimes Crédito: instagram.com/fontainesband

FRANCO VARISE

"A Lucid Dream", Fontaines D.C

"House Music All Night Long", Jar Si

"La Guillotine de Magritte", Einstuerzende Neubauten

"Fab Tool", Carpenter Brut y D.E. Edwards

"La búsqueda", Daniel Melingo

"Por siempre", José Unidos

"Un témpano", Buenos Muchachos

"Russian Doll", Ulver

"Lost Day", Other Lives

"Night Flight to Kabul", Mark Lanegan

The Flaming Lips Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi / LA NACION

ALEJANDRO LINGENTI

"Mother I've Taken LSD", The Flaming Lips

"Selfless", The Strokes

"Crash", Nilufer Yanya

"Spells", Greentea Peng

"The Heart of It All", Isobel Campbell

"I Contain Multitudes", Bob Dylan

"Un pequeño sí y un gran no", 107 Faunos

"La memoria de un beso", Lucas Martí

"Mami", La Mala Rodríguez

"Gwendolyn", Jeff Tweedy

Ainda Duo Crédito: Patrico Pidal/AFV

SEBASTIÁN ESPÓSITO

"Veinte ciudades", Luis Alberto Spinetta

"House Of A Thousand Guitars", Bruce Springsteen

"La luna enamorada", Kali Uchis

"Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti), Bunbury

"False Prophet", Bob Dylan

"El equilibrio", Ainda

"Me enamoré muy fácil", Florián

"La entrevista", Cami

"Ya lo sabés", Las Pelotas

"Hate for Sale", Pretenders

TEATRO

Fuck Me

PABLO GORLERO

Fuck me (FIBA), de Marina Otero. Presencial.

Los bonobos, de Laurent Baffie, dirigida por Alberto Negrín y Gabriel Chamé Buendía. Presencial.

Como hace 3000 años, de León Felipe y Antonio E. Agüero, con Héctor Alterio. Streaming.

Couisine & Confessions (Primer Parafestival Internacional de Circo), de Los 7 dedos de la mano. Streaming.

Kinky Boots, de Harvey Fierstein, dirigida por Ricky Pashkus. Presencial.

Juegos. ¿cuál es tu límite?, de Marcelo Caballero y J. P. Schapira, dirigida por Ariel del Mastro. Streaming.

Al hueso, de Santiago Dejesus, dirigida por Pompeyo Audivert. Streaming

Hello, Dolly!, de Michael Stewart y Jerry Herman, dirigida por Arturo Puig. Presencial.

Frelsi, de Jorge Camisay. Streaming.

Chau, amor, de Mariano Taccagni y Agustín Konsol. Presencial.

El año de Ricardo

ALEJANDRO CRUZ

Fuck me (FIBA), de Marina Otero. Presencial.

Ametralladora, de Laura Sbar. Presencial.

Puto y orquesta, de Carlos Casella. Streaming.

Precarizada, de Josefina Gorostiza. Presencial.

El agujero de la danza, de Onofri Barbato. Streaming

The Pall Mal Twins, de Lucia Seles. Presencial.

El público (FIBA), de Mariano Pensotti. Presencial. FIBA.

La verdadera historia de Corina Wilson (segunda edición). Grupo Corina Wilson. Streaming.

Otro trabajo, de Lisandro Rodríguez y Elisa Carricajo. Streaming.

Al hueso, de Santiago Dejesus, dirigida por Pompeyo Audivert. Streaming

Muy bodas de sangre, con Cecilia Roth, la más votada

CARLOS PACHECO

Después de nosotros, de Julio Chávez y Camila Mansilla. Presencial.

Siglo de oro trans: Don Gil de las calzas verdes, de Gonzalo Demaría. Presencial.

Tóxico, de Lot Vekemans, dirigida por Pablo di Paolo. Presencial.

Papá Bianco y los Alonsos, de Irina Alonso e Ingrid Pelicori. Presencial.

Cuando pases sobre mi tumba (FIBA), de Sergio Blanco. Presencial.

MDLSX (FIBA), de Daniela Nicoló. Presencial.

La gioia (FIBA), de Pipo Delbono. Presencial.

Give Me a Reason to Live (FIBA), de Claire Cunningham. Presencial.

Algo de Ricardo, de Gabriel Calderón, dirigida por Mónica Benavídez. Presencial.

Hacia el crepúsculo, de William Butler Yeats. Streaming.

Kinky Boots

LENI GONZÁLEZ

Deathbook, de Maxi Vecco. Streaming.

2 x 2 + 1 Monólogos, de Susana Torres Molina. Streaming.

La tortuga, de Marcelo Allasino. Streaming.

Ametralladora, de Laura Sbdar. Presencial.

Herr Professor Freud, de Pablo Zunino. Streaming.

Relato situado. Memoria del aislamiento, de Compañía de Funciones patrióticas. Streaming.

Shöñe, de Jorge Diez. Presencial.

Muy bodas de sangre, de Vivi Tellas. Streaming.

Civilización, de Mariano Saba, dirigida por Lorena Vega. Streaming.

Juegos. ¿cuál es tu límite?, de Marcelo Caballero, Juan Pablo Schapira, dirigida por Ariel Del Mastro. Streaming

Civilización

JAZMÍN CARBONELL

La materia oscura, de Daniel Veronese y Mariano Saba. Streaming.

