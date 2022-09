Los diarios íntimos de Alan Rickman y sus revelaciones sobre Harry Potter

escuchar

El diario británico The Guardian publicó algunos extractos de los diarios íntimos de Alan Rickman, en donde se puede ver la visión que tenía el fallecido actor. Entre sus memorias, además de pensamientos personales, se pueden leer algunos secretos de su paso por Harry Potter, como la razón por la cual decidió seguir interpretando al profesor Severus Snape a lo largo de las ocho películas a pesar de lo que le pasaba a él en su intimidad.

Antes de que comenzara la producción de la quinta entrega de la serie, Harry Potter y la Orden del Fénix, Rickman tuvo que enfrentarse a problemas de salud. Al actor se le diagnosticó una forma agresiva de cáncer de próstata en 2005 y comenzó a recibir tratamiento de forma inmediata. Debido a esto, los médicos decidieron extirparle toda la próstata, una operación que se realizó en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Estados Unidos, en enero del año siguiente.

Semanas después de recibir el alta médica, Rickman escribió un pensamiento en su diario en el que revelaba su decisión de seguir interpretando al famoso y sombrío profesor de pociones. “Finalmente, sí a HP 5. La sensación no es positiva ni negativa. El argumento que gana es el que dice: ‘Hazlo hasta el final. Es tu historia’”, expresó.

En 2007, el actor dejó constancia de sus pensamientos sobre el final de su personaje en la última entrega de libros de J.K. Rowling, Harry Potter y las reliquias de la muerte, y añadió que siempre había conocido la desgarradora historia de amor entre su personaje y la madre de Harry Potter, Lily. “(...) He terminado de leer el último libro de ‘Harry Potter’”, escribió por aquel entonces. “ Snape muere heroicamente, Potter lo describe a sus hijos como uno de los hombres más valientes que ha conocido y llama a su hijo Albus Severus. Fue un auténtico rito de iniciación. Un pequeño dato que me dio Jo Rowling hace siete años -Snape amaba a Lily- cuando me lo dijo me dio un hilo al que aferrarme ”.

Harry Potter y la Orden del Fénix

Rickman también escribió sobre su primer encuentro con Rowling afirmando que se convirtió en su confidente a la hora de entender a su personaje. “Ella, nerviosa, me hace partícipe de algunos atisbos de los antecedentes de Snape. Hablar con ella es hablar con alguien que vive estas historias, no las inventa”, dejo plasmado el actor en el año 2000.

Y también manifestó su reacción tras salir del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, el primer largometraje de la franquicia. “La película solo debería verse en pantalla grande”, escribió y sumó: “Adquiere una escala y una profundidad que coincide con la horrible partitura de John Williams. La fiesta posterior a la premiere en el Savoy fue mucho más divertida”.

Hace unos meses, Henry Holt and Company anunció que publicará Madly Deeply: The Diaries of Alan Rickman, una colección de los diarios manuscritos de Rickman, que saldrá a la venta en el mes de octubre.

Rickman, que saltó a la fama cinematográfica como el villano Hans Gruber en la película La jungla de cristal de 1988, ha interpretado una gran variedad de personajes en películas emblemáticas de muchos géneros como La magia del amor, Héroes fuera de órbita, Guía del viajero intergaláctico, Sweeney Todd, Realmente amor y Robin Hood: el príncipe de los ladrones. Su interpretación del complicado profesor Severus Snape en todas las películas de Harry Potter convirtió al actor británico en un nombre conocido, sobre todo a nivel mundial.

Rickman murió el 14 de enero de 2016 en Londres a los 69 años. El actor había estado librando otra silenciosa batalla contra un cáncer, esta vez de páncreas, antes de su muerte.