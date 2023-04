Aseguran que Timothée Chalamet y Kylie Jenner están juntos: “Es emocionante”

escuchar

¡Sorpresa en Hollywood! Aseguran que uno de los actores del momento está saliendo con la integrante más joven del clan Kardashian. Según se confirmó en las últimas horas, habría algo más que buena onda entre Thimothée Chalamet, reconocido por sus personajes en Dune y Call me by your name, entre muchos otros, y la empresaria Kylie Jenner: “Están manteniendo las cosas casuales”.

El actor nominado al Oscar es sin dudas una de las estrellas jóvenes más importantes de los últimos años. Además de su trabajo, protagonizará Going Electric, donde se pondrá en la piel de Bob Dylan y será Willy Wonka, el icónico personaje de Charlie y la fábrica de chocolates, su vida sentimental también genera mucho interés. Su romance más conocido fue con Lily-Rose Depp, hija de Johnny Deep y Vanesa Paradis, de quien se separó en 2020, y también se lo relacionó sentimentalmente con Eiza González. En tanto, la influencer de moda y maquillaje, que tiene 378 millones de seguidores en Instagram, se separó recientemente del rapero Travis Scott, padre de sus dos hijos Stormi (5) y Air (1).

Timothée Chalamet es reconocido por sus personajes en Dune y Call me by your name, película que le valió una nominación al Oscar a mejor actor en 2017

Pero ahora, según trascendió, el actor de 27 años y la modelo de 25 habrían encontrado nuevamente el amor, esta vez juntos. “Están manteniendo las cosas casuales en este punto. No es serio, pero Kylie disfruta salir con Timothée y ver a dónde va”, sostuvo el medio Entertainment. “Ha sido muy divertido para ella porque se siente muy diferente a sus relaciones pasadas”, dijo la fuente citada, quien además advirtió que para Jenner “es nuevo y emocionate” y que “se está divirtiendo mucho”.

Este fin de semana, la empresaria estuvo en el festival Coachella, que se realizó en California, Estados Unidos, pero Chalamet no dijo presente. Según indicaron, ella habría decidido aún no hacer públicas las cosas con el actor, y solo disfrutar y divertirse con sus amigos en el evento. En cuanto a las amistades, este habría sido el canal por el cual la flamante pareja se conoció, puesto que él es amigo de Kendall Jenner, hermana de Kylie quien habría hecho la introducción.

Kylie Jenner se separó recientemente de Travis Scott, padre de sus dos hijos

LA NACION