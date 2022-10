Los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne fueron autorizados a abandonar la Argentina tras pagar una fianza millonaria

escuchar

Este jueves, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires decidió autorizar a los amigos de la actriz Margot Robbie y la modelo Cara Delevingne a salir del país. El camarógrafo Jac Rhys Hopkins y el productor Josey McNamara, acusados de haber agredido brutalmente el domingo pasado al reportero gráfico Pedro Orquera frente a un restaurante del barrio de La Boca, deberán pagar 2 millones de pesos cada uno para gozar del beneficio de volver al Reino Unido.

Los detenidos por el caso del fotógrafo golpeado. Luciano González - Grosby Group

Según informó el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, “ tras presentar nuevas pruebas y solicitar el cese inmediato de las medidas restrictivas, la defensa acordó con la Fiscalía el cese de la prohibición para salir del país tanto para Hopkins como para Mc Namara. El permiso se extenderá a partir del depósito de una caución de 2 millones de pesos ”. No obstante, los dos imputados, que acompañaban a sus amigas famosas cuando Orquera las retrató saliendo del restaurante, deberán apersonarse cada vez que la justicia lo requiera.

Durante la audiencia para determinar las responsabilidades, Hopkins, de 29 años, y Mc Namara, de 45, reconocieron haber estado presentes en el lugar en el que el reportero fue agredido, pero negaron haber sido ellos los agresores. Debido a los golpes recibidos, Orquera sufrió una fractura expuesta en uno de sus codos y una herida sangrante en el cuero cabelludo.

Orquera, tras ser agredido por los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne GrosbyGroup

En el momento en el que se llevó a cabo la audiencia, Orquera estaba siendo intervenido quirúrgicamente. De todos modos, el titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N 10, Pablo Casas, entendió que la ausencia quedaba subsanada con la presencia de la fiscal Adriana Bellavigna y consideró que una posible suspensión del encuentro podría afectar el debido proceso.

Rhys Hopkins y McNamara llegaron a Buenos Aires en compañía de Robbie y Delevingne y el gran público no sabía mucho sobre ellos hasta que estalló el escándalo. Aunque en un principio se dijo que eran dos guardaespaldas, con el correr de las horas se supo que se trataba de uno de los socios de Robbie y uno de los técnicos que suele trabajar para la productora de la protagonista de Aves de presa.

“Estaba haciendo una cobertura y descubrí que las mujeres estaban acá, así que fui. Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión”, le contó Orquera a LA NACION, a la vez que aseguró: “Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”.

El camarógrafo Jac Rhys Hopkins y el productor Josey McNamara

Según la versión de Orquera, todo comenzó cuando la actriz y la modelo se dieron cuenta de que estaban siendo fotografiadas y les dijeron a sus acompañantes que lo detuvieran. Por este motivo, Matías Morla, abogado del reportero, pidió a la Justicia que ellas declaren en calidad de “imputadas” y no de testigos, ya que considera que lo ocurrido es en parte su responsabilidad .

Una de las fotografías de la discordia foto: Pedro Orquera

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada, y luego de pasar dos noches detenidos en la Comisaría Comunal 4, fueron trasladados a la Fiscalía para declarar, imputados por el delito de lesiones graves. En un primer momento, se dispuso la libertad de ambos con medida restrictiva de prohibición de salir del país sin autorización judicial mientras dure el proceso y se les retuvo el pasaporte. Además, se dictó una caución real por la suma de 200 mil pesos cada uno.

Si bien en suelo argentino se mostraron por demás esquivos con la prensa, los cuatro involucrados no tardaron en hacer llegar su versión de los hechos a los medios británicos y estadounidenses. Según el diario The Sun, los dos detenidos declararon en la comisaría que el fotógrafo era “responsable de sus propias heridas”, ya que las estrellas no habían dado su consentimiento para tomarse las fotos.

La modelo, la actriz y sus acompañantes masculinos al abandonar el restaurante foto: Pedro Orquera

En tanto, el sitio estadounidense TMZ deslizó que fue Orquera el que acosó a Robbie y a Delevingne, poniendo en riesgo la seguridad de ambas. Siempre según el relato del medio, los amigos intentaron ayudarlas luego de que el fotógrafo invadiera el espacio de las actrices -que se encontraban en la calle- mientras intentaban tomar un taxi, el cual se asustó y arrancó mientras las estrellas intentaban subirse. Esto provocó que la australiana tuviera que saltar del vehículo en movimiento para evitar lastimarse.

La versión del sitio Just Jared coincide con esta información. Según publicó, Robbie y Delevingne se encontraron en una situación de peligro cuando salían del restaurante. “Un Uber las estaba esperando para recogerlas, pero la situación se tornó aterradora -publicó-. Al parecer, Margot tuvo que saltar del vehículo para no lesionarse y quedó en el suelo, donde el fotógrafo siguió tomando fotos. Un par de amigos estaban cerca y se lanzaron a ayudar”.

El fotógrafo luego de recibir atención médica Archivo

La idea de las dos amigas y sus acompañantes masculinos era pasar unos días en Buenos Aires y después partir hacia la Patagonia. Se especula con que el viaje fue programado por Robbie para animar a su compañera de elenco en Escuadrón suicida, en medio de rumores de que estaría atravesando una fuerte crisis.

Esos rumores comenzaron cuando una imagen de Delevingne, sucia, perdida y desequilibrada llegó a las redes y causó pánico entre sus seguidores. Allí se la veía esperando un vuelo en Los Ángeles tras asistir al festival Burning Man en el desierto de California; vestía un conjunto casual desaliñado con una remera de Britney Spears, joggers negros con franjas de los colores del movimiento rastafari y sin zapatos. Estaba despeinada, con moretones en el cuerpo, signos de psoriasis agravados y marcadas ojeras.

Preocupa salud mental y comportamientos de Cara Delevingne

Según se informó, había llegado dos horas tarde al vuelo y debido a su condición errática no se le permitió volar. Los asistentes bajaron su equipaje del jet privado de Jay-Z y más tarde se retiró del aeropuerto en una camioneta negra. Anteriormente, Cara llamó la atención por su condición médica y mental cuando se presentó en el programa de Jimmy Fallon temblorosa y cuando se le vio balbucear palabras incomprensibles en el programa Live With Kelly and Ryan.

LA NACION