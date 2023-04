Yellowstone: “pelea de egos” y la incertidumbre de un final adelantado para el western de Kevin Costner

escuchar

La intriga para los fanáticos de la serie Yellowstone ha trascendido al drama en la pantalla ante las informaciones que anuncian un final anticipado para la ficción protagonizada por Kevin Costner. Las diferencias entre el actor y Taylor Sheridan, creador del exitoso western, serían a estas alturas irreconciliables y habrían precipitado un desenlace abrupto para la trama de la ficción.

Si bien semanas atrás se especuló con la posibilidad de que Matthew McConaughey se pusiese al frente de próximos episodios en reemplazo del intérprete, fuentes de la producción señalaron que la serie de Paramount+ terminará después de la segunda mitad de su quinta temporada, que aún no se ha rodado.

Según reveló el medio estadounidense The New York Post, la saga de la familia Dutton tendrá un pronto final. Las disputas entre Costner y Sheridan serían el principal motivo de desencuentro que haría inviable la continuidad del proyecto. “Es lo mismo que con cualquier showrunner y una gran estrella: hay respeto, pero hay fricción”, dijo una fuente del equipo de producción. Ciertas informaciones apuntaron a que el actor de Danza con lobos habría intentado reducir su carga de trabajo para la filmación de la quinta temporada –las cuatro primeras temporadas y la primera parte de la quinta están disponibles en la plataforma– para concentrarse en otros proyectos televisivos.

Otra fuente de “alta posición en Hollywood” sugirió que parte de la culpa de las fricciones en el set serían atribuibles al creador de la serie. “Taylor es la estrella de su propio espectáculo. Es la persona más importante en todos sus programas”, dijeron.

“Con suerte, Kevin regresará para los episodios restantes, pero parece que Yellowstone terminará después de esta temporada”, comentaron. Una tercera persona consultada indicó, no obstante, que Sheridan estaría manteniendo negociaciones en secreto, lo que dificulta tener una idea de lo que realmente está sucediendo detrás de escena. “Solo Taylor sabe realmente lo que está pasando”, agregaron.

Hasta ahora no se ha fijado una fecha para comenzar la producción de los restantes episodios de la quinta temporada, que Sheridan escribe en solitario como todos sus proyectos relacionados (1883 y 1923, protagonizados por antepasados del personaje de Kevin Costner, el terrateniente y ahora gobernador de Montana, John S. Dutton III, además de Mayor of Kingstown y Tulsa King, todas parte del catálogo de Paramount+). Sin embargo, las fuentes apuntan: “‘Esperamos que se resuelva. Es un espectáculo demasiado grande para que las cosas no se resuelvan”, apuntaron.

A la incertidumbre en torno a la serie se suma la falta de una fecha para reanudar la filmación de la segunda mitad de la última entrega, que podría verse interrumpida por la posibilidad de una huelga del sindicato de guionistas prevista para el 1° de mayo.

Taylor Sheridan y Sam Elliott en el set de 1923, uno de los desprendimientos del universo Yellowstone Sarah Coulter - ViacomCBS

Los problemas de Kevin Costner en el set

Un reporte de Deadline informó semanas atrás de ciertos problemas derivados de la participación de Costner en el set. Según el medio, Sheridan no estaba conforme con las actitudes del actor. Según la misma fuente, el intérprete complicó el rodaje con sus exigencias. Se dijo que un principio limitó el tiempo de filmación de la primera parte de la temporada actual a 65 días, pero después quiso reducirlo a 50 días. Más tarde, para la segunda parte de la temporada, solo habría querido pasar una semana en el set.

Esta situación le habría causado frustración a Sheridan, ya que Costner es quien da vida en la serie al patriarca del clan Dutton. Al parecer, otras estrellas de la serie también compartieron el fastidio, entre ellas Luke Grimes, Kelly Reilly y Wes Bentley, quienes interpretan a los hijos de su personaje. Al no aceptar sus condiciones, Paramount habría decidido no renovar su contrato para la próxima temporada.

Sin embargo, Marty Singer, abogado de Costner, descartó que su representado hubiese puesto tantas limitaciones para un proyecto en el que tiene todo su interés. “La idea de que Kevin solo estaba dispuesto a trabajar una semana en la segunda mitad de la quinta temporada de Yellowstone es una mentira absoluta. Es ridículo, y nadie debería creerlo ni por un segundo. Como saben todos los que conocen a Kevin, él es muy apasionado por el programa y siempre ha dado todo para garantizar su éxito”, declaró Singer.

