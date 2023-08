escuchar

Bella, talentosa y solidaria, Mila Kunis es una de las actrices más exitosas de la industria. Con una vocación bien marcada desde pequeña, esta ucraniana -que llegó a Estados Unidos sin saber hablar una palabra en inglés- supo hacerse un gran lugar en el medio convirtiéndose en una gran referente de las comedias románticas.

Su paso por Amigos con derechos, Ted y El Club de las madres rebeldes dan cuenta de ello aunque, a lo largo de su carrera, la intérprete también demostró una gran habilidad para el drama en films como El cisne negro, donde encarnó a la bailarina rival de Natalie Portman y, gracias a ello, se ganó varios reconocimientos.

Mila Kunis fue nominada a los Globo de Oro por su actuación en El cisne negro como antagonista de Natalie Portman Reuters

Casada desde 2015 con el actor Ashton Kutcher, esta actriz y productora -que está cumpliendo 40- reparte sus días entre la crianza de sus dos hijos, los proyectos cinematográficos, su propia productora y sus actividades filantrópicas. De hecho, a fines del año pasado se volvió tendencia por recaudar una suma millonaria para los refugiados de su tierra natal en la guerra contra Rusia.

Escalera a la fama

Nacida el 14 de agosto de 1983 en Chernivtsi, Ucrania, Milena Markovna Kunis se crió en el seno de una familia judía. Hija de una maestra de física (que actualmente tiene una farmacia) y de un ingeniero mecánico, a sus siete años abandonó su tierra natal y emigró a Estados Unidos. “Estoy muy orgullosa de ser ucraniana”, confesó quién sufrió el antisemitismo, la opresión y la falta de oportunidades durante su infancia en la Unión Soviética. “Nos fuimos con 250 dólares, eso fue todo lo que nos permitieron llevar con nosotros. Mis padres renunciaron a sus títulos, dejaron todo. Llegamos a Nueva York un miércoles y el viernes mi hermano y yo ya estábamos estudiando en Los Ángeles”, recordó la actriz sobre cómo fue hacer las valijas y radicarse en la otra punta del planeta.

Mila Kunis llegó a Estados Unidos a sus siete años sin saber hablar el idioma Grosby Group - Mega/The Grosby Group

Con una vocación bien marcada desde pequeña, Mila comenzó a tomar clases de actuación a los 9 años en Beverly Hills Studios. Un comercial de Barbie marcó su debut en el medio y le sirvió de trampolín para debutar en TV. El show Day of Our Lifes en 1994 y algunas apariciones en Baywatch fueron sus primeras incursiones hasta saltar a la pantalla grande en films como Santa with Muscles (1996) y Gia (1998).

Con tan sólo 14 años le llegó el papel que cambiaría su vida para siempre. No sólo en lo que respecta al plano profesional sino también al personal, ya que fue en That ‘70′s Show donde se cruzó por primera vez con Ashton Kutcher, su marido en la actualidad. Mientras ella interpretaba a Jackie Buckhart, una chica insoportable, de buen pasar y con dificultades para relacionarse, él era Michael Kelso, un chico algo inmaduro, divertido y con claro espíritu de liderazgo y seducción.

Ashton Kutcher y Mila Kunis en una escena de la serie That ‘70s Show

Un año después, la actriz le puso su voz a uno de los personajes de la famosa serie Family Guy y, desde entonces, su carrera despegó para siempre. Animate (2001) junto a Kirsten Dunst, After Sex (2007) junto a Zoe Saldana y Cómo sobrevivir a mi novia (2008) le valieron un gran reconocimiento por parte de la crítica, convirtiéndola en la favorita del público y de los productores del momento. Después de demostrar con creces sus aptitudes para la comedia, Kunis decidió probar suerte en el género del drama con El cisne negro, donde encarnó a Lily, la bailarina rival de Natalie Portman.

Para este papel, la actriz no sólo tuvo que someterse a una rigurosa dieta para perder peso sino también tomar lecciones de ballet siete días a la semana. A pesar de haber sufrido varias lesiones durante el rodaje, entre las que se encuentran un ligamento roto y un hombro dislocado, este film fue un éxito de taquilla y le valió varios premios, como un Saturn Award y un Marcello Mastroianni en el Festival de Venecia, además de nominaciones a los Globo de Oro, SAG y Critics’ Choice Movie Awards.

