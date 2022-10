Cómo es el estado de salud del paparazzi agredido por fotografiar a Margot Robbie y a Cara Delevigne

escuchar

La visita de la actriz australiana Margot Robbie y la modelo inglesa Cara Delevigne a la Argentina se tiñó de polémica cuando dos hombres que acompañaban a las estrellas atacaron al fotógrafo Pedro Alberto Orquera , descontentos porque el trabajador registró a las mujeres cuando cenaban en el restaurante Patagonia Sur, que pertenece a Francis Mallmann. Ahora el reportero gráfico, ya asistido por el SAME tras la golpiza y luego derivado al Hospital Argerich, fue operado.

De acuerdo a información a la que pudo acceder LA NACION, el fotógrafo -que según el primer parte policial tenía una fractura expuesta en el codo izquierdo y una herida sangrante en el cuero cabelludo- salió de la cirugía esta mañana. “Se encuentra estable, internado y en observación, sedado y con tratamiento antibiótico”, precisaron fuentes con acceso a la causa. Ahora Orquera guardará reposo en el área de Traumatología del Hospital Argerich, mientras tiene una custodia policial.

En tanto, y pese a que en un primer momento circuló que los atacantes eran parte de la seguridad de Robbie y Delevigne, la Justicia pudo confirmar que en realidad se trata de productores de cine que pasaban un momento con ellas en la ciudad de Buenos Aires. Ambos fueron identificados como Jac Rhys Hopkins y Josey Callum McNamara, quienes quedaron detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 y fueron imputados por lesiones graves.

Mientras se espera que los dos hombres brinden su declaración hoy, todavía se encuentran alojados en la Comisaría Comunal 4 y ya designaron un abogado defensor: el doctor Marcos Gabriel Salt.

La noticia de lo ocurrido en el restaurante ubicado en Rocha al 800 trascendió la prensa argentina y fue replicada en el mundo debido a la trascendencia pública tanto de Robbie como de Delevigne. “Anoche estaba haciendo una cobertura y descubrí que las mujeres estaban acá, así que fui. Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión”, le contó Orquera a LA NACION ayer, a la vez que aseguró: “Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”.

Cómo sigue la causa

Por ahora, si bien los abogados de Hopkins y McNamara presentaron escritos para que ambos productores quedaran en libertad, aún se encuentran detenidos.

En tanto, la representación legal de Orquera quedó en manos del estudio jurídico de Matías Morla, quien ya presentó un escrito en el que solicitó que se lo tenga como querellante en la causa que quedó caratulada como “lesiones”. .