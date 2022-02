Matrimonio a los 17 años, romance con Mila Kunis y paternidad a los 40: la secreta vida amorosa de Macaulay Culkin

De niño prodigio a adolescente problemático y adulto peleando por un lugar en Hollywood, la vida de Macaulay Culkin siempre estuvo en el ojo público, lo que le trajo muchos dolores de cabeza a la hora de poder encontrar una pareja. Ahora, con 40 años, acaba de ser padre por primera vez y se comprometió con otra actriz que también es famosa desde niña y que parece entenderlo como nadie. Antes, sin embargo, mantuvo romances de alta exposición que no llegaron a buen puerto.

Una infancia difícil

Macaulay Culkin en la película que lo llevó a la fama y, a la vez, a la ruina personal: Mi pobre angelito

La vida Culkin cambió para siempre en 1990 cuando filmó Mi pobre angelito. De la noche a la mañana se volvió una estrella mundial y todo lo que tocaba se transformaba en oro. Sin embargo, había un problema: sólo tenía 10 años y una familia que no tenía límites para su codicia.

“ Mi padre me obligaba a dormir en el sofá de la casa para que no se me subiera la fama a la cabeza. Él era un mal hombre, una persona violenta, tanto emocional como físicamente. Era un mal tipo, un abusador. Era alguien muy complicado ”, confesó hace algunos años.

Así, mientras para el mundo él vivía un verdadero sueño, el actor estaba en una pesadilla: “Todo lo que él intentó conseguir en su vida yo lo conseguí antes de tener 10 años. Yo le pedía descansar, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba. Mi padre tenía una cama tamaño gigante y una televisión enorme y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sofá”.

Culkin en otro de sus éxitos: Mi primer beso

Tras una pelea judicial, el actor consiguió emanciparse de sus padres por vía judicial en 1994, poco después de terminar de rodar Ricky Ricón, el último proyecto que hizo obligado por sus padres “por dinero” y sin tener en cuenta sus deseos o su bienestar mental y físico.

Mi primera boda

Cuatro años más tarde, y para sorpresa de propios y ajenos, el actor se casó con Rachel Miner, a quien había conocido estudiando actuación en Manhattan unos meses antes. Ambos tenían 17 años y toda una vida por delante . El juramento de estar unidos “hasta que la muerte los separe” no se cumplió, sin embargo. Dos años más tarde presentaron los papeles de divorcio alegando incompatibilidad de caracteres y cada uno siguió su camino.

Macaulay Culkin y Rachel Miner, en 1998 Steve Granitz - WireImage

Para el rubio la llegada del nuevo siglo significó el intento por tratar de dejar el cine y volver al teatro. A mediados del 2000 protagonizó Madame Melville en Londres, una obra sobre un alumno seducido por una profesora. Aunque tuvo buenas críticas, la pieza no funcionó en taquilla y fue el comienzo de una etapa oscura para el actor, que atravesó un período de consumo problemático de estupefacientes.

Un amor bajo perfil

Durante esos años su pareja fue otra actriz, aunque esta vez mucho más popular. Mila Kunis, quien por ese entonces era conocida por su rol de Jackie en That’s 70s Show, fue quien lo acompañó durante ocho años. Una vez más, el intérprete de Mi pobre angelito eligió la discreción: casi no hay registros fotográficos de ambos juntos y todo lo que se conoce de ese vínculo fue lo que Kunis ocasionalmente revela.

“ Fue una relación difícil porque él estaba saliendo de un divorcio y yo soy la primera en reconocer que cuando tenía 20 años yo era una imbécil, pero me costó mucho tiempo reconocerlo y aceptarlo. Aún hoy me arrepiento de cómo terminamos porque fue una mierda lo que hice y cómo lo hice. Aproveché mi soltería para entender por qué hice lo que hice y así rearmarme como persona ”, aseguró en una entrevista a corazón abierto en la que, sin embargo, no brindó mayores detalles.

Kunis y Culkin, en uno de los pocos registros fotográficos que hay de su relación de 8 años

Lo cierto es que para Culkin la fama fue un obstáculo con las mujeres: “Me pasa mucho que conozco a una chica, la invito a mi casa, prende la tele y haciendo zapping aparece Mi pobre angelito. Y ella me mira como diciendo ‘Ehhh, ¿querés verla?’. Y yo le digo: ‘¿Realmente querés ver Mi pobre angelito junto con Macaulay Culkin, ¿verdad?’. Y ella asiente... Es divertido para una anécdota, pero poco práctico para levante”, aseguró en una divertida entrevista con Jimmy Fallon.

Kunis lo recuerda con menos humor: “Cuando salíamos siempre se generaba una situación intensa, los fans se ponían a gritar cada vez que lo veían. No se podía andar con él por la calle. Sus seguidoras tenían reacciones extrañas, era casi una atracción mística”.

“ Tener la misma cara que en Mi pobre angelito es una maldición y una bendición al mismo tiempo. Lo bueno es que puedo ir a cualquier restaurante sin reserva y conseguir mesa; lo malo, que cuando me siento, todo el local se me queda mirando ”, confesó el intérprete, quien tuvo siempre problemas para enamorarse.

La dueña de su corazón

Brenda Song y Macaulay Culkin Kevin Mazur - Getty Images North America

Quien parece haber robado su corazón para siempre es Brenda Song, una actriz estadounidense conocida en todo el mundo interpretar a la engreída London Tipton en la serie Zack y Cody: gemelos en acción, de Disney Channel. Sin embargo, el camino de Song dentro del mundo del espectáculo comenzó mucho antes: siendo una bebé, protagonizó publicidades de pañales, indumentaria infantil y de muñecas Barbie.

Con menos problemas que su pareja para transicionar de niña prodigio a un joven talento, Song trabajó en series como Dads, New Girl y Station 19, además de tomar papeles en películas como Red Social. Por estos días, es la protagonista de Dollface, que se puede ver en la Argentina a través de la plataforma Star+.

Song y Culkin se conocieron en Tailandia en 2017 filmando la película Changeland, dirigida por Seth Green, y si bien se desconocen los detalles de cuándo empezaron a salir, hay fotografías de ellos juntos desde ese momento. Un año más tarde Culkin reveló en una entrevista que estaba conviviendo con ella, un perro y un gato y que soñaba con formar una familia.

“ Estoy feliz porque mis hijos van a ser adorables. Ella es asiática, así que voy a tener pequeños bebés asiáticos. Va a ser genial, un montón de versiones pequeñas de Sean Lennon corriendo por toda la casa, es algo que deseo mucho ”, aseguró en esa ocasión en referencia al hijo de John Lennon y Yoko Ono.

Macaulay Culkin y Brenda Song se convirtieron en padres de Dakota en abril de 2021

En abril del año pasado Culkin y Song fueron padres tras un embarazo totalmente en secreto y fuera de las cámaras. El niño, Dakota, lleva el nombre de una hermana de Culkin que falleció algunos años atrás. Fiel al estilo de la pareja, no hay imágenes del bebé en las redes y tampoco se conocen más detalles.

Pero la pareja quedó en el centro de la atención pública hace algunos días cuando ella fue fotografiada en la calle con un anillo de diamante en su mano izquierda, lo que la obligó a confirmar a la revista People que estaba comprometida y que pensaban casarse a fines de este año en una ceremonia íntima.