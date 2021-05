Lorena Paola contó cómo le salvó la vida a su mamá, quién sufrió un infarto

Este fin de semana, Lorena Paola vivió unas horas de pánico cuando su mamá, Betty, tuvo un infarto. La actriz, que está en contacto permanente con ella, comenzó a preocuparse cuando su madre no le contestó una serie de mensajes, y gracias a eso, pudo salvarle la vida.

“Todos saben la relación que tenemos con mi vieja, somos súper compañeras. No la estoy viendo tanto por la pandemia, pero hablamos 18 mil veces por día”, contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre). “Tengo la costumbre de amanecer con mi mamá cada vez que me levanto y no es normal en nosotras que pasen dos o tres horas y no sepamos nada la una de la otra. Gracias a eso pudimos salvarle la vida, literal”.

“El sábado le mandé lo que me iba a poner para ir al programa y no me contestaba”, contó haciendo referencia a El Run Run del Espectáculo, que se emite por Crónica TV y del cual ella es conductora. “No me preocupé tanto porque a veces se le llena la casilla del WhatsApp y no le entran los mensajes. Me ha pasado de irme volando a su casa y de repente que me suene el teléfono diciendo eso de los mensajes, pero esta vez esto no iba a suceder”, dijo.

Un rato después, su madre la llamó para manifestarle que sentía cierto malestar. “Para que te llame diciéndote que se siente mal, se tiene que estar muriendo”, explicó la actriz y conductora. “Lo agarré a mi marido y nos fuimos para allá porque en esas situaciones me anulo, soy capaz de desmayarme”.

“Si tengo que agradecer a alguien es al 911 porque llegaron al toque. Mi mamá se estaba muriendo, estaba teniendo un infarto. La tuvimos que trasladar al Hospital Santojanni”, contó sobre lo sucedido.

Gracias al rápido accionar de todos, Betty pudo ser atendida a tiempo. “Fue como un equipo que se armó, actuamos todos en muy poco tiempo. Ahí también estuvo realmente mi viejo mandándola para acá. Nunca presencié una cosa igual, y más con mamá, no sabiendo qué hacer. Encima, en medio de la pandemia”, dijo sobre el tenso momento vivido. “Ahora está estable y está saliendo”, agregó aliviada. Y sumó: “Mil veces le dije que tenía que dejar de fumar y ahora tomó conciencia”.