A pesar de demostrar su gran capacidad para el drama, Kunis volvió a su género de cabecera con Amigos con beneficios (2011), la exitosa comedia que protagonizó junto a Justin Timberlake y que sembró rumores de romance con su coprotagonista. Luego vinieron las dos entregas de Ted junto a Mark Wahlberg, siendo ésta la película que más tickets cortó en su carrera. Su popularidad, cada vez más en ascenso, le dio la posibilidad de tomarse algunas licencias para explorar otros géneros como el infantil en el film Oz El Poderoso de Disney, el del thriller con su papel en Blood Ties y el de ciencia ficción con El destino de Júpiter junto a Channing Tatum. Su vuelta al amor de su vida fue con la comedia El club de las madres rebeldes (2016) y su secuela navideña junto a Kristen Bell y Christina Applegate. Sus últimas producciones incluyen títulos como Mi ex es un espía (2018), Four Good Days (2020) junto a Glenn Close, y Últimas noticias en Yuba County (2020).

Kate McKinnon y Mila Kunis en Mi ex es un espía

En paralelo a sus actuaciones frente a cámara, en 2014 Mila Kunis fundó Orchard Farm Productions, una productora que trabaja junto a ABC Studios, creando contenido para televisión por cable y plataformas de streaming. A su vez, y gracias a su belleza, la actriz se convirtió en la imagen de firmas como GAP, Christian Dior, Calvin Klein y Gemfields.

Amor de película

Ashton Kutcher y Mila Kunis comenzaron a salir en 2012

“¿Esto no será ilegal?”, se preguntó Ashton Kutcher cuando tuvo que besar por primera vez a Mila Kunis, su compañera de reparto en la serie That ´70´s Show. Es que, en aquellos tiempos, él tenía 19 años y ella apenas 14. Para Mila, la situación era diferente. “Qué sexy es este chico”, fue su primer pensamiento al cruzárselo en el set. A medida que fueron avanzando las grabaciones, ese vínculo de hermandad que ambos tenían comenzó a virar, transformándose en un amor imposible de ocultar ante el “¡corten!” del director. “En uno de los episodios, él me tenía que besar. Yo estaba inquieta, pero todo salió bien. Ese fue mi primer beso no solo en la ficción, sino en la realidad”, confesó ella en una entrevista sobre cómo fue su primer acercamiento con quien 17 años después se convertiría en su marido.

Sin embargo, ese flechazo tuvo que esperar. Un año antes del final de la serie, un 24 de septiembre de 2005, Ashton pasaba por el altar con la bella Demi Moore, con quién -a pesar de la diferencia de edad- estuvo casado hasta 2011. Por su parte, Mila comenzaba una relación con Macaulay Culkin, el protagonista de Mi pobre angelito. “A los veinte años era una imbécil, soy la primera que lo reconoce. Tuve una separación muy horrible y fui yo quien arruinó todo. Me costó darme cuenta, pero aproveché mi soltería para entender por qué hice lo que hice y así rearmarme como persona”, confesó en una entrevista radial con el comediante Dax Shepherd.

Macaulay Culkin y Mila Kunis mantuvieron un romance de casi una década Christopher Polk - FilmMagic

Fue así como, en 2012, Kunis y Kutcher se animaron a traspasar esa relación de amistad que -a pesar de los compromisos afectivos de cada uno- siempre se mantuvo vigente a través de llamadas o mensajes. Su primera cita como novios fue al cine, una salida imposible de ocultar ante los paparazzi indiscretos. “Somos como hermanos”, se excusaron sin querer blanquear el romance. Sin embargo, el plan de mantener todo en secreto no duró demasiado. “Sí, somos novios”, confesaron formalizando aquel amor platónico que había nacido años atrás en el set.

El 1 de octubre de 2014, Mila y Ashton se convirtieron en padres con la llegada de su hija Wyatt Isabelle. Con ella como testigo, la pareja decidió sellar su unión en una ceremonia secreta meses después. En noviembre de 2016, llegó el segundo heredero: Dimitri Portwood. “Nunca imaginé que podría ser tan buena madre”, confesó ella mientras el galán aseguraba que ser padres fue “lo más fuerte” y lo mejor que les sucedió en la vida.

Mila Kunis y Ashton Kutcher junto a sus hijos GROSBY GROUP

Mientras que la niña parece haber heredado los rasgos de su madre, el pequeño -que actualmente tiene seis años- parece haberse quedado con la picardía de su padre. “Mi hija es igual a mí. Es independiente, luchadora e increíblemente inteligente. Tiene un millón de respuestas para cada pregunta y nunca se equivoca”, reveló Kunis en una entrevista orgullosa. En cuanto al menor del clan, la actriz recordó una anécdota para demostrar su viveza; esa misma que los sorprende día a día: “Una vez, estaba intentado que comieran algo que no querían comer, y el más chiquito me dijo: ‘Vos siempre decís que a todos les gustan cosas diferentes y que eso está bien. A mí no me gusta esto y está bien’. La forma en la que me lo dijo me hizo pensar que tenía razón”, señaló, entre risas.

