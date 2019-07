Los detalles del escándalo Nannis-Caniggia

Las diferencias entre la mediática pareja parecen pronunciarse Fuente: Archivo

Hace tiempo que la relación entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia hace ruido. Que él dice que están separados y tiene amantes, que ella niega todo y amenaza a esas supuestas chicas, que Charlotte y Alex dicen que sus padres están juntos.

En Pamela a la tarde, el ciclo de América, hablaron Gonzalo Nannis, hermano de Mariana, el abogado de ella, Juan Manuel Dragani, y Sofía Bonelli, la supuesta nueva pareja de Claudio Paul.

¿Qué dijeron? Gonzalo atacó a su cuñado y dio su opinión, aunque hace años que no ve a la pareja. "Es un hipócrita porque nunca va a reconocer que tiene una adicción. La prensa escrachaba a Maradona y a él lo salvaban siempre. Ella lo quiere internar y no va a ser la primera vez. No se entiende qué quiere Mariana, porque primero se habla de divorcio y después de internarlo. Quizá es una excusa para no aceptar el divorcio que se les viene. Nunca me fui de joda con él ni tampoco él me lo pidió, pero había cosas que no me gustaban. Era un desastre el baño, todo. Un día me cansé, porque yo no tenía nada que ver. Le pedí que le contara a Mariana todo lo que pasaba. Se fue a Miami y no lo vi nunca más. Me dejó los embargos, los problemas, quedé inhibido por cinco años. Lo llamaba y me cortaba. Y Mariana me usaba para que lo cuide porque ella no quería estar acá. Le hice un juicio laboral que gané en primera instancia y perdí mágicamente en cámara", dio su versión Gonzalo Nannis.

También el abogado de Mariana Nannis habló al respecto. "Hace un mes, Mariana se contactó con nosotros. Estamos iniciando una acción penal y otra civil contra Sofía Bonelli. Ya pedimos audiencia de mediación. También puedo contar que no hay divorcio iniciado. Ella quiere preservar a su marido porque cree que su entorno no le hace bien. Mariana quiere a su marido y a su familia, los ha preservado siempre y sería prematuro hablar de adicciones. Pero sí hay personas que le hacen mal a Claudio. Vamos a hacer una denuncia en la Justicia Federal, además. No quiero anticipar nada más. Está claro que Mariana no persigue un fin económico sino preservar a su marido", explicó Dragoni.

También habló Sofía Bonelli desde Brasil, donde está de vacaciones. "Me estoy riendo de todo lo que se dice. Nada tengo que decir. No me interesa ir al 'Bailando' ni ser una figura pública. Pero no quiero que se manche mi nombre porque tengo una familia. El abogado de Mariana dice mentiras y lo voy denunciar. A mí el Pájaro no me importa. Búsquenlo a él. No me interesa hablar de Claudio Paul. Desde marzo que hablan de mí, no busco esto. Ella envía audios a amigos de él, a la prensa. Muchas veces me amenazó Mariana, tengo videos y grabaciones. Tengo todo guardado. Se van a comer un juicio. Me tuve que mudar, esto no es un chiste. Si quisiera, podría destrozarla pero tengo códigos. Estoy viviendo esto desde marzo, es un calvario. Tengo pruebas que no quiero hacer públicas pero sí están en la Justicia", detalló. Pero no aceptó ni negó tener una relación con Caniggia. "No sé cuándo vi a Claudio Paul, tengo memoria selectiva (ríe). Hablen con él. No sé dónde está. Habría que armar una búsqueda".

Finalmente, respecto de un audio de la Nannis que se viralizó y en el que asegura que le va a "arrancar los pelos a Sofía", Bonelli comentó: "Esta buenísimo, me encanta. Escuché treinta audios de este estilo y peores. Se los manda a amigos en común".

Por otra parte, Caniggia contrató a Fernando Burlando para iniciar acciones legales contra Mariana y su abogado. Está claro que esta historia continuará.