Los 17 de Suri Cruise: muy compinche de su mamá Katie Holmes y lejos de su padre Tom, quien no la ve desde hace 10 años

Suri Cruise cumple hoy 17 años y los celebra junto a su madre, Katie Holmes. Ambas fueron captadas por los flashes paseando por las calles de Nueva York. La actriz que se hizo famosa a partir de su rol en la serie Dawson’s Creek mantiene un vínculo muy cercano con Suri, mientras que su famoso exesposo, Tom Cruise, está distanciado de su hija desde hace diez años. El motivo de esta distancia entre padre e hija tiene que ver con la Iglesia de la Cienciología, de la cual él es parte y ella no, por decisión de Holmes.

Katie Holmes disfruta de un paseo en Nueva York junto a su hija Suri Backgrid/The Grosby Group

Madre e hija son muy compinches y suelen compartir salidas y disfrutar de muchos momentos juntas, principalmente a puertas cerradas ya que Holmes se esfuerza por proteger su privacidad. Mientras que el vínculo entre ambas es estrecho y tiene motivos para una fiesta, parece poco probable que Tom -que se encuentra en pleno rodaje de Misión Imposible: sentencia mortal - Parte 2- se reencuentre con ella después de todos estos años.

Los fans sin duda se sorprenderán de lo rápido que pasa el tiempo: Suri entrará oficialmente en la adultez el año que viene cuando cumpla 18 años Backgrid/The Grosby Group

La adolescente vive con su mamá en Manhattan y si bien en los últimos años Holmes trató de resguardar a su hija de los medios y el frenesí que solía generarse a su alrededor, ella suele mostrarse muy independiente, realizando actividades sola como pasear a sus perros, salir a comer o hacer las compras.

Suri y su madre mantienen una conexión muy especial TIDNY-265

La adolescente poco a poco se abre camino en el mundo artístico y recientemente participó en algunos de los proyectos cinematográficos de su madre. En la película Alone Together, la joven puso su voz para interpretar la canción “Blue Moon”, un cover que realizaron para que suene durante los créditos iniciales del largometraje. Y no fue la primera vez que Suri participó en un proyecto de su madre. De hecho, también cantó en Rare Objects, el film basado en el bestseller de Kathleen Tessaro que cuenta con Holmes como flamante directora. Según trascendió, Suri quiere ser diseñadora de modas y ya envió solicitudes a distintas universidades.

Hoy Suri casi no tiene contacto con su padre, Tom, con quien no se la ve en público desde 2013 TIDNY-102

Durante una entrevista con Yahoo! Entertainment, Holmes se sinceró sobre la conexión especial que siente con su hija: “Estoy muy agradecida de ser madre, de ser su madre. Es una persona increíble”. Orgullosa, reveló que espera que Suri continúe involucrada en sus proyectos futuros, ya que le brinda una inmensa alegría incluir a su hija en sus actividades creativas. “Tiene mucho, mucho talento. Espero que siempre haga algo en mis películas. Siempre le pregunto”.

El último encuentro público entre Tom Cruise y su hija Suri

Tom Cruise, Katie Holmes y Suri en el zoológico de Berlín, en 2007 WB/The Grosby Group

Si bien Tom se ha mostrado en varias oportunidades junto a los dos hijos que adoptó con Nicole Kidman, no sucede lo mismo con la joven que actualmente tiene 17 años. Una de las últimas veces que el actor de Misión Imposible fue captado con su hija por los paparazzi fue en 2013, unos meses después del anuncio de su separación de Holmes.

La última foto que se conoce del actor junto a su hija Archivo

El motivo de esta distancia entre padre e hija tiene que ver, una vez más, con la iglesia de la Cienciología, según informó Us Weekly. Al parecer, el actor mantiene contacto con sus otros dos hijos -Isabella y Connor- porque que ellos sí profesan la misma doctrina religiosa que él.”Los miembros de la iglesia son grandes creyentes en la reencarnación, por lo que ellos consideran que Suri no es realmente su hija. La ven como un ser espiritual en el cuerpo de su hija”, explicó Samantha Domingo, una excreyente de esta corriente.

La exciencióloga abandonó la doctrina en 2004 porque no se sentía cómoda con todos los requisitos que le imponían y aseguró que conoce muy bien el caso de Cruise. “El reencuentro con la niña hace 10 años fue solamente por apariencias, unas fotos para la prensa, para demostrar que a pesar de divorciarse iba a cultivar una relación con su hija”, sentenció.

Suri, de gran parecido con su madre Katie, no forma parte de la iglesia de la Cienciología y al parecer esa es la razón por la cual su padre no tiene contacto con ella Splash News/The Grosby Group

El sitio también informa que varios portavoces cienciólogos negaron rotundamente la versión de Domingo y la calificaron de “ficción: “Todo sobre su investigación tergiversa nuestra iglesia, sus prácticas y el estilo de vida que llevamos”.

LA NACION