Los conmovedores posteos de Ricky Sarkany y su mujer recordando a Sofía, a 6 meses de su muerte

Seis meses pasaron de la muerte de Sofía Sarkany y no hay día en que su familia no la recuerde. En un nuevo aniversario de su partida, su papá Ricky y su mamá Graciela le dedicaron unos conmovedores posteos en sus redes sociales , en donde homenajearon la memoria de su hija.

El diseñador eligió subir en su cuenta de Instagram un inspirador video en blanco y negro en donde se puede ver a Sofía disfrutando de su pasión, el diseño de moda, y enviando un mensaje positivo al mundo.

“El arte es una actitud y es actitud pura. Mi consejo es que no importa lo que hagan mientras pongan su corazón, mente y alma en eso . Esta frase de Nelson Mandela que me encanta dice: ‘No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir’”, se escucha decir a Sofía en off, mientras las imágenes la muestran feliz en su trabajo. “Y creo que de eso se trata: de reinventarnos, de reilusionarnos, de seguir siempre capacitándonos, creando, conociendo... porque ahí es de donde viene la verdadera gratificación y donde se genera la verdadera energía vital. Creo que nuestro mayor compromiso con la vida es hacer de ella nuestra mayor obra de arte ”, culmina el audio.

El conmovedor video de Ricky Sarkany recordando a Sofía

“6 meses. Cada día te extrañamos más. Popi”, escribió el diseñador como epígrafe del video, al que acompañó con varias fotos de su hija en donde se la puede ver con sus hermanas, con su madre, con su esposo, con él y en su lugar de trabajo.

Su mamá, Graciela Papini, también eligió recordarla a través de una serie de imágenes y un mensaje cargado de amor. “Mi ángel, mi amor, medio año sin vos cuesta tanto. Te amo y extraño mucho. Estás en mí y en todos los que te adoramos siempre, bebita”, publicó en su cuenta de Instagram junto a una galería fotográfica.

Tanto el posteo de Sarkany como el de Papini se llenaron de mensajes de amor de parte de la gente y de algunos famosos. Mariana Fabbiani, Emilia Attias, María del Cerro, Maru Botana y Virginia Elizalde, entre otros, no pudieron dejar de mandarle saludos a la pareja.

La China Suárez, una de las mejores amigas de Sofía, no solo dejó un comentario en ambas cuentas sino que también decidió recordar a la diseñadora en sus propias redes, publicando en sus historias algunas fotos de ella y contándole al mundo cuánto la extraña.

Sus hermanas también expresaron todo lo que la extrañan. “Que ganas de abrazarte una vez más y sentir tus manos frías como siempre. Te extrañamos tanto”, escribió Violeta en Instagram. “Te amo, te extraño tanto, te llevo siempre conmigo”, agregó Josefina.

Un mes después de su partida, la familia decidió tirar sus cenizas en el mar de Miami, ciudad en donde falleció. A través de las redes sociales, la familia mostró la emotiva despedida que le dedicó mientras navegaban y la recordaban con cariño.

La muerte de Sofía

Sofía Sarkany murió el 29 de marzo de 2021 a los 31 años. La diseñadora, que era la mayor de cuatro hermanas, venía batallando contra un cáncer de útero que le habían diagnosticado en 2018. La hija del empresario había sido madre una semana antes, a través del método de subrogación de vientre, con el cual le dio la bienvenida a Félix, su primer hijo.

La joven, que estaba en pareja con Tomie Allende, siempre soñó con ser madre y, a pesar de su enfermedad, pudo cumplir su anhelo gracias a la subrogación de vientre.

Hoy, en medio del dolor, todos juntos acompañan a Allende en la crianza del bebé, quien vive en Miami. Tanto Sarkany como su mujer y sus hijas viajan cada vez que pueden para disfrutar de él.

Félix, el hijo de Sofía Sarkany

Sofía había estudiado Historia del Arte en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y más tarde obtuvo la licenciatura en Diseño Gráfico. En su formación también se destacaba su especialización en bellas artes en el Saint Martins de Londres, Inglaterra.

En 2012 volcó todos sus aprendizajes en su primera colección cápsula de zapatos dentro de Sarkany, y luego le sumó jeans, remeras y camperas de cuero. Con el correr del tiempo, la diseñadora inauguró su propia marca, abriendo su primer local en 2016 en el Shopping Alcorta.