Al igual que su historia de amor, los actores decidieron mantener su vida familiar en la intimidad. Ambos coinciden en no exponer a sus hijos ni en los medios ni en las redes sociales, ya que ellos no son parte de la industria. “Una vez al año me entero de que estoy embarazada y de que Ashton y yo estamos en planes de divorcio”, se quejó la actriz en una entrevista con Cosmopolitan dando cuenta de su decisión de mantener su vida privada en las sombras. “Lo único que me molesta es cuando mis padres o mis abuelos se confunden al leer esas noticias. En uno de mis embarazos, dijeron que tuve una emergencia médica y que me llevaron al hospital. Mi cara estaba en las portadas. Nadie podría comprender la cantidad de estrés que esa noticia le causó a mi familia”, agregó molesta.

A lo largo de los años, la pareja ha mantenido su amor lejos de los flashes Archivo

Algo parecido sucedió cuando el actor de Two and a Half Man atravesó una extraña enfermedad llamada Vasculitis (una enfermedad autoinmune que afecta la vista, la audición y el equilibrio) y tuvo que alejarse de los sets durante un tiempo. “En estas situaciones no tenés tiempo de sentarte a hablar, tenés que reunir fuerzas. Simplemente hay que lidiar con cualquier problema de salud que se presente en tu camino, pero aún tenés a tus hijos, a tu familia y tenés que seguir viviendo tu vida (...) Creo que somos muy afortunados de tenernos el uno al otro, pero no podíamos sentarnos y simplemente hablar de lo que estaba pasando, no. Había que pasar a la acción”, expresó Kunis en diálogo con Entertainment Tonight poniéndose la familia al hombro.

Su compromiso con su tierra

Su popularidad y su extensa trayectoria en Hollywood le permitió involucrarse en distintos proyectos filantrópicos como la lucha contra el SIDA, la lucha feminista y la lucha contra la guerra. De hecho, en el último tiempo, la actriz ha sido una pieza fundamental en la colecta para ayudar a las familias ucranianas desplazadas en medio del conflicto bélico con Rusia. Gracias a su campaña Stand With Ukraine, GoFundMe iniciada a principios de 2022, Kunis logró recaudar junto a su marido una suma que rondó los 37 millones de dólares; dinero que fue enviado a dos fundaciones: una que manda suministros a los lugares en donde llegan los refugiados en Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Moldavia, y otra que proporciona alojamiento gratuito de corta duración para aquellos que huyen de Ucrania.

Mila Kunis y Ashton Kutcher recolectaron más de 30 millones de dólares para los refugiados de Ucrania Captura

“Estoy muy orgullosa de ser ucraniana”, aseguró por aquel entonces mientras la revista People la nombraba como personaje del año por su solidaridad, empatía e inspiración para cambiar el mundo. “No podemos volvernos insensibles. Ayudar -ni siquiera pedir, solo hacer- debería ser nuestra norma estándar. Esta fue una de las primeras veces que hablé sobre ser filantrópico abiertamente y fue porque en este caso no había otra forma de lograrlo. Cuando vimos que Putin perseguía a todo el país, sabíamos que estaba a punto de producirse una crisis masiva”, explicó.

Tras asegurar que al comenzar la guerra recibió varias llamadas de personas que querían ayudar y pensaban que ella tenía contactos con las ONG, la actriz contó sus motivos para involucrarse: “Esta fue mi conclusión: si ellos no saben a quién acudir, ¿cómo lo sabrá cualquiera? Había problemas que sabíamos que podíamos ayudar a resolver. Así que Ashton y yo dijimos: ´Está bien, hagamos esto´. En 24 horas, teníamos GoFundMe en acción”, recordó quién, a pesar de ya no vivir en esa tierra hace años, intenta contagiar su legado a sus hijos.

“Mis hijos se criaron comiendo la comida de mi madre. Mis padres y yo hablamos ruso entre nosotros, así que crecieron con eso. Naturalmente se enorgullecen de ser mitad ucranianos. La verdad soy muy americana. Me crieé en Los Ángeles. Dicho esto, nunca he estado más orgullosa de ser de Ucrania. Me siento muy honrada de que mis hijos puedan continuar con ese legado”, concluyó.