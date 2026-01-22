Alex Caniggia se comparó con Brooklyn Beckham y reveló que no se habla con Mariana Nannis: “Me echaron de casa por amar”

El contundente descargo que Brooklyn Beckham hizo este lunes sobre sus padres en redes sociales dio mucho de qué hablar. El modelo británico reveló detalles desconocidos sobre su relación con David y Victoria Beckham, a quienes acusó, entre tantas cosas, de intentar arruinar su matrimonio con Nicola Peltz. Fueron tales las repercusiones del caso que hasta Alex Caniggia no solo mostró su apoyo hacia el joven, sino que también se comparó con él.

Alex Caniggia realizó un contundente posteo en redes (Captura video)

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula tres millones de seguidores, el mediático publicó un reel en el que se refirió a su vínculo con su madre, Mariana Nannis, con quien no se habla. “Me echaron de casa por elegir a mi pareja. Brooklyn Beckam no está solo, a muchos nos pasó“, fue lo que escribió en la descripción de la publicación.

“Muchos vieron lo que está pasando con Brooklyn Beckham. La familia no aceptó a su mujer. Se genera silencio, tensiones y distancia. Y aunque parezca una historia lejana, famosa, millonaria, a mí me pasó lo mismo”, expresó.

En ese contexto, deslizó que, al igual que el joven británico, su progenitora no solo no acepta a Melody Luz, su pareja, sino que tampoco tiene relación con Venezia, su hija. “Cuando uno se enamora de verdad, espera acompañamiento, no guerra familiar. Pero a veces la familia no banca a la persona que elegís y ahí te pone entre la espada y la pared: o ellos o tu pareja. En mi caso, esa decisión tuvo un precio altísimo: me echaron de casa con mi mujer embarazada de nuestra hija, Venezia, a punto de nacer. Y desde ese momento no volví a tener contacto con mi madre nunca más, ni nunca más la voy a tener”, subrayó.

Alex Caniggia acusó a su madre de haberlo echado de su casa cuando Melody Luz quedó embarazada Instagram: mariananannis_ / melodyluz

Y continuó: “Pero con el tiempo entendí: la familia debería acompañar, no destruir. Y cuando no lo hace, uno tiene derecho a poner límites, aunque le duela. Hoy miro el caso de Brooklyn, por ejemplo, y sé lo que es llevar esa mochila encima, por eso no hay que juzgar. Sé lo que es elegir el amor y perder un vínculo para siempre”.

Además, ‘El emperador’ no pasó por alto que no solo ocurre en personas que no forman parte de los medios, sino en familias de alto prestigio: “Mi mensaje es simple: nadie tiene derecho a decidir por vos a quién amar. Muchos creen que esto pasa en familias comunes; error. Pasa en familias famosas, con plata, con cámaras y apellido pesado. Brooklyn no es débil; débil es el que no se anima a bancar su decisión. Porque amar no es traicionar; traicionar es obligar a tu hijo a vivir la vida que vos querés que él viva”.

“Me dijeron de todo: que me iba a soltar la mano, que me iba a arrepentir, que me iba a recaber... ¿Y saben qué? Arrepentido estaría si hubiera dejado a la mujer que amo. La familia no es la que te controla, es la que te acompaña en tu vida. Me echaron de casa por elegir a mi pareja. Amar no es traicionar; traicionar es manipular. Brooklyn Beckham no está solo; a muchos nos pasó. Cuando vi lo de Brooklyn me dio bronca, sí, mucha bronca, porque exactamente viví lo mismo que lo que le está pasando ahora mismo a Brooklyn. Me echaron de casa por amar. La familia también puede ser tóxica. No me fui, me expulsaron. Elegí el amor y me quedé solo con mi familia, pero libre“, cerró.