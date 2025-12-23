Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: su emotiva reacción

Clara, hija de Ricky Sarkany, compartió en su cuenta de Instagram un carrusel con fotos y videos que resumen los últimos meses, desde que se enteró de que estaba embarazada hasta cómo se lo contó a sus seres queridos. Entre el contenido que subió, se puede ver la insólita reacción que su papá tuvo al conocer el sexo del bebé y que divirtió a todos.

Clara y su novio, Santiago Vázquez, hicieron un comunicado conjunto en el que anunciaron: “4 meses de esta locura hermosa, terminamos ganando mi amor. ¡Bebucha en camino, te amamos con todo nuestro corazón!”.

El posteo de Clara Sarkany donde anunció que será mamá y la reacción de los famosos en los comentarios (Fuente: Instagram/@clarisarkany)

Junto al texto agregaron la foto de ambos en una fiesta, luego del momento en que ella se lo comunicó a sus amigas al grito de “van a ser tías”, frase que al principio interpretaron como broma hasta que segundos después creyeron en la noticia).

En uno de los clips también se puede ver a la influencer de moda en medio de la ecografía para conocer el sexo del bebé. Cuando le avisaron que será una nena, de inmediato miró a su novio y le dijo: “Te querés matar vos”.

Uno de los videos que más gracia causó entre sus seguidores fue cuando les dijo a sus padres y hermana que tendrían una beba. Tras escuchar eso, Ricky Sarkany abandonó la videollamada y se lo vio correr hasta el mar. Acto seguido se metió al agua para celebrar.

El más emotivo de todos los videos fue en el que Clara le comunicó a su abuela que será mamá. La mujer tardó en reaccionar, pero su gesto rápido fue el de besarla en la mejilla. Minutos después, su nieta le hizo adivinar el sexo y ella acertó: “Va a ser una nena”.

El posteo se publicó el domingo 21 de diciembre y acumuló más de 6000 “Me Gusta” y decenas de comentarios, entre los que resaltaron los de algunas personalidades del espectáculo y la moda, como Sofía Zámolo, que dijo: “Mamita linda. Qué felicidad, sagrada esa familia tan hermosa que tienen. ¡Beso enorme a todos!“. Lola Latorre, por su parte, sumó: “Vas a ser la mejor mamá del mundo”. Además, Valentina Cervantes escribió: “Qué emoción, muchas felicidades para los dos” y María Eugenia “La China” Suárez puso emojis de corazones.

Entre el montón de comentarios de felicitaciones resaltó el que le dejó el futuro papá al expresar: “Mis dos reinas”.

Por su parte, Ricky Sarkany dijo: “Estoy contento, Clari nos trae una nenita”. Además, Clara mostró la captura de un mensaje de texto de su mamá, Graciela Papini, donde le manifestó: “Disfrutá mucho esta parte de la vida porque tenés la bendición de poder tener la mejor tarea que hay, la de ser mamá. Te amo y aquí estaré para acompañarte, siempre”.

Los mensajes de texto de Clara que recibió de parte de su mamá Graciela y de su papá, Ricky Sarkany (Fuente: Instagram/@clarisarkany)

De esta forma, Ricky Sarkany se convertirá en abuelo por tercera vez: ya lo es de Félix, hijo de su hija Sofía (fallecida en 2021) y de Luca, de su hija Josefina.