Primavera Sound: de Arctic Monkeys a Travis Scott, todo lo que hay que saber del gran festival catalán que tiene su primera edición porteña

Un festival de música suele ser la vidriera de algo. Si se trata de un evento anual, incluirá aquello que nació décadas atrás, para llegar a la música que hoy se escucha y la que se avecina; eso que, creemos, será el futuro. Cuando el festival se ha convertido en una marca de exportación, además de todo lo anterior debe responder claramente a una estética, que irá transformándose con los años, por supuesto, pero deberá conservar sus rasgos distintivos que acrediten su nombre. Primavera Sound es uno de esos casos. Nació hace dos décadas en Barcelona, se exportó a otros países y defendió ciertos formatos que lo trajeron este año, por primera vez, a la Argentina. Tiene diferentes instancias, aunque algunos lo ven, simplemente, como distintos capítulos de una historia que llega a su punto más alto con los conciertos del último miércoles y los de este fin de semana en Costanera Sur (Av. España 2330).

Durante una charla con LA NACION, el último año, su creador, Gabi Ruiz, daba una idea de su trabajo y de cómo fue evolucionando desde el primer Primavera Sound que realizó en Barcelona, en 2001. “Cuando era chico, en una tienda de discos me podía comprar un vinilo al menos, no me alcanzaba para más. El que los vendía ya me conocía y me recomendaba ciertos discos. Ahora un poco esa función la realizan los festivales. Yo soy un pésimo empresario, o por lo menos así lo creo, gasto muchísimo más de lo que debo. Me he arruinado muchas veces y creo que todavía hay alguna más por llegar, pero le dedico toda mi vida a escuchar música e intentar contagiar a los demás lo que me gusta. Tengo una hija de 13 años que trato de que no solo escuche reggaeton. Yo era el tonto de la clase que hacía las recopilaciones en casete y las pasaba a los amigos. Yo era el que intentaba convencerlos de que Joy Division era la hostia”.

En un festival de las dimensiones que tiene hoy el Primavera Sound (en su lugar de origen) y las que tendrá este fin de semana en Buenos Aires, no se puede dar el lujo de que todo sea una recomendación. Pero sí que esos artistas consagrados que la mayoría conoce convivan en armonía, si media una buena curaduría, con esa sugerencia que el festival quiere hacer. Eso explica que él último miércoles llegara una artista de culto y, a la vez, mundialmente famosa, como Björk, y dentro de esa misma grilla aparecieran ascendentes nombres de la escena local, como Feli Colina. Lo mismo sucederá este fin de semana, con los artistas que pasarán por sus seis escenarios, el sábado y el domingo, desde las 14 hasta bien pasada la medianoche.

Contemplar esas dos aristas parece ser el objetivo que se sostiene desde los comienzos del Primavera Sound, tanto para las 8000 personas que asistieron a la primera edición como para las 500 mil de la última, realizada en Barcelona entre mayo y junio pasados, durante once jornadas. Comenzó en 2001 en el predio de Pueblo Español y a partir de su quinta edición se trasladó a orillas de Mediterráneo, en el Parque del Fórum.

Por allí pasaron grupos y solistas que crecieron desde el indie o jugando en las grandes ligas, en distintos momentos de los últimos cincuenta años. De Iggy Pop, Lou Reed, Sonic Youth, Neil Young, Pavement, Nine Inch Nails, Public Enemy, Jesus and Mary Chain y Queens of The Stone Age a Pet Shop Boys y LCD Sound System. O de Tame Impala, Kendrick Lamar, Phoenix y Franz Ferndinand a propuestas de nicho, para amantes del noise, como Shellac, el trío que comanda desde hace casi treinta años Steve Albini, ingeniero de sonido que ha trabajado en álbumes icónicos de bandas como Nirvana.

Gabi Ruiz, director de Primavera Sound " " - Gentileza DF Entertainment

Con el paso de los años, Primavera Sound comenzó a abrir nuevas sedes. Primero en Portugal, más tarde en Benidorm, Santiago de Chile, San Pablo y Buenos Aires. Para el próximo año se espera una nueva ciudad, Madrid y una parada en Los Angeles, que por la pandemia ha quedado pendiente.

“El festival tiene un componente un tanto ideológico -explicaba su fundador-. Nosotros consideramos que los grandes eventos tienen que llegar a las ciudades no para vampirizar y salir de allí con la plata sino que tiene que devolver algo. En Barcelona desde siempre nos implicamos con las salas de conciertos, los espacios públicos, las asociaciones de vecinos y llevamos la música a todo tipo de sitios. Logramos llenar de conciertos gratuitos la ciudad. Hoy en día la edición de Barcelona es inmensa. No va a ser así de golpe en Buenos Aires. Vamos a ir paso a paso, pero siempre con la idea de devolver algo de lo que extraemos a modo de pago cultural, compensar a la ciudadanía por las molestias. La música es profesional y tiene que ser de pago, pero creo también en la cultura como un vehículo para lograr otras aspiraciones. Me gusta pensar que Primavera Sound acerca a la gente los mensajes que son propios del festival: igualdad, igualdad de género, sostenibilidad”.

