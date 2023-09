escuchar

La cantante neozelandesa Lorde, de 26 años, reveló en una carta abierta a través de su página de Tumblr que hace años que sufre una misteriosa enfermedad que ahora vive con especial angustia . “Mi cuerpo está realmente inflamado, está tratando de decirme algo y estoy tratando de apoyarlo, pero nada parece ayudar y me frustro”, expresó Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, que es el verdadero nombre de la artista. “Mi intestino no funciona correctamente, mi piel está peor que nunca, me he enfermado media docena de veces. A principios de este año me di cuenta de que escuchar a mi cuerpo es difícil para mí, es algo que nunca aprendí a hacer”, se sincera.

Lorde se convirtió en un fenómeno musical en 2013, cuando apenas tenía 17 años, gracias al éxito de Royals, un álbum que fue aclamado por la crítica. Sin embargo, su carrera musical ha sido discreta desde entonces. En 2017 lanzó su segundo disco, Melodrama, y en 2021 regresó con la canción “Solar power”, la primera en cuatro años. En la carta, publicada el miércoles 20 de septiembre, la cantante explica que los últimos años han sido difíciles para ella y que ahora empieza a ser consciente de que no mejora. “Este año he estado tratando de enseñarme a mí misma a cuidar mi cuerpo, pero en realidad ha sido difícil. Me ha hecho plenamente consciente de todas las veces que lo ignoré o no le di lo que necesitaba, lo avergoncé por una respuesta de lucha o huida, tomé un puñado de píldoras y seguí adelante”, relata. De hecho, según comenta en la publicación, recientemente ha dejado de tomar “la pequeña píldora amarilla” que tomó “todas las mañanas durante miles de mañanas” desde que tenía 15 años: “Voy a ver cómo va”.

Lorde se presentó en el Festival Sziget de Budapest, en agosto pasado Didier Messens - Getty Images Europe

Además la artista parece reconocer en el escrito que tampoco está pasando por un buen momento sentimental. Desde 2016, Lorde ha mantenido una discreta relación con el empresario musical Justin Warren, de 42 años. Según el medio local New Zealand Herald, se conocieron cuando ella firmó con Universal Music en 2009, cuando la cantante tenía solo 13 años, comenzaron a salir seis años después. Ahora parece que el noviazgo ha llegado a su fin. “Estoy viviendo con angustia otra vez. Es diferente, pero lo mismo. Me duele todo, todo el tiempo. Me olvido por qué, pero luego lo recuerdo”, lamenta, aunque asegura que está intentando no esconderse del dolor. “Ahora entiendo que el dolor no es algo de lo que esconderse, que en realidad hay una gran belleza en moverse con él. Pero a veces estoy harta de estar conmigo misma. Como chocolate para tratar de manipular las endorfinas, traer de vuelta la dulce felicidad de la mañana de Pascua. Me siento en la máquina del tiempo y espero a que se mueva, pero aún no se ha inventado”, reflexiona al principio del texto.

A lo largo del críptico escrito, también detalla, a su manera, los motivos por los que ha declinado ir a la semana de la moda de París de este año. “Todos se ven muy delgados. Solo pensar eso me hace sentir cansada y lejos. No estoy segura de si está teniendo un efecto en alguien más. Sigo gastando dinero, preguntándome si lo que hay en el paquete me hará sentir bien, pero supongo que compro las cosas equivocadas. Iba a ir a la semana de la moda en París, tenía todos estos grandes planes, pero esta semana llamé a mi agente y me retiré . Al comienzo de mi carrera me prometí a mí misma que nunca sería una de las personas que sonríen a los focos si no fuera real”.

Aun así, la ganadora del premio Grammy a la Mejor interpretación solista pop y a Canción del año por “Royals” ha tranquilizado a sus fans admitiendo que está decidida a reflexionar sobre 2023 con “cariño” y “un poco de asombro” y que, a pesar de todo, lo encara con emoción. “A principios de este año vi que mi cuerpo era completamente magnífico y que odiarlo es tan inútil como odiar un árbol; que, verdaderamente, amo hacer mi trabajo y que mi vida es como un hermoso tapiz, y cada centímetro de él es precioso y tiene significado”, afirma. Las canciones, según escribe, son su forma de soltar algo y abrir puertas: “Cada vez que pongo algo en palabras tal como lo veo, cuando lo pongo con la música correcta, un nudo se suelta en mí. Pero también duele enfrentarse a los nudos”.

Este verano, la cantante ha llevado a cabo una breve gira de festivales europeos, con apariciones como la del All Together Now Festival de Irlanda o el Festival Øya en Noruega. En marzo, Lorde insinuó que podría estar trabajando en nuevo material, pero más tarde aclaró que “no lo estaba diciendo, no por un tiempo”. De momento, se desconoce que vaya a publicar ningún nuevo trabajo musical. Lo único que adelanta en el escrito es que está viviendo en Londres desde mayo ―”sola con mis pensamientos”― y que pronto volverá a Nueva York: “Y luego a casa”.

Temas Lorde