Monólogos de la peste, de autores varios. Streaming.

La noche devora a sus hijos, de Daniel Veronese. Streaming.

Muy bodas de sangre, de Vivi Tellas. Streaming.

Civilización, de Mariano Saba, dirigida por Lorena Vega. Streaming.

20 estrategias para negar la realidad, dirigida por Gustavo Tarrío. Streaming.

Muerde, de Francisco Lumerman. Streaming.

Sutottos por streaming. Streaming.

New York animal, de Gilda Bona. Presencial

Pongamos por caso, de Rafael Spregelburd (FILBA). Streaming.

JUAN CARLOS FONTANA

La gioia (FIBA), de Pipo Delbono. Presencial.

A.K.A. Also Know As, de Daniel J. Meyer (Festival Temporada Alta). Presencial

MDLSX (FIBA), de Enrique Casagrande y Daniela Nicoló. Presencial.

En el nombre del padre, de Pepe Cibrián. Presencial.

Identidad testimonial, de Pablo Gorlero. Presencial.

El barco, de Mariano Tenconi Blanco. Streaming.

El año de Ricardo, de Angélica Liddell, dirigida por Mariano Stolkiner. Presencial.

Canciones con gracia, de Pablo Gorlero. Streaming/Presencial.

Cuisine & Confessions (Primer Parafestival Internacional de Circo), de Los 7 dedos de la mano. Streaming.

Calacas, de Bartabás (Primer Parafestival Internacional de Circo). Streaming.

El siglo de oro trans

FEDERICO IRAZÁBAL

65 sueños de Kafka, Emilio García Wehbi y Maricel Álvarez. Presencial.

Ejercicios audiovisuales para artistas escénicos confinados, de Juan Coulasso. Streaming.

Palmeras, dirigida por Pablo Quiroga. Presencial

Las lilas, el silencio y la noche, dirigida por Damián Lomba. Streaming.

Kinky Boots, de Harvey Fierstein, dirigida por Ricky Pashkus. Presencial

La tortuga, dirigida por Marcelo Allasino. Streaming.

Hello, Dolly!, de Michael Stewart, dirigida por Arturo Puig. Presencial

Para anormales, de Matías del Federico, dirigida por Daniel Veronese. Presencial

El siglo de oro trans, de Gonzalo Demaría, dirigida por Pablo Maritano. Presencial

El año de Ricardo, de Angélica Liddell, dirigida por Mariano Stolkiner. Presencial.

MERCEDES MÉNDEZ

El año de Ricardo, de Angélica Liddell, dirigida por Mariano Stolkiner. Presencial.

Verme Platelminto, de Gustavo Tarrío. Streaming.

Muy bodas de sangre, de Vivi Tellas. Streaming.

20 estrategias para negar la realidad, dirigida por Gustavo Tarrío. Streaming.

Monólogos de la peste, de autores varios. Streaming.

La noche devora a sus hijos, de Daniel Veronese. Streaming.

Civilización, de Mariano Saba y con dirección de Lorena Vega. Streaming.

Pongamos por caso (FILBA), dirigido por Rafael Spregelburd. Streaming.

El barco, dirigida por Mariano Tenconi Blanco y Agustina San Martín. Streaming.

La materia oscura, de Daniel Veronese y Mariano Saba. Streaming.

Al hueso

MÓNICA BERMAN

Otra vez Rosaura. De Marco Denevi, dirigida por Valeria Folini. Zoom

Consorcio. Creación Colectiva Cooperativa Consorcio, dirigida por Santiago Legón. Zoom

Solas, única escena. Producido por Lila Guzmán, Tachi Sáez, Lorena López. Google-Meet.

Quster? Proyecto Q (Festival Nevadas Internacionales). De Paula Quintana y Garza Bima, dirigida por Garza Bima. Streaming

Clavemos el visto. De Ezequiel Hara Duck. Presencial

La Aurora (Festival Nevadas Internacionales). De Darío Levin, dirigida por Kevin Orellanes. Streaming

Aquel bosque comienza a moverse (Festival Pirologías). De Daniela Martín. Streaming

Proyecto Frontera. De Carolina Tejeda e Ignacio Rodríguez de Anca. Streaming

Callará el silencio, historias de cartón. De Los Pompapetriyasos, dirigida por Agustina Ruiz Barrera. Streaming

El público, de Mariano Pensotti (FIBA). Presencial

Quster, Proyecto Q

GUSTAVO LLADÓS

Kinky Boots, de Harvey Fierstein, dirigida por Ricky Pashkus. Presencial.

Hello Dolly, de Jerry Herman y Michael Stewart, dirigida por Arturo Puig. Presencial.

Vacío, de Diego Sebastián Oria y Jorge Soldera. Presencial.

Fuck Me (FIBA), de Marina Otero. Presencial.

El público (FIBA), de Mariano Pensotti. Presencial.

Teoría King Kong, de Virginie Despentes. Presencial.

Muy bodas de sangre, un biodrama trágico, de Vivi Tellas. Streaming.

Felices los felices, de Yazmina Reza, dirigida por Daniel Veronese. Streaming.

Monólogos de la peste, de autores seleccionados por Mauricio Kartun. Streaming.

Como hace 3000 años, de León Felipe y Antonio E. Agüero. Streaming.

Lucía Galán, en Hello Dolly!

