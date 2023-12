escuchar

Cantar villancicos y comer turrón sería algo demasiado normal para una familia como la de las Kardashian, que prefieren vestir pijamas a juego y poner nada menos que 12 árboles, como ha hecho Kim, en su mansión de Los Ángeles. Mariah Carey, autoproclamada como reina de estas fechas gracias a su popular villancico, apuesta por vestirse de Mamá Noel. Y Ariana Grande prefiere desvincularse por completo del espíritu navideño y pasar estos días jugando al póquer y bebiendo con su familia. Recopilamos algunas de las costumbres más extrañas y rocambolescas protagonizadas en estos días por celebridades como Miley Cyrus o Sandra Bullock.

Mariah Carey y un paseo en trineo

Con su omnipresente himno “All I Want For Christmas Is You”, la diva del pop ha logrado convertirse cada año en una de las mayores representantes del espíritu navideño en todo el mundo. Ella, además de mirar cómo su cuenta corriente sigue engordando cada mes de diciembre, celebra la llegada de las festividades emulando a Papá Noel: con un paseo en trineo tirado por caballos . “Dependiendo de cuántos seamos en Aspen [municipio de Colorado, conocido por su estación de esquí] alquilamos uno o dos trineos, nos abrigamos bien y cabalgamos en la nieve bajo las estrellas”, manifestó la cantante.

Miley Cyrus y las peleas familiares

Que las cenas de Navidad son de todo menos pacíficas cuando personas con diferentes sensibilidades políticas, religiosas o futbolísticas se sientan alrededor de una mesa, es una realidad palpable, no importa si uno es famoso o no, y algo de esto ocurre en la mansión de los Miley Cyrus, en Tennessee. En palabras de la estrella del pop, los enojos en su familia llegan hasta tal punto que para solucionar cualquier disputa ya han convertido en costumbre “las peleas a tortas” entre ellos. “Mi hermana pequeña Noah siempre cuenta con una gran arma: sus uñas”, evocó la artista.

Blake Lively y Ryan Reynolds, entre un largo descanso y una gran comilona

Procrastinar es uno de los muchos lujos que nos permiten estos días de asueto navideño. La familia formada por la protagonista de Gossip Girl y el actor de Deadpool, con cuatro hijos en común, lo lleva a la máxima expresión. “No sé cómo lo hacemos, pero nos metemos todos en la misma cama. De alguna forma podemos pasarnos hasta siete horas allí, charlando entre nosotros”, confesó la actriz a la revista norteamericano The Kit. Eso sí, cuando entra en la cocina lo hace con ganas, ya que Blake Lively apuesta por servir un menú con hasta 12 platos. ¡Que alguien prepare el omeprazol!

Sandra Bullock y unas salchichas muy especiales

Sandra Bullock quiere mantener las tradiciones familiares aunque le cueste James Devaney - GC Images

La ganadora del Oscar por Un sueño posible no solo acostumbra a vestirse de Papá Noel en Nochebuena y colarse en la casa para sorprender a los pequeños de la familia, sino que se ve obligada a servir siempre en la cena salchichas de Baviera y chucrut como homenaje a la memoria de sus antepasados alemanes. Una tradición que, asegura, era más fácil de mantener cuando su madre podía traerlas ella misma: “Desde que murió, creo que infringimos la ley porque tenemos que arreglárnoslas para conseguir esas salchichas y, aparentemente, introducir carne en Estados Unidos es ilegal”, expresó a la revista People.

Las Kardashian y los pijamas

Aunque su relación no pasa por el mejor momento (durante este año se han dedicado todo tipo de improperios), las hermanas Kourtney y Kim Kardashian solían ser las grandes protagonistas de las fiestas navideñas, con la primera como gran anfitriona de la Nochebuena para el resto del extenso y mediático clan. Entre las tradiciones más curiosas que realizan se encuentra la de vestir pijamas a juego y adjudicar a cada miembro de la familia su propio papel de regalo exclusivo. “Así sabés quién te ha regalado cada cosa y es una divertida representación de su estilo”, señaló Kim, que este año ha plantado nada menos que 12 árboles de Navidad en su mansión de Los Ángeles.

Katie Holmes y una carrera especial

La actriz de Dawson`s Creek y ex de Tom Cruise prefiere festejar la Navidad restando calorías a estas fechas y celebrando a su manera acompañada de los suyos. “Hace muchos años mi padre comenzó la tradición de ir a correr al parque. Es una carrera de cinco kilómetros a la que llamamos ‘el trote del pavo’ y hay incluso un premio para el vencedor, que yo nunca he ganado”, contó durante una visita al programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show.

Ariana Grande y los festejos de su familia italiana

La cantante de éxitos como “Thank U Next” siempre se ha mostrado especialmente orgullosa de su sangre italiana ―siciliana, más concretamente― y estas fechas tan especiales son perfectas para impregnarse del espíritu transalpino. Según confesó la artista, le encanta pasar cada Nochebuena “jugando al póquer con su ruidosa familia italiana”. En palabras de Grande, “hay mucho juego, apuestas, comida y bebida… es muy divertido”.

Mila Kunis y Ashton Kutcher y una enseñanza

Adictos a una buena controversia en los medios (todavía resuena la confesión de que solo bañan a sus hijos cuando es necesario), la pareja formada por estas dos estrellas de Hollywood también evidencia su férrea apuesta educacional en lo que respecta a los regalos navideños. Kunis, conocida por su papel en películas como Cisne negro, declaró en 2017 que habían decidido no hacer ningún regalo por Navidad a sus hijos Wyatt y Dimitri. Tras la reacción provocada por sus declaraciones, Kunis matizó que solo les hacían un único regalo y que rogaban a sus respectivos familiares que hicieran lo mismo, bajo la advertencia de donar el resto a organizaciones benéficas. Kunis y Kutcher también han declarado que no les dejarán herencia y donarán su fortuna (estimada en 275 millones de euros) a causas sociales.

Reese Witherspoon y el Oscar navideño

La gran estrella de la decoración navideña de la actriz no es otra que la estatuilla que ganó a la mejor actriz en 2006 por su papel en la película Johnny & June: Pasión y Locura. Witherspoon reveló que una de las tradiciones de cada año en su hogar era vestir al premio Oscar “con un pequeño sombrero y una minibufanda para que no se refríe”. Una costumbre solo al alcance de los más privilegiados en las colinas de Hollywood.

Los Jonas Brothers y los tamales

Las recetas típicas del día de Navidad son tan numerosas como las formas en las que tenemos de vivir una ocasión tan especial y el trío pop también tiene la suya propia. El más pequeño de la familia, Nick Jonas, reveló que la tradición más antigua de su familia era desayunar tamales el día de Navidad. “Mi madre lo empezó a hacer y nosotros hemos crecido con ello, es genial”, sostuvo respecto a este plato emblemático de la gastronomía centroamericana que consiste en una masa rellena de carne envuelta en hojas de maíz o plátano y cocida al vapor. En México es uno de los platos estrella en estas fechas y la actriz Eva Longoria también ha reconocido que es uno de los alimentos que nunca falta en sus cenas navideñas.