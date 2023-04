Drew Barrymore sorprendió a Jennifer Garner por su cumpleaños: fiesta, globos y lágrimas

escuchar

Jennifer Garner cumplió 51 años ayer y para celebrarlo la actriz visitó a su colega y amiga, Drew Barrymore , en su ciclo de entrevistas. Allí, la cumpleañera fue sorprendida con una fiesta que incluyó algunos regalos, globos de colores y una llave de Charleston, la ciudad que la vio crecer en Virginia.

“Mencionamos que hoy es tu cumpleaños pero creo que debemos mejorar un poco. Vamos a cambiar el escenario de cumpleaños... ¡golpéalo!”, le dijo Barrymore a su invitada mientras el centro del estudio cambiaba rápidamente de apariencia y una lluvia de globos de colores caía desde la parrilla de luces.

Jennifer Garner fue sorprendida por su cumpleaños en el ciclo de entrevistas de Drew Barrymore The Drew Barrymore Show

“Sos una loca”, lanzó, entre risas, Garner asombrada por semejante puesta en escena. Sin embargo, lo que sucedería minutos después era mucho más emocionante. La conductora de El show de Drew Barrymore le entregó a la estrella de Si tuviera 30 una placa de honor muy significativa de su ciudad natal, Charleston. “A partir de ahora, el 17 de abril se conocerá como el Día de Jennifer Garner en Charleston”, anunció la anfitriona mientras le entregaba el reconocimiento junto a un hermoso ramo de flores.

Jennifer Garner se mostró muy asombrada al recibir la llave de la ciudad de Charleston, lugar que la vio crecer The Drew Barrymore Show

Por su compromiso y espíritu generoso, cada 17 de abril se conmemorará el Día de Jennifer Garner en Charleston The Drew Barrymore Show

En realidad, Garner nació en Texas pero creció y pasó toda su infancia y adolescencia en esta ciudad de Virginia. Por esta razón, la alcaldesa del lugar -Amy Goodwin- decidió entregarle una llave de Charleston debido a su “compromiso con las artes” además de su “pasión por Virginia Occidental y su espíritu generoso”. Muy emocionada, la actriz agradeció el gesto entre lágrimas y reveló lo importante que era para ella semejante reconocimiento.

Solidaria y comprometida

Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí. Agradecida por este gran gesto, Garner tomó la palabra e hizo un anuncio muy especial: la donación de 25 mil dólares a la ONG Save Children. ¿Los motivos? Según la actriz, crecer rodeada de pobreza le enseñó la importancia de colaborar desde una edad temprana. “Vi una manera de ayudar a nuestros hijos. Mi mamá creció muy pobre en la zona rural de Oklahoma y yo crecí en West Virginia... Era de clase media y estaba rodeada de pobreza rural generacional”, reveló muy conmovida.

Esta no es la primera vez que Garner muestra su compromiso social y su caridad hacia los más necesitados. A lo largo de los años, la intérprete se ha destacado como embajadora de la fundación Baby2Baby para ayudar a los bebés necesitados y ha participado activamente en la campaña por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en Los Ángeles. “La gente seguía viniendo a mí para hacer todas estas cosas increíbles en todo el mundo y todo tiene que suceder. Gracias a Dios por cualquiera que tenga un corazón para la filantropía pero yo decía: ‘¿Quién está ayudando a los niños en los Estados Unidos?’ Este es un país enorme y la mayor parte es rural por lo que esos niños están sufriendo y ¿quién los está ayudando?”, reflexionó.

Jennifer Garner y un gran presente

Jennifer Garner y John Miller paseando por Santa Bárbara Backgrid/The Grosby Group

Después de sufrir algunos altibajos en su vida personal, Garner está disfrutando de un gran presente. En pareja desde hace cinco años con el empresario John Miller, la actriz ha dejado atrás sus años más oscuros al lado de Ben Affleck, el padre de sus hijos Violet, Seraphina y Samuel. De hecho, en el último tiempo los ex han podido reconstruir su relación y hasta han logrado ensamblar sus familias cuando el galán se casó con Jennifer Lopez.

A pesar de que la actriz siempre ha sido un pilar fundamental para Affleck en lo que respecta a sus adicciones (de hecho fue ella la que se encargó de internarlo en rehabilitación cada vez que el actor lo necesitó, incluso cuando ya no estaban juntos), hace un tiempo el actor de Argo no fue muy agradecido con ella y lanzó algunas declaraciones un tanto injustas sobre su época de amor junto a la actriz asegurando que se sentía “atrapado” en su matrimonio y que eso lo hacía reincidir en su adicción al alcohol.

“Probablemente [si estuviera casado] seguiría bebiendo. Es parte de la razón por la que empecé a beber porque estaba atrapado. Me decía a mí mismo: ‘No puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?’. Lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, y resultó que esa no era la solución”, admitió Affleck, quien estuvo casado de 2005 a 2014, en el programa radial The Howard Stern Show en 2021.

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron casados durante casi 10 años y tienen tres hijos en común Archivo

Por supuesto que sus dichos no le cayeron nada bien a Garner y, si bien la actriz prefirió guardar silencio, fue su entorno quien salió a hablar. “Esas palabras fueron una bofetada en la cara para ella”, le contó un amigo de ella a la publicación InTouch. “Jen no está particularmente contenta con lo que dijo Ben sobre el tema de por qué se divorciaron. Dio una entrevista diciendo que se sentía ‘atrapado’ en el matrimonio, Jen no habría usado esa frase, ni siquiera se habría abierto públicamente de esa manera. Fue una falta de respeto”, añadió la fuente.

Ante el revuelo que generaron estas declaraciones (inclusive la actual mujer de Ben Affleck -Jennifer Lopez- se sintió incómoda y molesta por el trato de su esposo para con su ex), el actor de The Tender Bar tuvo que salir a aclarar sus dichos y culpó a la prensa por haberlo sacado de contexto. “No quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre”, señaló en referencia a Violet, Seraphina y Samuel, fruto de su matrimonio con Garner.

Tras definir la charla con Stern como “larga, profunda y significativa”, Ben confesó que no se había dado cuenta de cómo se podían percibir sus comentarios hasta después de su emisión, cuando entró a Twitter y se encontró con las repercusiones. Sin embargo, aseguró que algunas personas se habían centrado “solo en una parte de la charla”, y habían interpretado justamente lo contrario a lo que él había querido decir.

LA NACION