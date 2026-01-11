LA NACION

Laura “Panam” Franco se lució en Punta del Este en un torneo de pádel de famosas

Por tercer año se realizó la competencia amistosa Punta del Este Pádel Cup que congregó a varios figuras reconocidas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Laura "Panam" Franco, en plena acción
Laura "Panam" Franco, en plena acciónPablo Kreimbuhl
Johanna Candala junto a Laura "Panam" Franco y, del otro lado de red, la pareja conformada por Luly Drozdek y Romina Traetta. Ellas fueron algunas de las participantes de la versión femenina del Punta del Este Pádel Club, torneo amistoso que se realiza desde hace tres temporadas y que reune a actrices, modelos, deportistas y empresarios
Johanna Candala junto a Laura "Panam" Franco y, del otro lado de red, la pareja conformada por Luly Drozdek y Romina Traetta. Ellas fueron algunas de las participantes de la versión femenina del Punta del Este Pádel Club, torneo amistoso que se realiza desde hace tres temporadas y que reune a actrices, modelos, deportistas y empresariosPablo Kreimbuhl
Laura Franco, conocida artísticamente como Panam, sonríe para la foto de una fan entre partido y partido. Ingresó al mundo de los medios en El Portal de la noche. Desde ese momento comenzó a trabajar con Gerardo Sofovich hasta convertirse en una referente de las propuestas televisivas y teatrales pensadas para los más pequeños
Laura Franco, conocida artísticamente como Panam, sonríe para la foto de una fan entre partido y partido. Ingresó al mundo de los medios en El Portal de la noche. Desde ese momento comenzó a trabajar con Gerardo Sofovich hasta convertirse en una referente de las propuestas televisivas y teatrales pensadas para los más pequeñosPablo Kreimbuhl
Entre 20 parejas, la famosa conductora y actriz llegó a la final de torneo del cual formaron parte mujeres de distintos ámbitos, pero todas fanáticas del pádel como la conductora Paula Trapani y la actriz Luly Drozdek
Entre 20 parejas, la famosa conductora y actriz llegó a la final de torneo del cual formaron parte mujeres de distintos ámbitos, pero todas fanáticas del pádel como la conductora Paula Trapani y la actriz Luly DrozdekPablo Kreimbuhl
Lola Cardona, Gaby Vaca Guzmán (esposa del empresario Jorge Brito) y la periodista y conductora Paula Trapani fueron algunas de las participantes de este torneo cuyos ganadoras fueron Cynthia Vincze y Josefina Pérez Souto. En su versión masculina, los que festejaron fueron Diego Bidner y Martín Maestu
Lola Cardona, Gaby Vaca Guzmán (esposa del empresario Jorge Brito) y la periodista y conductora Paula Trapani fueron algunas de las participantes de este torneo cuyos ganadoras fueron Cynthia Vincze y Josefina Pérez Souto. En su versión masculina, los que festejaron fueron Diego Bidner y Martín MaestuPablo Kreimbuhl
Todas las participantes del torneo amistoso posando para la cámara. En semifinales, Panam junto a su compañera se enfrentó a la dupla liderada por la modelo Eli López. Al terminar el partido su contrincante le confesó que de pequeña fue una de sus tantas fanáticas
Todas las participantes del torneo amistoso posando para la cámara. En semifinales, Panam junto a su compañera se enfrentó a la dupla liderada por la modelo Eli López. Al terminar el partido su contrincante le confesó que de pequeña fue una de sus tantas fanáticasPablo Kreimbuhl
De furiosa ropa deportiva, Panam junto a su compañera en Punta del Este como parte de un torneo de pádel que, en su versión masculina, el exfutbolista Martín Palermo llegó a las instancias finales junto a Rolando Schiavi. La misma suerte que tuvo Panam en su paso por el torneo esteño
De furiosa ropa deportiva, Panam junto a su compañera en Punta del Este como parte de un torneo de pádel que, en su versión masculina, el exfutbolista Martín Palermo llegó a las instancias finales junto a Rolando Schiavi. La misma suerte que tuvo Panam en su paso por el torneo esteñoPablo Kreimbuhl
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. El debut desde Mar del Plata, su mirada sobre el paso del tiempo y la posibilidad de suceder a “La Chiqui"
    1

    Juana Viale, íntima: su mirada sobre la belleza, los desafíos deportivos extremos y la posibilidad de suceder a “La Chiqui”

  2. Britney Spears confirmó que no volverá a presentarse en Estados Unidos
    2

    Britney Spears confirmó que no volverá a presentarse en Estados Unidos

  3. Luciano Castro rompió el silencio: “Me da mucha vergüenza y me siento patético”
    3

    Luciano Castro rompió el silencio, después de la filtración de un audio privado: “Me da mucha vergüenza y me siento patético”

  4. Qué son las ficciones verticales, el nuevo furor en China que ya comienza a desarrollarse en nuestro país
    4

    Ficciones verticales: Gimena Accardi y Wanda Nara son algunas de las caras de estas nuevas apuestas, que ya son furor en China

Cargando banners ...