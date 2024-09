Marta González habló sobre cómo la decepcionó Lorena Paola y la difícil situación económica que atraviesa

Escuchar

Marta González sorprendió recientemente al compartir una desgarradora confesión sobre su presente económico. Mientras lucha en paralelo contra el cáncer, la actriz reveló con sinceridad que no llega a fin de mes y mencionó que se enfrenta a una situación angustiante, agravada por su batalla contra la enfermedad.

En un contexto en el que los jubilados en la Argentina están alzando su voz para exigir mejores condiciones, la intérprete compartió cómo esta situación la afecta directamente. En una entrevista con el programa Socios del espectáculo (eltrece), Rodrigo Lussich le preguntó sobre el actual panorama, tras el veto al aumento de las jubilaciones: “¿Cómo están haciendo nuestros actores y actrices, como vos, para sobrellevar esta situación?”

Sin vueltas, González respondió: “Yo tengo la jubilación mínima . Este año se cumplen 75 años desde que se estrenó mi primera película... Me pude jubilar con la mínima de ama de casa. Te imaginarás”. Al ser consultada sobre cómo logra mantenerse económicamente, la actriz no dudó en explicar que sin la ayuda de su familia, la situación sería insostenible. “Me las arreglo porque tengo a mi hija y a mi yerno que me ayudan, si no, no podría. De verdad no podría. Y no estoy llorando, porque vivo en un edificio divino, que me lo compré laburando y no le debo nada a nadie, solo a la gente que me apoyó toda la vida”, expresó.

En cuanto a su salud, la actriz compartió meses atrás que, tras realizarse una biopsia, los resultados no fueron los esperados y le volvieron a detectar células cancerígenas. Este anuncio llega después de que González superara el cáncer en tres oportunidades previas. En una entrevista con LA NACIÓN, Marta recordó que pasó por tres cánceres de mamas. El primero fue cuando su hijo Leandro decidió irse a vivir a México. Luego, tras la muerte de Leandro en un accidente automovilístico, la enfermedad volvió. Y en 2020 tuvo el último episodio y le hicieron una mastectomía. A pesar de estos duros golpes, Marta continúa su lucha bajo tratamiento.

En cuanto a su último diagnóstico, la actriz explicó: “Ahora, las células cancerígenas se alojaron en la otra mama mía porque la otra es postiza. Me guardo mucho los dolores, pero dicen que lo que no expresa la boca lo grita el cuerpo, a mí me pasó. La oncóloga me dijo que no me van a hacer ni quimioterapia ni rayos, sino un tratamiento de hormonoterapia y con un inhibidor. Dentro de un tiempo me van a extirpar la mama. Voy a ser como Angelina Jolie, pero un poco más vieja”.

La pelea con Lorena Paola

Además de su batalla personal contra la enfermedad, Marta González enfrentó recientemente una decepción en el ámbito laboral. Durante las dos primeras temporadas de la obra teatral Madre hay una sola, dos sería demasiado, en la que participaba, compartió escenario con la actriz Lorena Paola. Sin embargo, la relación entre ambas se fracturó después de que Paola se negara a firmar un contrato para grabar la obra para la plataforma Teatrix, solicitando un seguro que, según González, resultaba inviable.

Al respecto, la actriz dijo a este diario: “Firmamos todos, incluidos los productores y el autor, pero, cuando le tocó firmar a Lorena, dijo que haría ver el contrato por un abogado”. Lo que siguió fue una condición económica que, según Marta, no tenía sentido en el contexto de la plataforma digital. “Pidió un seguro de trescientos mil pesos por mes, pero Teatrix es una plataforma, te pagan si alguien lo ve. Evidentemente, no lo quería hacer”, precisó.

Y concluyó: “A mí me dolió mucho que nunca más me haya llamado”. La relación que alguna vez fue cercana se deterioró al punto de que, según Marta, no hubo ni una llamada después de que Paola decidiera no firmar el contrato. “No me pareció elegante la forma, ni siquiera digo amistosa, eso sería mucho decir”, confesó.

