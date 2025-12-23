Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: su emotiva reacción
A través de las redes sociales, la influencer compartió un carrusel con fotos y videos del momento en que les contó la dulce espera a sus amigos y familiares
-
Clara, hija de Ricky Sarkany, compartió en su cuenta de Instagram un carrusel con fotos y videos que resumen los últimos meses, desde que se enteró de que estaba embarazada hasta cómo se lo contó a sus seres queridos. Entre el contenido que subió, se puede ver la insólita reacción que su papá tuvo al conocer el sexo del bebé y que divirtió a todos.
Clara y su novio, Santiago Vázquez, hicieron un comunicado conjunto en el que anunciaron: “4 meses de esta locura hermosa, terminamos ganando mi amor. ¡Bebucha en camino, te amamos con todo nuestro corazón!”.
Junto al texto agregaron la foto de ambos en una fiesta, luego del momento en que ella se lo comunicó a sus amigas al grito de “van a ser tías”, frase que al principio interpretaron como broma hasta que segundos después creyeron en la noticia).
En uno de los clips también se puede ver a la influencer de moda en medio de la ecografía para conocer el sexo del bebé. Cuando le avisaron que será una nena, de inmediato miró a su novio y le dijo: “Te querés matar vos”.
Uno de los videos que más gracia causó entre sus seguidores fue cuando les dijo a sus padres y hermana que tendrían una beba. Tras escuchar eso, Ricky Sarkany abandonó la videollamada y se lo vio correr hasta el mar. Acto seguido se metió al agua para celebrar.
El más emotivo de todos los videos fue en el que Clara le comunicó a su abuela que será mamá. La mujer tardó en reaccionar, pero su gesto rápido fue el de besarla en la mejilla. Minutos después, su nieta le hizo adivinar el sexo y ella acertó: “Va a ser una nena”.
El posteo se publicó el domingo 21 de diciembre y acumuló más de 6000 “Me Gusta” y decenas de comentarios, entre los que resaltaron los de algunas personalidades del espectáculo y la moda, como Sofía Zámolo, que dijo: “Mamita linda. Qué felicidad, sagrada esa familia tan hermosa que tienen. ¡Beso enorme a todos!“. Lola Latorre, por su parte, sumó: “Vas a ser la mejor mamá del mundo”. Además, Valentina Cervantes escribió: “Qué emoción, muchas felicidades para los dos” y María Eugenia “La China” Suárez puso emojis de corazones.
Entre el montón de comentarios de felicitaciones resaltó el que le dejó el futuro papá al expresar: “Mis dos reinas”.
Por su parte, Ricky Sarkany dijo: “Estoy contento, Clari nos trae una nenita”. Además, Clara mostró la captura de un mensaje de texto de su mamá, Graciela Papini, donde le manifestó: “Disfrutá mucho esta parte de la vida porque tenés la bendición de poder tener la mejor tarea que hay, la de ser mamá. Te amo y aquí estaré para acompañarte, siempre”.
De esta forma, Ricky Sarkany se convertirá en abuelo por tercera vez: ya lo es de Félix, hijo de su hija Sofía (fallecida en 2021) y de Luca, de su hija Josefina.
