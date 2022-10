Los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne fueron liberados pero no podrán salir del país: cómo sigue la causa

escuchar

Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara llegaron al país en compañía de dos mujeres exitosas y famosas, las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne. Nada se sabía de ellos hasta la noche de sábado, madrugada de domingo, cuando golpearon al fotógrafo Pedro Alberto Orquera. Este lunes prestaron declaración en la Unidad de Flagrancia Sur del Ministerio Público Fiscal porteño, donde interviene la auxiliar fiscal Catalina Neme.

Los ciudadanos británicos fueron imputados por lesiones graves dolosas. Se dispuso la libertad de ambos con medida restrictiva de prohibición de salir del país sin autorización judicial mientras dure el proceso y a fin de asegurar la medida se les retuvo el pasaporte. Además, se dictó una caución real por la suma de 200.000 pesos cada uno.

Las imágenes sacadas a McNamara y Hopkins tras la detención de los dos ciudadanos británicos

Aunque en un principio se creyó que eran dos guardaespaldas, horas más tarde se supo que los hombres que acompañaban a Margot Robbie y a Cara Delevingne en su visita a la Argentina y que están acusados de agredir al fotógrafo Pedro Alberto Orquera, eran productores y trabajadores de la industria cinematográfica, además de amigos de las actrices.

Luego de pasar dos noches detenidos en la Comisaría Comunal 4, Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara fueron trasladados hoy a la a Unidad de Flagrancia Sur del Ministerio Público Fiscal porteño, donde prestaron declaración.

Según señaló el fotógrafo “Peter” Orquera, estos hombres lo persiguieron y lo golpearon, provocándole una fractura expuesta en uno de sus codos y una herida sangrante en el cuero cabelludo. Todo esto sucedió el domingo por la madrugada, en las inmediaciones del restaurante Patagonia Sur, propiedad del prestigioso chef Francis Mallmann y ubicado en el corazón turístico del barrio de La Boca.

El fotógrafo Pedro Alberto Orquera GrosbyGroup

Los días de descanso que se pensaban tomar la actriz australiana Margot Robbie y la modelo y actriz inglesa Cara Delevingne en la Argentina no están sucediendo tal como planearon. Tras cenar en el restaurante Patagonia Sur, fueron interceptadas por Orquera, a quien los amigos que las acompañaban terminaron golpeando para evitar que fueran retratadas. El hombre tuvo que ser atendido por el SAME y luego fue derivado al hospital Argerich, en donde está esperando para que lo operen. A raíz de este hecho, el abogado del paparazzi, Matías Morla, pidió a la Justicia que ellas declaren en calidad de “imputadas” y no de testigos, ya que considera que lo ocurrido es en parte su responsabilidad.

Josey McNamara y Margot Robbie en los Premios Oscar 2021, en Los Ángeles Matt Petit - Getty Images North America

Según la versión de Orquera, él estaba haciendo una cobertura en la madrugada del domingo por la presencia de Robbie y Delevingne en la Argentina y cuando ellas se dieron cuenta que estaban siendo fotografiadas, les dijeron a sus acompañantes que lo detuvieran. “Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas”, dijo a LA NACION el fotógrafo en un primer momento, aunque después se supo que los acompañantes de Robbie y Delevingne eran destacados miembros de la industria cinematográfica.

Justamente es por este aparente pedido de ellas que el equipo jurídico de Matías Morla, que representa a Orquera, considera que lo sucedido, en parte, es responsabilidad de las figuras de Hollywood. A Hopkins y a McNamara se les asignó un abogado defensor, Marcos Gabriel Salt, quien solicitó la liberación de sus representados, la cual se hizo efectiva este lunes por la tarde.

Margot Robbie y Cara Delevingne en octubre de 2019, en Los Ángeles Eric Charbonneau/Shutterstock

La relación entre Margot Robbie y Cara Delevingne

Desde el comienzo, la amistad entre Cara Delevingne y Margot Robbie cruzó fronteras. Las actrices, que se conocieron poco antes de comenzar a filmar la película Escuadrón suicida, en 2016, y este fin de semana protagonizaron un violento episodio en Buenos Aires que terminó con dos integrantes de su entorno detenidos y un fotógrafo hospitalizado, forjaron su vínculo mientras ambas navegaban las complicadas aguas de Hollywood. Más allá de compartir el lugar de requeridas caras nuevas en el comienzo de su carrera norteamericana, llegaron a Estados Unidos cargando con una inmensa fama en sus países de origen. Para Robbie, de 32 años, el reconocimiento se debía a su trabajo en la longeva telenovela australiana Neighbours, que la convirtió en una de las actrices más populares de su país a los 17 años –formó parte del elenco durante dos temporadas– y le dio el empujón que necesitaba para ir a la conquista de Hollywood.

En el caso de la inglesa Delevingne, de 30 años, desde el principio todo fue algo más complicado. Es que además de ser conocida como una chica de la alta sociedad londinense, desde la adolescencia sus sueños de ser actriz no despegaban y por eso empezó a trabajar como modelo y a aparecer en las revistas de moda y de chismes junto a sus hermanas mayores, Chloe y Poppy. Siempre la rebelde del grupo, Cara caminaba las pasarelas europeas mientras jugaba a las escondidas con los paparazzi desesperados por captar a la rubia en sus escapadas nocturnas. Para ella, el interés en la actuación y las llamadas de Hollywood supusieron un necesario respiro para tanta exposición mediática que se volvió frenética cuando habló públicamente de su orientación sexual y de su conflicto interno por reconocer, primero que nada ante sí misma, su bisexualidad.