Lo cierto es que la primera edición porteña cuenta con un gran grilla que fue distribuida en varios espacios y momentos. La primera estación fue la del 14 de octubre, que sirvió de reinauguración del espacio de Costanera Sur, predio que años atrás fue escenario de grandes conciertos de rock. Allí estuvieron figuras como Jack White, Cat Power y bandas legendarias, como Pixies. Luego fue el turno del girl power reunido el último miércoles, con Björk como cabeza de grilla y buenas figuras locales y extranjeras: la mexicana Julieta Venegas, la chilena Javiera Mena y la argentina Feli Colina. Durante toda esa semana se desarrollo el Primavera en la Ciudad, con recitales en Niceto Club, Teatro Vorterix, La Usina del Arte, Complejo Art Media, Camping, Groove y Underclub. Y para este fin de semana, la cantidad de escenarios aumenta a seis con 35 grupos y solistas el sábado y 32 el domingo.

Travis Scott (que se recompone de un 2021 trágico por la muerte de ocho personas en Astroworld, el festival que creó e impulsa) será el artista principal del sábado. Ese día también actuarán Charli XCX, un viejo conocido del público porteño, José González, Los Planetas, Kiddo Totto, Peces Raros, Mexican Jihad, Joy Orbison, Miranda! y Father John Misty. Será la noche más ecléctica del festival porque irá del rap de la figura central a la electrónica de Hernán Cattaneo, y de ahí, sin escalas, a Damas Gratis y L-Gante.

Al día siguiente, la atracción principal será Arctic Monkeys, que aterrizará con nuevo disco, The Car, que parece una vuelta de tuerca al álbum con el que le dieron nuevo rumbo a su historia, Tranquility Base Hotel + Casino. En esa jornada de cierre también actuarán Phoebe Bridges, Lorde, Interpol, 107 Faunos, Telescopios, Santiago Motorizado, Bestia Bebé, Juana Molina, Carolina Durante, Fermín y Terno Rei, entre otros.

Para tener en cuenta

Tanto las jornadas de sábado como de domingo también se podrán ver en vivo a través de las pantallas de Flow en cuatro de sus canales. (605, 606, 607 y 608). También habrá contenidos exclusivos y entrevistas a bandas y solistas. Mikki Lusardi y Clemente Cancela serán los anfitriones. Además, Nacho Elizalde y Pau Echeverria estarán a cargo del inicio de la transmisión y las notas de color, trivias y desafíos serán llevados por Sofi Carmona, Manu Buscalia y Matzorama. Y el plus del evento serán las Sessions de Flow, un espacio creado para bandas emergentes y algunas consagradas.

Habrá 40 puestos de comida, con amplia variedad (platos veganos y vegetarianos, apto celíacos, sándwiches, hamburguesas, papas fritas, tapas, productos de mar, donas, comida japonesa, panchos, crepes, pizzas y helados). Las marcas que apoyan el festival desarrollaron distintas propuestas. Prueba de nuevos equipos celulares, jardines cerveceros con pasarelas en altura, escenarios 360° con DJs y zonas de rélax. También habrá promociones de bebidas blancas y una bodega de vinos que ofrecerá su catálogo. También habrá un espacio dedicado a las artes plásticas con interverción de objetos relacionados al arte digital.

Recomendaciones

El único medio de pago dentro del predio será “Cashless” que funcionará a través de las pulseras. Está prohibido el ingreso a menores de 2 años. A partir de los 3 años podrán ingresar acompañados de un adulto responsable, abonando la entrada. La producción informó que se podrá ingresar con protectores solares, botellas reutilizables de no más de medio litro, cámaras fotográficas que no sean profesionales, mochilas pequeñas, mantas y toallas.

En cambio, estará prohibido ingresar con “armas de cualquier tipo, incluyendo fuegos artificiales, explosivos de cualquier índole o elementos punzantes”, computadoras, termos con líquidos calientes y mate, banderas con palos, sustancial ilegales, comidas y bebidas “ajenas al evento”, rayos y punteros láser, luces brillantes, mochilas de gran tamaño, carpas, sillas, patinetas, hover-boards, monopatines, scooters, vehículos personales motorizados de cualquier tipo, drones o vehículos aéreos, pistolas de agua o cualquier otro similar, instrumentos musicales, bocinas de aire comprimido o de cualquier tipo, lapiceras o pintura de lata, publicidad (como volantes de mano), cadenas largas o con picos, pelotas, peluches, equipos profesionales de fotografía, audio y video (lentes, zoom o trípodes), bebidas alcohólicas o energéticas, coolers, animales de compañía, salvo perros de servicio.

Cómo conseguir las entradas

Los tickets para el sábado 12 y el domingo 13 se consiguen en AllAccess.

Los horarios del sábado

Todos los horarios del sábado 12

Los horarios del domingo

Los horarios del domingo 13